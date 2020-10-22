В суд Новосибирска попытались вызвать мертвого свидетеля — женщина умерла год назад

— Якобы Борвенко позвонила, поговорила с главным бухгалтером и договорилась, что та явится в суд. Суд спросил моё мнение, а я ответил, что и не знаю, что сказать, так как мне известно: главный бухгалтер умерла примерно полтора года назад. Судья в итоге отказала им в иске, — пояснил Иосиф Судаков.

После заседания Иосиф Судаков обратился в полицию с заявлением о мошенничестве нынешних руководителей правления СНТ «Цитолог» Ивана Беланова и Андрея Храброва и их юриста Анны Борвенко. Копия заявления имеется в распоряжении редакции НГС.

— Суд шёл с ноября 2019 года. Сторона обвинения как могла затягивала процесс, потому что у Михаила Саламатова была арестована недвижимость в обеспечительных мерах. Получается, они хотели сорвать сделку по продаже земельного участка Саламатова. Да и дом его арестован. И вот на этом последнем заседании сторона истца решила вызвать в суд бывшего главного бухгалтера садового общества, которая, как я знаю, около полутора лет назад умерла, — рассказал Иосиф Судаков, представитель Саламатова.