В мэрии назвали причину химического запаха в Новосибирске

В мэрии Новосибирска сообщили, что причиной неприятного химического запаха в городе являются автомобилисты.

В начале октября на «едкий химический» запах жаловались жители центра. Вонь почувствовали в районе цирка, Ботанического жилмассива и ЖК «Эталон». Горожане отмечали, что запах не похож на тот, который обычно приписывают свинокомплексу.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, жалоб от жителей указанных мест в мэрию не поступало.

В мэрии отметили, что в городе регулярно проводят исследования загрязнения воздуха: