В Новосибирске начнут клинические испытания на добровольцах третьей российской вакцины против ковида

Новосибирск вошёл в число первых российских городов, где протестируют ещё одну вакцину против ковида на добровольцах. Она была разработана Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова Российской академии наук.



Время начала испытаний не уточняется, но, как сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав России, кроме Новосибирска, вакцину на себе испытают добровольцы из Кирова и Санкт-Петербурга — всего более трёх тысяч человек. Это, как подчёркивают в министерстве, будет соответствовать требованиям Всемирной организации здравоохранения и международных регуляторов.

