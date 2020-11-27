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В ресторанном дворике за гостиницей «Центральной» заработал каток

Сегодня там открылся прокат коньков

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В центре катка стоит наряженная елка, а в темное время суток он красиво подсвечивается

В центре катка стоит наряженная елка, а в темное время суток он красиво подсвечивается

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В Новосибирске в ресторанном дворике за гостиницей «Центральной» открылся каток — сегодня, в пятницу, 27 ноября, там заработал прокат коньков.

— Как таковой церемонии открытия катка еще не было, пока думаем над этим, но приходить кататься уже можно, — рассказала корреспонденту НГС представитель гостиницы «Центральной» Елена Клемешова. — Каток делали сами своими силами. Как только снег хорошо выпал, начали делать, так что недели за две управились. Люди уже приходят, например, вчера наш каток обновили две девочки, которые профессионально занимаются фигурным катанием. Пришли потренироваться, выбрали наш каток, им у нас понравилось.

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Каток будет работать с 12:00 до 22:00 в будни, а в выходные — с 11:00 до 22:00. Полчаса аренды коньков стоит 100 рублей, со своими коньками — бесплатно, а 30 минут катания с ассистентом — 300 рублей. Вход на каток возможен только в масках.

Этой зимой в парках и на стадионах города откроют 21 каток — мы собрали на онлайн-карте точки, где можно будет покататься.

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досугкатокресторанный дворик
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