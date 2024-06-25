Как пахнет диабет: что запах пота может сказать о вашем здоровье

Не в первый раз мы смотрим на продукты не как на еду, а как на источник разных спецэффектов. Было время, мы разбирались, какие продукты помогают бросить курить, и узнавали, что в наших холодильниках поможет снизить тягу к спиртному. Не успели мы избавиться от вредных привычек, как наступило лето. То самое лето, когда от лишнего взмаха руки в переполненном транспорте или в очереди на кассу люди в лучшем случае начинают от тебя шарахаться, в худшем — хотят посадить на вилы. Потому что некоторые запахи не скроет никакой дезодорант. Спасая человечество с чувствительным обонянием от неприятного соседства, а носителей резких запахов — от нежелательных казусов, мы вновь обратились к нашей любимой рубрике, в которой задаем врачам странные на первый взгляд вопросы и получаем от них полезные и развернутые ответы. На этот раз спросили, какие продукты усиливают и ухудшают запах пота, а в ответ получили не только внушительный список, но и немного предупреждений — о том, что запах пота может сказать о здоровье человека.
Красное мясо
В жару мяса не очень-то и хочется. Возможно, это организм сам нас предупреждает о том, что, съев сочный стейк или ароматный шашлык, мы начнем попахивать хуже, чем планировали. Звучит странно, но доля правды в этом есть.
— Оно медленно переваривается в желудке и тяжело усваивается в кишечнике. В зависимости от индивидуальных особенностей, аромат тела может изменяться и сохраняться таким до нескольких дней, — говорит врач-диетолог Ирина Бородина.
Ирина Бородина — врач-диетолог Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, кандидат наук, терапевт первой категории.
Дело в том, что медленно перевариваемое мясо задействует сразу несколько пищеварительных энзимов и реагентов. Кишечник всасывает продукты расщепления белка, которые затем попадают в кровь и пот. А смешиваясь с бактериями, усиливают их запах. Здесь, конечно, вегетарианцы обставляют мясоедов.
Чеснок
— Ароматические молекулы чеснока, а также таких специй, как карри, тмин и кумин, при переваривании выделяют серосодержащие газы, которые выводятся из организма через кожу, придавая ей неприятный запах на несколько дней, — объясняет Ирина Бородина.
В случае с чесноком настырность неважнецкого аромата и его продолжительность зависит в том числе от работы кишечника. Чем лучше он работает, тем меньше вероятность, что чеснок спровоцирует усиленный запах пота.
Лук
В луке содержатся эфирные масла. И именно из-за них лук может стать источником неприятного запаха тела. Вообще, все приправы, придающие еде острый вкус (кроме лука это острый перец, горчица, имбирь, хрен), усиливают теплоотдачу организма, стимулируют потоотделение и придают поту более резкий и неприятный запах. Работает это так: рецепторы на языке определяют остроту как жар и сигнализируют мозгу о том, что в организм поступило что-то очень горячее. Это и вызывает выделение пота.
Кофе
Обильное потоотделение также может быть связано с чрезмерным употреблением кофейных напитков. Вообще, продукты, содержащие кофеин и теобромин (кофе, чай, шоколад, какао, кола), являются стимуляторами, и вызвать повышенное потоотделение для них — как два пальца об асфальт.
— Кофеин активизирует работу потовых желез. В случае с кофе следует ограничить потребление двумя чашками в день, — советует Ирина Бородина.
К тому же горячий кофе работает по тому же принципу, что и острые продукты, о чем мы говорили чуть раньше.
Алкоголь
Алкоголь нарушает баланс системы терморегуляции и способствуют неадекватно обильному потоотделению.
— Он перерабатывается в печени, но при этом 10% алкоголя выделяется через дыхание, пот и мочу. Также алкоголь может усиливать потоотделение, — говорит Ирина Бородина.
Кстати, никотин работает так же, как и алкогольные напитки, так что он тоже в два счета станет причиной повышенного потоотделения.
Соя, свекла и шпинат
Соя, свекла и шпинат — это продукты с повышенным содержанием метилового соединения. При их переработке в организме начинает выделяться вещество триметиламин. Мало того, что потеть вы будете больше, так еще и пот начнет пахнуть рыбой. Подозреваем, селедка под шубой жарким летом рискует обернуться полной катастрофой.
О чем может говорить неприятный запах пота
У пота самого по себе запаха практически нет. Специфический аромат появляется в результате жизнедеятельности бактерий, в норме обитающих на поверхности кожи. Питаясь белковыми и жировыми компонентами пота, они разлагают эти органические вещества на ненасыщенные жирные кислоты и аммиак, которые и ответственны за ощущаемый нами неприятный запах. Чем больше бактерий, тем более явным будет запах. Кроме того, на интенсивность потоотделения оказывают влияние некоторые особенности образа жизни, привычки.
Вообще, потеть — в порядке вещей. Но если вы потеете постоянно, даже когда прохладно, — это уже не норма. Это может говорить в том числе и о проблемах в работе щитовидной железы.
— Такое, например, случается при гипертириозе, когда щитовидная железа начинает вырабатывать огромное количество гормона тироксина — он для нашего организма как дрова для печки, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Из-за этого все процессы ускоряются: повышается тревожность, сложно усидеть на месте, хочется всё время двигаться, пульс зашкаливает, руки трясутся, начинает стремительно теряться вес, при этом человек обычно ест больше привычного. И потеет.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.
У женщин потливость может говорить о сбоях в выработке половых гормонов. В частности, о снижении выработки эстрадиола или нарушении чувствительности рецепторов к эстрогенам. Обычно это случается в период менопаузы, но если такое происходит у женщин фертильного возраста, то симптом требует внимания. Это может быть предвестником серьезных заболеваний — от сердечно-сосудистых и воспалительных до онкологических.
У мужчин излишняя потливость говорит о дисбалансе гормона дигидротестостерона. Если даже после душа вы не можете избавиться от запаха, вытирайтесь и идите к эндокринологу.
— Кстати, дигидротестостерон может сильно воздействовать на предстательную железу, — добавляет Зухра Павлова. — Если у мужчины заметны другие признаки гормональных нарушений (выпадение волос на голове, сальность кожи, угревая болезнь), а также снижение напора струи при мочеиспускании или ощущение остаточной мочи после опорожнения мочевого пузыря, частые ночные походы в туалет, то нужно срочно посетить уролога.
— Следует отметить, что неприятный запах также может быть показателем заболеваний печени, почек, сахарного диабета, различных инфекционных заболеваний, туберкулеза, — добавляет Ирина Бородина.
К слову, часто по запаху пота можно и диагноз поставить. Врачи прошлого так и делали. Например, от больного краснухой исходит запах свежеощипанных перьев, тиф сопровождается ароматом теплого ржаного хлеба, дифтерия пахнет сладковато, приторно. Запах ацетона или альдегидный запах груш может появиться при сахарном диабете. При патологии почек присоединяется запах аммиака. Уксусный, кислый запах — спутник туберкулеза. Также кислый запах может говорить о нехватке витамина D в организме. Запах вареного яичного белка или серы указывает на проблемы с желудком или кишечником. Пот с запахом хлора или свежей рыбы возможен при серьезных заболеваниях печени. Так что, если вы заметили, что запах вашего пота резко изменился, не торопитесь выбирать самый забористый дезодорант. Лучше обратиться к врачу, который уточнит причину изменений.