«Затоваривание на складах»: яйца из Новосибирской области уедут в Монголию

Товар уедет в Казахстан и Монголию Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











Яйца с новосибирских птицефабрик увезут в Монголию и Казахстан. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов во время совещания при губернаторе.



— Вместе с федеральным Минсельхозом проработали возможность экспорта яйца на Монголию и Казахстан. Минсельхоз нам это согласовал, теперь наши птицефабрики могут экспортировать. Было некоторое затоваривание на складах, — рассказал Андрей Шинделов.

Недавно НГС писал о том, что новосибирские птицефабрики увеличили свою прибыль в 2023 году. На это сказалось то, что в прошлом году цены на яйца в стране неожиданно взлетели. В ситуацию вмешивались власти, товар собирались ввозить из соседних стран.