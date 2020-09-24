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Ещё три пациента умерли от коронавируса в Новосибирской области

За сутки ковидом заразились 63 человека

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За сутки в регионе выздоровели 73 человека&nbsp;

За сутки в регионе выздоровели 73 человека 

Число умерших от коронавируса новосибирцев достигло 428 человек

Сегодня, 24 сентября, оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о 63 заразившихся коронавирусной инфекцией.

— В регионе выявлено 12 715 случаев COVID-19 (+63 за минувшие сутки), в том числе у 744 детей. 11 610 пациентов выздоровели (+73 за сутки). Скончались еще три пациента: мужчина в возрасте 64 года и две женщины, им был 71 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 428 человек, — говорится в официальном сообщении.

В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ — 8 пациентов. Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1313.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 480 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 499 757 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1414 жителей региона, 42 419 человек сняты с меднаблюдения. Кроме того, за сутки зарегистрировано 3353 обращения из-за ОРВИ, госпитализированы 36 человек

Новосибирск вошёл в число первых российских городов, где протестируют ещё одну вакцину против ковида на добровольцах.

Летом Роспотребнадзор тестировал жителей Новосибирской области на наличие антител к ковиду, чтобы выяснить, сформировался ли в регионе популяционный иммунитет. Мы рассказали о результатах исследования в двух картинках (там есть чему удивиться).

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