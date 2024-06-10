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Еда «Затоваривание на складах»: яйца из Новосибирской области уедут в Монголию

«Затоваривание на складах»: яйца из Новосибирской области уедут в Монголию

Местный Минсельхоз договорился об этом с федеральным

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Товар уедет в Казахстан и Монголию

Яйца с новосибирских птицефабрик увезут в Монголию и Казахстан. Об этом рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов во время совещания при губернаторе.

— Вместе с федеральным Минсельхозом проработали возможность экспорта яйца на Монголию и Казахстан. Минсельхоз нам это согласовал, теперь наши птицефабрики могут экспортировать. Было некоторое затоваривание на складах, — рассказал Андрей Шинделов.

Недавно НГС писал о том, что новосибирские птицефабрики увеличили свою прибыль в 2023 году. На это сказалось то, что в прошлом году цены на яйца в стране неожиданно взлетели. В ситуацию вмешивались власти, товар собирались ввозить из соседних стран.

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Яйца Минсельхоз Министерство сельского хозяйства Экспорт Монголия Казахстан
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