Жители Заельцовского района пожаловались на едкий запах в воздухе

Утром 7 октября жители Заельцовского района почувствовали едкий запах в воздухе. Об этом в редакцию НГС написала одна из читательниц Анна.



Она почувствовала запах в районе Ботанического жилмассива рано утром.

— В 04:30 утра я открыла окно и ощутила химический токсичный запах. Сейчас 05:30, и запах до сих пор ощущается. Когда он начался, не могу сказать, так как до этого окно было закрыто. Запах не похож на тот, который обычно приписывают свинокомплексу. Этот чисто химический, — описала ситуацию Анна.

