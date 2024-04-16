Соль стала дороже, а мука подешевела: топ продуктов, которые стали стоить больше и меньше в Новосибирске

В Новосибирске с начала года соль и мандарины подорожали более чем на 20%, при этом картошка и огурцы подешевели на 14%. Показываем в одной картинке топ-5 подорожавших и подешевевших продуктов.

Как рассказали редакции НГС в сервисе «Контур.Маркет», с нового года до марта заметно подорожала соль — сразу на 24%, цена поднялась с 31 рубля за 500 грамм до 39 рублей за тот же вес. На втором месте по темпу роста — мандарины, они стали дороже на 21% с 152 рублей до 185 рублей за 1 килограмм. На третьем месте — гречка, которая выросла в цене на 14% с 62 рублей до 70 рублей за пачку 800 — 900 грамм.

