Как пахнет диабет: что запах пота может сказать о вашем здоровье

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У пота самого по себе запаха практически нет. Специфический аромат появляется в результате жизнедеятельности бактерий, в норме обитающих на поверхности кожи. Питаясь белковыми и жировыми компонентами пота, они разлагают эти органические вещества на ненасыщенные жирные кислоты и аммиак, которые и ответственны за ощущаемый нами неприятный запах. Чем больше бактерий, тем более явным будет запах. Кроме того, на интенсивность потоотделения оказывают влияние некоторые особенности образа жизни, привычки.

Вообще, потеть — в порядке вещей. Но если вы потеете постоянно, даже когда прохладно, — это уже не норма. Это может говорить в том числе и о проблемах в работе щитовидной железы.

— Такое, например, случается при гипертириозе, когда щитовидная железа начинает вырабатывать огромное количество гормона тироксина — он для нашего организма как дрова для печки, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Из-за этого все процессы ускоряются: повышается тревожность, сложно усидеть на месте, хочется всё время двигаться, пульс зашкаливает, руки трясутся, начинает стремительно теряться вес, при этом человек обычно ест больше привычного. И потеет.



Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.



У женщин потливость может говорить о сбоях в выработке половых гормонов. В частности, о снижении выработки эстрадиола или нарушении чувствительности рецепторов к эстрогенам. Обычно это случается в период менопаузы, но если такое происходит у женщин фертильного возраста, то симптом требует внимания. Это может быть предвестником серьезных заболеваний — от сердечно-сосудистых и воспалительных до онкологических.

У мужчин излишняя потливость говорит о дисбалансе гормона дигидротестостерона. Если даже после душа вы не можете избавиться от запаха, вытирайтесь и идите к эндокринологу.

— Кстати, дигидротестостерон может сильно воздействовать на предстательную железу, — добавляет Зухра Павлова. — Если у мужчины заметны другие признаки гормональных нарушений (выпадение волос на голове, сальность кожи, угревая болезнь), а также снижение напора струи при мочеиспускании или ощущение остаточной мочи после опорожнения мочевого пузыря, частые ночные походы в туалет, то нужно срочно посетить уролога.

— Следует отметить, что неприятный запах также может быть показателем заболеваний печени, почек, сахарного диабета, различных инфекционных заболеваний, туберкулеза, — добавляет Ирина Бородина.

