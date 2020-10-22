Новая статистика по коронавирусу: заболели ещё 180 новосибирцев

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 180 человек, сообщили в оперштабе.

— На утро 22 октября в регионе зарегистрировано 15 686 случаев COVID-19 (+180 за прошлые сутки), в том числе у 980 детей. 13 353 человека выписаны с выздоровлением (+94 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях интенсивной терапии находятся 118 человек. На ИВЛ — 29 пациентов. Госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.



Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3586. В больницы районов области госпитализированы 1219 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.