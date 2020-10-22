Новая статистика по коронавирусу: заболели ещё 180 новосибирцев

За сутки коронавирус выявили сразу у 186 новосибирцев
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 180 человек, сообщили в оперштабе.
— На утро 22 октября в регионе зарегистрировано
В отделениях интенсивной терапии находятся 118 человек. На ИВЛ — 29 пациентов. Госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3586. В больницы районов области госпитализированы 1219 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.
Кроме того, от ковида умерли шесть пациентов.
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Несмотря на рост заболеваемости, в России не планируют вводить жесткие меры из-за распространения коронавируса. При этом вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о ситуации в регионе с ковидом. Мы выбрали 5 основных тезисов из его выступления.
При этом сейчас пациентам всё сложнее становится добиться обследования. О том, что при компьютерной томографии у пациентов с COVID-19 видны поражения легких, стало известно еще в самом начале эпидемии, и это не может не пугать тех, кому диагноз уже поставили. Понятно, что люди хотят попасть на КТ, однако многие сталкиваются с отказами. Мы разобрались, кому и почему отказывают в проведении КТ, несмотря на положительные тесты на коронавирус.