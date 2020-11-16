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У новосибирского фотографа с банковской карты списали долги его полного тезки — двойник живет в Нижнем Тагиле

У мужчин совпали не только отчества, но и даты рождения

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На фотографии справа Тагилстроевский отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

На фотографии справа Тагилстроевский отдел Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области

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В начале ноября с банковской карточки известного новосибирского фотографа Виктора Дмитриева списали 13 тысяч рублей. Новосибирец выяснил, что деньги были списаны по поручению судебных приставов Свердловской области — их задолжал полный тезка Дмитриева из Нижнего Тагила. Новосибирец уже давно знал, что у его двойника есть долги — но он не знал, что платить за них придется ему. НГС поговорил с пострадавшим фотографом, представителями банка и служб приставов, а также попытался разыскать Виктора Дмитриева из Нижнего Тагила.

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У тезок не только совпадают имя, фамилия, но и отчество — они оба Александровичи. Кроме того, мужчины родились в один день, 8 декабря 1964 года, но зарегистрированы в разных местах: один — в Новосибирской области, а тот, с кем его перепутали, — в Нижнем Тагиле. 9 ноября с банковской карты Сбербанка новосибирца внезапно списали 13 тысяч рублей.

9 ноября с карты мужчины списали 13 тысяч рублей

9 ноября с карты мужчины списали 13 тысяч рублей

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— В комментарии Сбербанка о постановлении приставов звучит фраза «Задолженность назначена по данным документа CНИЛС № ***, указанного в личном кабинете» на портале госуслуг. Да, я там зарегистрирован, на портале gosuslugi.ru. Не захожу (кроме как сегодня) — не было нужды. Видимо, приставам ничто не помешало взять мой номер СНИЛС, вписать в постановление, — предполагает Виктор Дмитриев.

Новосибирец узнал о долге тезки полтора года назад, когда в одну из организаций, с которой он работает, пришел документ о взыскании.

— Организация, в которую поступил документ с требованием взыскания, сверяла данные о регистрации (города разные) и посчитала требование неправомерным. В Сбербанке мне ответили, что ничего не сверяют — пришло требование, где мои Ф. И. О., — сразу снимают деньги, остальное их не волнует, — недоумевает мужчина.

Виктор Дмитриев предоставил скриншот с сайта госуслуг о наличии трех судебных задолженностей

Виктор Дмитриев предоставил скриншот с сайта госуслуг о наличии трех судебных задолженностей

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— Сумма «долга» растет еженедельно, видимо, проценты какой-нибудь микрофинансовой организации. Мне никто ни разу обо всём этом не звонил, не спрашивал о «долге». Звонили, думаю, реальному должнику. А потом — бац! — и сняли мои деньги в Сбербанке, — говорит Виктор Дмитриев.

Что известно о Викторе из Нижнего Тагила

На сайте Федеральной службы судебных приставов среди должников числится только Виктор Дмитриев, который зарегистрирован в Нижнем Тагиле, — там указаны только две судебные задолженности.

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Среди тысяч мужчин во «ВКонтакте» нам удалось найти человека с точно такими же именем и фамилией «Виктор Дмитриев», которого отличала подписка на паблик с новостями из Нижнего Тагила.

На странице мужчины были репосты десятков объявлений о продаже и аренде квартир на сайте «Авито». В них мы нашли два разных номера телефона. Первый номер телефона, который указан в статусе на главной странице в контакте, — был доступен, но звонок оставался без ответа.

По второму номеру корреспонденту НГС ответил мужчина, который представился Михаилом и сообщил, что работает риелтором. Он отметил, что не помнит хорошо Виктора и не в курсе его долгов.

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Слушайте, ну я вам в этом вопросе ничего не подскажу. Я даже не в курсе. Он просто мой знакомый. Я работаю риелтором, возможно, он где-то обращался ко мне. Но я уже не помню, по какому вопросу он ко мне обращался, может, что-то снимал или что-то продавал. По-моему, он снимал какую-то недвижимость. Не могу вам сказать, даже не помню. Это, может, 3 года или 5 лет назад было,ответил мужчина, который представился Михаилом.

Что говорят в банке

Редакция НГС направила запрос в пресс-службу банка с просьбой разъяснить ситуацию. В пресс-службе Сбера ответили, что не имеют права разглашать конфиденциальные данные, и посоветовали новосибирцу Виктору Дмитриеву напрямую обратиться в банк для получения подробной информации.

— Дополнительно сообщаем, что банк не арестовывает и не взыскивает средства со счета — он исполняет требования исполнительного документа. Отметим, что наш банк уже проводит проверку по ситуации и обязательно сообщит клиенту о ее результатах, — ответили в пресс-службе Сбера.

Что говорят судебные приставы

В пресс-службе приставов по Свердловской области сообщили, что по данном инциденту проводится проверка.

— Судебные приставы просят жителя Новосибирской области связаться с Главным управлением по телефону горячей линии. Для идентификации гражданина необходимо предоставить следующие документы: копии ИНН, СНИЛС, паспорт. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию мужчины как должника по исполнительному производству, незамедлительно происходит возврат денежных средств, — ответили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.

Также в пресс-службе объяснили, с чем может быть связано ошибочное списание чужой судебной задолженности.

— Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, — добавил он.

В пресс-службе предупредили, что исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серия и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН).

Если вы недавно столкнулись с подобной ситуацией, свяжитесь с редакцией НГС.

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Новосибирцы становятся заложниками подобных ситуаций. Судебные приставы путают их с тезками, родившимися с ними в один день, и списывают деньги, арестовывают автомобили и счета, создают трудности при выезде за границу. И с этими ошибками людям приходится долго разбираться самостоятельно. Журналист НГС узнал, почему такое происходит, как этого избежать и можно ли компенсировать свои финансовые потери и моральный вред. Запоминайте: однажды в подобной ситуации можете оказаться и вы.

Судебные приставы Советского района списали с банковской карты новосибирца Станислава Лепезина более 90 тысяч рублей за долги по алиментам другого человека. Пропажу крупной суммы денег со счета он обнаружил случайно.

В конце августа с банковской карточки Андрея Морозова неожиданно списали 330 тысяч рублей. На счету у мужчины было 258 рублей, поэтому остальные деньги с дебетовой карты были списаны, получается, в долг. В банке объяснили Морозову, что счет арестован по заявлению судебных приставов. А приставы рассказали пострадавшему, что на нем висит долг за кредит, и отправили мужчину разбираться в суд. Только в суде Андрей Морозов узнал, что у него есть двойник, а приставы просто ошиблись.

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Нижний ТагилНовосибирскСбербанкдолгкарта
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