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В центре Новосибирска задерживается подача тепла из-за ремонта на Коммунальном мосту

В городе подключили 40% жилых домов

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Небольшая задержка с подключением есть в Центральном округе

Небольшая задержка с подключением есть в Центральном округе

40 процентов жилых домов в Новосибирске уже получили тепло

В Новосибирске из-за ремонта теплосетей на дамбе Коммунального моста задерживается подача тепла в центр города.

— Есть небольшая задержка по Центральному округу, связанная с ремонтом теплосетей через Коммунальный мост, через дамбу. Планируем, начиная с сегодняшнего дня, увеличивать объёмы, — рассказал на пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Процент подключений отличается в зависимости от района. В Советском районе к теплу подключили 71% домов. Наименьший процент — в Кировском районе, что связано с особенностями теплосетей. Основной объём там планируют подключить сегодня.

— Каждое утро получаю отчет. Есть особенности подключения в этом году. Мы начали раньше, начали постепенно. Избегаем перенапряжения. Аварийных ситуаций не зафиксировано, нет случаев излива воды. На сегодняшнее утро в жилом секторе подключено 764 социальных объекта — это 36% от всех. Это школы, детские сады, поликлиники, больницы. Что касается жилого сектора — 40% подключено к теплу, — сказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть на пресс-конференции.

НГС публиковал график подключения отопления в Новосибирске. На то, чтобы подать тепло в дома, понадобится неделя. Также мы рассказывали, куда нужно обращаться, если батареи в вашем доме всё еще холодные.

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