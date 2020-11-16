У новосибирского фотографа с банковской карты списали долги его полного тезки — двойник живет в Нижнем Тагиле

В начале ноября с банковской карточки известного новосибирского фотографа Виктора Дмитриева списали 13 тысяч рублей. Новосибирец выяснил, что деньги были списаны по поручению судебных приставов Свердловской области — их задолжал полный тезка Дмитриева из Нижнего Тагила. Новосибирец уже давно знал, что у его двойника есть долги — но он не знал, что платить за них придется ему. НГС поговорил с пострадавшим фотографом, представителями банка и служб приставов, а также попытался разыскать Виктора Дмитриева из Нижнего Тагила.
У тезок не только совпадают имя, фамилия, но и отчество — они оба Александровичи. Кроме того, мужчины родились в один день,
— В комментарии Сбербанка о постановлении приставов звучит фраза «Задолженность назначена по данным документа CНИЛС
Новосибирец узнал о долге тезки полтора года назад, когда в одну из организаций, с которой он работает, пришел документ о взыскании.
— Организация, в которую поступил документ с требованием взыскания, сверяла данные о регистрации (города разные) и посчитала требование неправомерным. В Сбербанке мне ответили, что ничего не сверяют — пришло требование, где мои
— Сумма «долга» растет еженедельно, видимо, проценты какой-нибудь микрофинансовой организации. Мне никто ни разу обо всём этом не звонил, не спрашивал о «долге». Звонили, думаю, реальному должнику. А потом — бац! — и сняли мои деньги в Сбербанке, — говорит Виктор Дмитриев.
Что известно о Викторе из Нижнего Тагила
На сайте Федеральной службы судебных приставов среди должников числится только Виктор Дмитриев, который зарегистрирован в Нижнем Тагиле, — там указаны только две судебные задолженности.
Среди тысяч мужчин во «ВКонтакте» нам удалось найти человека с точно такими же именем и фамилией «Виктор Дмитриев», которого отличала подписка на паблик с новостями из Нижнего Тагила.
На странице мужчины были репосты десятков объявлений о продаже и аренде квартир на сайте «Авито». В них мы нашли два разных номера телефона. Первый номер телефона, который указан в статусе на главной странице в контакте, — был доступен, но звонок оставался без ответа.
По второму номеру корреспонденту НГС ответил мужчина, который представился Михаилом и сообщил, что работает риелтором. Он отметил, что не помнит хорошо Виктора и не в курсе его долгов.
— Слушайте, ну я вам в этом вопросе ничего не подскажу. Я даже не в курсе. Он просто мой знакомый. Я работаю риелтором, возможно, он где-то обращался ко мне. Но я уже не помню, по какому вопросу он ко мне обращался, может, что-то снимал или что-то продавал. По-моему, он снимал какую-то недвижимость. Не могу вам сказать, даже не помню. Это, может, 3 года или 5 лет назад было, — ответил мужчина, который представился Михаилом.
Что говорят в банке
Редакция НГС направила запрос в пресс-службу банка с просьбой разъяснить ситуацию. В пресс-службе Сбера ответили, что не имеют права разглашать конфиденциальные данные, и посоветовали новосибирцу Виктору Дмитриеву напрямую обратиться в банк для получения подробной информации.
— Дополнительно сообщаем, что банк не арестовывает и не взыскивает средства со счета — он исполняет требования исполнительного документа. Отметим, что наш банк уже проводит проверку по ситуации и обязательно сообщит клиенту о ее результатах, — ответили в пресс-службе Сбера.
Что говорят судебные приставы
В пресс-службе приставов по Свердловской области сообщили, что по данном инциденту проводится проверка.
— Судебные приставы просят жителя Новосибирской области связаться с Главным управлением по телефону горячей линии. Для идентификации гражданина необходимо предоставить следующие документы: копии ИНН, СНИЛС, паспорт. После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию мужчины как должника по исполнительному производству, незамедлительно происходит возврат денежных средств, — ответили в пресс-службе ГУФССП России по Свердловской области.
Также в пресс-службе объяснили, с чем может быть связано ошибочное списание чужой судебной задолженности.
— Ситуации, связанные с ошибочной идентификацией физического лица как должника по исполнительным производствам, происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов, — добавил он.
В пресс-службе предупредили, что исключить возможность подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018
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