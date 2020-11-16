У новосибирского фотографа с банковской карты списали долги его полного тезки — двойник живет в Нижнем Тагиле

— В комментарии Сбербанка о постановлении приставов звучит фраза «Задолженность назначена по данным документа CНИЛС № *** , указанного в личном кабинете» на портале госуслуг. Да, я там зарегистрирован, на портале gosuslugi.ru. Не захожу (кроме как сегодня) — не было нужды. Видимо, приставам ничто не помешало взять мой номер СНИЛС, вписать в постановление, — предполагает Виктор Дмитриев.



Новосибирец узнал о долге тезки полтора года назад, когда в одну из организаций, с которой он работает, пришел документ о взыскании.

