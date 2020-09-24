Ещё три пациента умерли от коронавируса в Новосибирской области

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1313.

В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 480 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 499 757 тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1414 жителей региона, 42 419 человек сняты с меднаблюдения. Кроме того, за сутки зарегистрировано 3353 обращения из-за ОРВИ, госпитализированы 36 человек

Новосибирск вошёл в число первых российских городов, где протестируют ещё одну вакцину против ковида на добровольцах.



Летом Роспотребнадзор тестировал жителей Новосибирской области на наличие антител к ковиду, чтобы выяснить, сформировался ли в регионе популяционный иммунитет. Мы рассказали о результатах исследования в двух картинках (там есть чему удивиться).

