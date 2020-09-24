В центре Новосибирска задерживается подача тепла из-за ремонта на Коммунальном мосту

В Новосибирске из-за ремонта теплосетей на дамбе Коммунального моста задерживается подача тепла в центр города.



— Есть небольшая задержка по Центральному округу, связанная с ремонтом теплосетей через Коммунальный мост, через дамбу. Планируем, начиная с сегодняшнего дня, увеличивать объёмы, — рассказал на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Процент подключений отличается в зависимости от района. В Советском районе к теплу подключили 71% домов. Наименьший процент — в Кировском районе, что связано с особенностями теплосетей. Основной объём там планируют подключить сегодня.

