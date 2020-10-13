«Похоже на гарь, смешанную с чем-то химическим»: новосибирцы почувствовали странный запах в районе цирка

Жители Железнодорожного района пожаловались на «едкий химический» запах в воздухе. Сообщение об этом в редакцию НГС прислала читательница НГС Юлия.

Девушка рассказала, что почувствовала сильный запах в 3 часа ночи.

— Посреди ночи проснулись от едкого запаха, похоже на гарь, смешанную с химическим запахом. На улице то ли дымка, то ли туман, запах там ещё сильнее. В горле першит, — написала Юлия.

Сервис CityAir на момент написания новости оценивает уровень загрязнения воздуха в районе цирка на 4 балла из 10.