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Новая статистика по коронавирусу: заболели ещё 180 новосибирцев

Всего в регионе зарегистрировано 15 686 случаев COVID-19

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В стационарах Новосибирска сейчас находятся 3586 пациентов с ковидом

В стационарах Новосибирска сейчас находятся 3586 пациентов с ковидом

За сутки коронавирус выявили сразу у 186 новосибирцев

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 180 человек, сообщили в оперштабе.

— На утро 22 октября в регионе зарегистрировано 15 686 случаев COVID-19 (+180 за прошлые сутки), в том числе у 980 детей. 13 353 человека выписаны с выздоровлением (+94 за сутки), — рассказали в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.

В отделениях интенсивной терапии находятся 118 человек. На ИВЛ — 29 пациентов. Госпитализированы 74 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 3586. В больницы районов области госпитализированы 1219 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Кроме того, от ковида умерли шесть пациентов.

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Несмотря на рост заболеваемости, в России не планируют вводить жесткие меры из-за распространения коронавируса. При этом вчера губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал о ситуации в регионе с ковидом. Мы выбрали 5 основных тезисов из его выступления.

При этом сейчас пациентам всё сложнее становится добиться обследования. О том, что при компьютерной томографии у пациентов с COVID-19 видны поражения легких, стало известно еще в самом начале эпидемии, и это не может не пугать тех, кому диагноз уже поставили. Понятно, что люди хотят попасть на КТ, однако многие сталкиваются с отказами. Мы разобрались, кому и почему отказывают в проведении КТ, несмотря на положительные тесты на коронавирус.

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коронавирускоронавирус в Новосибирске
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