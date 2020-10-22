В суд Новосибирска попытались вызвать мертвого свидетеля — женщина умерла год назад

В суд Новосибирска пытались вызвать женщину, умершую год назад
Новосибирский юрист Иосиф Судаков обратился в полицию после судебного заседания по иску в отношении бывшего председателя СНТ «Цитолог» Михаила Саламатова. Его возмутило, что в суд пытались вызвать как свидетеля бывшего главного бухгалтера сообщества, которая умерла год назад.
Иск в отношении Саламатова рассматривал Новосибирский районный суд. По версии истцов, Саламатов в 2010 году якобы присвоил 632 тысячи рублей, собранные на устройство электроснабжения. В начале сентября на заседании Анна Борвенко (юрист нового руководства СНТ) заявила об имеющихся у неё свидетельских показаниях против бывшего председателя садового общества Михаила Саламатова и предложила вызвать бывшего бухгалтера СНТ (аудиопротокол заседания есть в распоряжении редакции).
— Якобы Борвенко позвонила, поговорила с главным бухгалтером и договорилась, что та явится в суд. Суд спросил моё мнение, а я ответил, что и не знаю, что сказать, так как мне известно: главный бухгалтер умерла примерно полтора года назад. Судья в итоге отказала им в иске, — пояснил Иосиф Судаков.
После заседания Иосиф Судаков обратился в полицию с заявлением о мошенничестве нынешних руководителей правления СНТ «Цитолог» Ивана Беланова и Андрея Храброва и их юриста Анны Борвенко. Копия заявления имеется в распоряжении редакции НГС.
— Суд шёл с ноября 2019 года. Сторона обвинения как могла затягивала процесс, потому что у Михаила Саламатова была арестована недвижимость в обеспечительных мерах. Получается, они хотели сорвать сделку по продаже земельного участка Саламатова. Да и дом его арестован. И вот на этом последнем заседании сторона истца решила вызвать в суд бывшего главного бухгалтера садового общества, которая, как я знаю, около полутора лет назад умерла, — рассказал Иосиф Судаков, представитель Саламатова.
Сама юрист Анна Борвенко не захотела общаться со СМИ: она попросила корреспондента НГС перезвонить, но потом перестала брать трубку. Один из руководителей правления СНТ «Цитолог» Андрей Храбров тоже не стал отвечать на вопросы по данной ситуации, а при повторных звонках также перестал брать трубку.
Корреспондент НГС пытался несколько раз дозвониться до бывшего главного бухгалтера, которого собиралась вызвать в суд юрист Борвенко, но указанный в судебных документах телефон был всё время недоступен. Сын женщины, которого удалось разыскать, подтвердил, что его мать умерла год назад.
Конфликт в СНТ «Цитолог» между бывшим председателем садового общества Михаилом Саламатовым и членом правления предпринимателем Андреем Храбровым длится уже не один год. В 2019 году Саламатов обвинил Храброва в присвоении федеральных земель. Летом 2020 года бывший председатель СНТ попал в больницу: пожилой человек утверждал, что его избил молодой предприниматель. По этому факту готовятся документы для подачи заявления на возбуждение уголовного дела. Уголовное дело против Храброва возбуждалось и в декабре 2019 года — тоже за драку. А в июне 2020 года в этом же СНТ случился ещё один скандал с участием Храброва: у многодетной семьи, которая поддерживает бывшего председателя, от дома отключили электроэнергию.
Семейство Храбровых в скандалы, связанные с землёй, попадает не первый раз. Компанию «Сибфермер» с 2012 года обвиняли в самовольном возведении г-образной пристройки к магазину «Ирмень» в районе Центрального рынка. Как было сказано в Арбитражном суде, здание появилось на муниципальной земле без разрешительных документов. Судебное разбирательство по самострою длится не один год и всё не может закончиться.