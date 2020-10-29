В Новосибирске семья лишилась дома после ссоры с соседом. Суд постановил снести жилье

Семью новосибирцев выселили из дома по решению суда
Люди в масках и камуфляже с надписью «спецназ» (журналисту НГС они представились службой безопасности ФССП) нагрянули в частный дом на улице 3 сентября в Новосибирске в восемь часов утра. Жителям — семье Дулеба — предъявили документ о сносе и тут же, не дав им собраться, запустили в здание рабочих. Судебное решение было принято ещё в 2015 году, но всё это время хозяева, по словам приставов, бездействовали. Сами жильцы считают, что во всём виноват сосед-пенсионер, мечтающий построить огород на месте их дома. Сосед, в свою очередь, называет жильцов незаконного дома аферистами. Журналист НГС Алёна Истомина попыталась разобраться в этой запутанной истории, полной бюрократии, доносов и равнодушия к чужому горю.
Почти все окна и двери в небольшом частном доме уже демонтированы. По территории с каменными лицами ходят строители, запинаясь о полусобранные баулы с вещами.
— Да вы что делаете? Зачем на стиралку с ногами встаёте? Думаете, она потом работать будет? — кричит хозяин дома Владимир Дулеба, забегая в ванную комнату.
Строитель не обращает внимания на крики и продолжает спокойно демонтировать последнее окно. Владимир начинает кричать еще истошней.
— Да мне какое дело до вашей машинки, я работу работаю, не мешайте, — говорит рабочий.
В этом доме Владимир жил с женой Ольгой и 11-летним сыном — мальчика отвезли к старшей сестре, чтобы «ребёнок не смотрел на весь этот ужас». Ольга бегает из комнаты в комнату и плачет. Владимир молча собирает документы.
— Вы, вон, собаке конуру снесли, я её к приставам отведу, привяжу, будет там жить, — в сердцах бросает мужчина сквозь зубы.
Сотрудники ФССП пожимают плечами — мол, как хотите. В комнате, которая когда-то была гостиной, стоят двое мужчин с оружием, в масках и бронежилетах, один мужчина в форме, напоминающей полицейскую — журналисту они представляются службой безопасности ФССП. И один человек в обычной ярко-красной куртке — ведущий судебный пристав Заельцовского района Ростислав Мартынюк. Мужчины ведут себя вежливо, на крики и выпады хозяев никак не реагируют. Они просто делают свою работу.
Приставы выполняют решение суда о сносе незаконной постройки. Согласно документу, копия которого есть в распоряжении НГС, владелец получил требование снести дом до 21 октября 2020 года.
— Я, муж и сын прописаны по этому адресу, — рыдает Ольга. — Мы купили дом таким, а нам говорят — ваша собственность это 55 квадратных метра, там и живите.
Ольга приоткрывает дверь и показывает полуразрушенную крохотную комнату, больше похожую на чулан — по её словам, именно эта часть дома зарегистрирована официально. Остальная часть дома, где они и жили с мужем и сыном больше одиннадцати лет, — это уже незаконная постройка.
Приставы подтверждают эту информацию, добавляя, что в собственности у семьи есть ещё одна квартира.
— Так это мы дочкину ипотеку на себя оформили, там студия, дочка живёт с ребёнком, им куда тогда идти? — кричит хозяйка дома.
Вопрос виснет в воздухе, слышны только всхлипы женщины и постукивание молотков. Владимир не выдерживает и выбегает на улицу, закрывает лицо руками и яростно матерится.
Как так вышло, что дом — незаконная постройка
Семья Дулеба купила этот дом 11 лет назад. Хозяева в голос твердят, что не знали о том, что он построен незаконно, а узаконенное по документам жилое помещение — непонятная каморка, непригодная для жизни. Как они умудрились купить дом без нужного документа и каким образом проводилась сделка — семья Дулеба объяснить корреспонденту НГС не смогла.
По их словам, всё всплыло через несколько лет, когда сосед Рашид Нагимов предложил им оформить землю под их домами в собственность. Оказалось, что земля была в аренде — примерно 1/2 арендовал сосед, а оставшуюся половину — Дулеба. Сосед предложил оформить участок в собственность с таким же соотношением, но так как часть дома семьи Дулеба была незаконно построенной, то после всех оформлений пропорции изменились — соседу отошло 92% участка в собственность, а семье Дулеба досталось 8%.
— Мы не ожидали, что так получится. У нас официально дом — незаконная постройка. А он успел свой дом оформить. И получилось что 92% земли отошло ему, а 8% — нам. Мы были в шоке, нас это не устроило. Мы пошли в суд, чтобы его постройку тоже признали незаконной. А он подал встречный иск на снос нашего дома. Адвокат, которому мы заплатили, нас кинул, не являлся на судебные заседания. Поэтому судья вынес такое решение, — убеждены супруги Дулеба.
В 2015 году суд принял решение о сносе дома. Владельцы должны были самостоятельно снести незаконную постройку.
— Нам идти некуда, — отвечает Владимир на вопрос, почему они не выполнили решение суда. — Все деньги ушли на оплату судебных издержек. Жена на инвалидности, я простой инженер. Непонятно, почему они называют наш дом отдельной собственностью и отправляют жить в эту пристройку. Мы эти пять лет не сидели без дела. Подавали в суд, пытались оспорить судебное решение. Мы боролись за наш дом, как в сказке «Чиполлино».
— Если дом снесут, мы поставим вагончик и будем тут жить, пока ту пристройку не отстроим. Мы имеем на это право, — плачет Ольга. — Нам просто некуда идти. То, что происходит сейчас, это нарушение моих прав. У меня же есть какие-то права, я гражданка Российской федерации, в конце концов? А они в 8 утра приехали, давай выламывать окна, всё разбирать тут. У нас есть решение суда, что муж самостоятельно должен снести постройку. Да, нам приходило письмо, что в течение месяца будут производиться судебные действия. Но куда нам идти? Это ведь абсурд.
«Никаких действий не предпринимали»
Ведущий судебный пристав Заельцовского района Ростислав Мартынюк рассказывает, что по решению суда владелец действительно обязан был сам снести здание до 21 октября 2020 года. Но все пять лет семья бездействовала.
— Люди никаких действий не предпринимали, — говорит Ростислав Мартынюк. — Исполнительное производство произвели в 2015 году. По документам должник обязан был самовольно снести объекта. Сейчас производится снос дома, потому что должник бездействовал.
Пристав ещё раз делает акцент на том, что официально территория дома — это та комната, которую мне показывала Ольга. Это помещение оставят. Снесут «пристройку» (а по факту — именно сам дом), которая незаконна и в которой у семьи нет никаких оснований для жилья.
Что говорит сосед
Сосед Рашид Нагимов охотно соглашается поговорить с журналистом — но предупреждает, что для исследования этого дела необходимо как минимум три дня просидеть с документами.
— Они незаконно живут на моей земле, они меня, инвалида, выперли — возмущается мужчина. — Это незаконная постройка. Зачем они купили незаконную постройку? Там, построил на моей земле [имеется ввиду предыдущий владелец]. Такой же был один. И я изжил его. Так же как изжил этих.
Рашид Нагимов утверждает, что он прожил 11 лет ада — по его словам, соседи грозились сжечь его дом. Из-за этого семье Нагимова пришлось переехать в Израиль. Но в суд он пошёл только после того, как Владимир Дулеба подал иск к нему.
— Хотели меня облапошить, думали, старый дед, это аферисты высшей марки, они так в телефоне у меня и записаны, — объясняет мужчина. — Всё по закону, суд принял такое решение. Я и так судился сколько с ними!
На вопрос о том, не жалко ли ему соседей чисто по-человечески, Нагимов говорит, что они 11 лет его мучили, и он ни за какие деньги не согласится отменить свой иск.
— А что будет на месте дома, который сейчас сносят?
— Огород разведу, у меня семья из Израиля приедет, надо будет нам больше места, — улыбается пенсионер.
Этим летом мы побывали в Кировском районе, где семья с 10 детьми живет в доме с плесенью — им приходится спать на кухне и есть по очереди.