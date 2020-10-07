Жители Заельцовского района пожаловались на едкий запах в воздухе

Утром 7 октября жители Заельцовского района почувствовали едкий запах в воздухе. Об этом в редакцию НГС написала одна из читательниц Анна.
Она почувствовала запах в районе Ботанического жилмассива рано утром.
— В 04:30 утра я открыла окно и ощутила химический токсичный запах. Сейчас 05:30, и запах до сих пор ощущается. Когда он начался, не могу сказать, так как до этого окно было закрыто. Запах не похож на тот, который обычно приписывают свинокомплексу. Этот чисто химический, — описала ситуацию Анна.
Сервис CityAir оценивает уровень загрязнения в Заельцовском районе на 4 балла из 10.
О неприятном запахе сообщила ещё одна читательница Светлана:
— Чувствуется он не впервые. Вчера и несколько дней назад он был в районе Дачной, а именно где ЖК Эталон, в районе бывшего автосалона на Дачной, 42, вот примерно на этом участке. Запах действительно не со свинокомплекса, очень химозный, едкий, как будто очень резкие неприятные духи, воздействие на нос, как от нашатыря, — написала Светлана.
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Неприятный запах появляется в Новосибирске регулярно и уже стал своеобразной «достопримечательностью» города. О том, почему вонь стала визитной карточкой столицы Сибири и почему власти не способны решить эту проблему, порассуждал Дмитрий Косенко.
Недавно мэр Анатолий Локоть пообещал, что каждую новую волну неприятного запаха в городе будут фиксировать.
А накануне НГС собрал 10 советов от горожан и из редакции о том, как спастись от вони в Новосибирске.