7 октября среда
СЕЙЧАС +2°С
Пробки 5/10
usd 78.51
eur 92.52
Тема дняСотрудники мэрии попали под уголовное дело

Все новости

Все новости

Жители Заельцовского района пожаловались на едкий запах в воздухе

По словам горожан, запах напоминает химический

1 894
10Обсудить

Поделиться

Запах почувствовали в районе Ботанического жилмассива&nbsp;

Запах почувствовали в районе Ботанического жилмассива 

Утром 7 октября жители Заельцовского района почувствовали едкий запах в воздухе. Об этом в редакцию НГС написала одна из читательниц Анна.

Она почувствовала запах в районе Ботанического жилмассива рано утром.

— В 04:30 утра я открыла окно и ощутила химический токсичный запах. Сейчас 05:30, и запах до сих пор ощущается. Когда он начался, не могу сказать, так как до этого окно было закрыто. Запах не похож на тот, который обычно приписывают свинокомплексу. Этот чисто химический, — описала ситуацию Анна.

Сервис CityAir оценивает уровень загрязнения в Заельцовском районе на 4 балла из 10.

О неприятном запахе сообщила ещё одна читательница Светлана:

— Чувствуется он не впервые. Вчера и несколько дней назад он был в районе Дачной, а именно где ЖК Эталон, в районе бывшего автосалона на Дачной, 42, вот примерно на этом участке. Запах действительно не со свинокомплекса, очень химозный, едкий, как будто очень резкие неприятные духи, воздействие на нос, как от нашатыря, — написала Светлана.

По данным&nbsp;CityAir, уровень загрязнения воздуха в Заельцовском районе немного превышен&nbsp;

По данным CityAir, уровень загрязнения воздуха в Заельцовском районе немного превышен 

Вы чувствуете похожий по описанию запах сегодня? Сообщите об этом в нашу редакцию — не забудьте указать адрес.

Телефон редакции

8-923-157-00-00

Неприятный запах появляется в Новосибирске регулярно и уже стал своеобразной «достопримечательностью» города. О том, почему вонь стала визитной карточкой столицы Сибири и почему власти не способны решить эту проблему, порассуждал Дмитрий Косенко.

Недавно мэр Анатолий Локоть пообещал, что каждую новую волну неприятного запаха в городе будут фиксировать.

А накануне НГС собрал 10 советов от горожан и из редакции о том, как спастись от вони в Новосибирске.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ1
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

воньзагрязнение воздухазапах
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть почтовая рассылка для самых важных новостей дня. Подпишитесь, чтобы ничего не пропустить.

КОММЕНТАРИИ (10)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!