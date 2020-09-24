Ещё три пациента умерли от коронавируса в Новосибирской области

Число умерших от коронавируса новосибирцев достигло 428 человек
Сегодня, 24 сентября, оперштаб Новосибирской области по борьбе с коронавирусом сообщил о 63 заразившихся коронавирусной инфекцией.
— В регионе выявлено
В отделениях реанимации находятся 37 человек. На ИВЛ — 8 пациентов. Госпитализированы 19 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.
Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 1313.
В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 480 пациентов.
Всего в Новосибирской области сделано
Новосибирск вошёл в число первых российских городов, где протестируют ещё одну вакцину против ковида на добровольцах.
Летом Роспотребнадзор тестировал жителей Новосибирской области на наличие антител к ковиду, чтобы выяснить, сформировался ли в регионе популяционный иммунитет. Мы рассказали о результатах исследования в двух картинках (там есть чему удивиться).