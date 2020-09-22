В Новосибирске начнут клинические испытания на добровольцах третьей российской вакцины против ковида

Новосибирск одним из первых начнёт испытания ещё одной вакцины от ковида
Новосибирск вошёл в число первых российских городов, где протестируют ещё одну вакцину против ковида на добровольцах. Она была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.
Время начала испытаний не уточняется, но, как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России, кроме Новосибирска, вакцину на себе испытают добровольцы из Кирова и Санкт-Петербурга — всего более трёх тысяч человек. Это, как подчёркивают в министерстве, будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов.
В Федеральном научном центре Чумакова отметили, что вакцина является цельновирионной, в ней используются либо искусственно ослабленные вирусы, неспособные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные). Её доклинические исследования показали «формирование стойкого иммунного ответа».
После успешного проведения клинических испытаний, сообщил генеральный директор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов, массовое производство вакцины можно будет развернуть уже в ноябре текущего года.
Вчера, 21 сентября, стало известно о том, что в Новосибирскую область поступила первая партия отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции. Это — первая в мире вакцина для профилактики коронавирусной инфекции, Минздрав зарегистрировал её в середине августа. Препарат разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени
Кроме того, ещё одна вакцина, разработанная новосибирским центром вирусологии и иммунологии «Вектор», проходит испытания.