В мэрии назвали причину химического запаха в Новосибирске

В мэрии Новосибирска сообщили, что причиной неприятного химического запаха в городе являются автомобилисты.
В начале октября на «едкий химический» запах жаловались жители центра. Вонь почувствовали в районе цирка, Ботанического жилмассива и ЖК «Эталон». Горожане отмечали, что запах не похож на тот, который обычно приписывают свинокомплексу.
Как сообщили в пресс-центре мэрии, жалоб от жителей указанных мест в мэрию не поступало.
В мэрии отметили, что в городе регулярно проводят исследования загрязнения воздуха:
— Отбор и химический анализ проб атмосферного воздуха проводится по основным загрязняющим веществам: фенолу, формальдегиду, аммиаку сероводороду, фтористому водороду, хлору, в том числе и по веществам, присутствующим в продуктах горения: оксид углерода, диоксид азота, диоксид серы, углерод содержащая аэрозоль (сажа), — пояснили в мэрии.
В течение 2020 года по указанным веществам превышений ПДК не выявлено, подчеркнули в мэрии.
Вместе с тем мэрия увидела причину неприятного запаха в автомобилях:
— В крупных городах Российской Федерации существует три основных источника загрязнения атмосферного воздуха: промышленные предприятия, предприятия теплоэнергетики и автотранспорт. На территории Новосибирска отсутствуют предприятия нефтеперерабатывающей и химической промышленности. В настоящее время основным фактором в загрязнении приземного слоя атмосферного воздуха является автотранспорт. По данным многолетних исследований, в Новосибирске максимальная концентрация загрязняющих веществ достигает на территориях, прилегающих к крупным автомагистралям города, и, по данным МКУ «ДЕЗ», она выше, чем на территории жилой застройки, но также не превышает установленные нормативы, — сообщили в мэрии.
На крупных магистралях фиксировали превышение содержания формальдегида и оксида углерода в
— Для снижения антропогенной нагрузки на атмосферный воздух стационарные источники выбросов всех новосибирских ТЭЦ оснащены пылегазоулавливающими установками, обеспечивающими высокую степень улавливания загрязняющих веществ, — рассказали в мэрии.
В последние годы загрязнение атмосферного воздуха города Новосибирска находится в категории «высокий» и «повышенный». Теплая зима 2019 года позволила Искитиму выйти из списка городов с самым грязным воздухом. Раньше уровень загрязнения там оценивался как очень высокий, теперь он просто высокий.