В Новосибирске семья лишилась дома после ссоры с соседом. Суд постановил снести жилье

Почти все окна и двери в небольшом частном доме уже демонтированы. По территории с каменными лицами ходят строители, запинаясь о полусобранные баулы с вещами.

— Да вы что делаете? Зачем на стиралку с ногами встаёте? Думаете, она потом работать будет? — кричит хозяин дома Владимир Дулеба, забегая в ванную комнату.

Строитель не обращает внимания на крики и продолжает спокойно демонтировать последнее окно. Владимир начинает кричать еще истошней.

— Да мне какое дело до вашей машинки, я работу работаю, не мешайте, — говорит рабочий.