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Еда Соль стала дороже, а мука подешевела: топ продуктов, которые стали стоить больше и меньше в Новосибирске

Соль стала дороже, а мука подешевела: топ продуктов, которые стали стоить больше и меньше в Новосибирске

Показываем пять продуктов, которые упали и выросли в цене в одной картинке

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Лук попал в категорию продуктов, которые подешевели сильнее

В Новосибирске с начала года соль и мандарины подорожали более чем на 20%, при этом картошка и огурцы подешевели на 14%. Показываем в одной картинке топ-5 подорожавших и подешевевших продуктов.

Как рассказали редакции НГС в сервисе «Контур.Маркет», с нового года до марта заметно подорожала соль — сразу на 24%, цена поднялась с 31 рубля за 500 грамм до 39 рублей за тот же вес. На втором месте по темпу роста — мандарины, они стали дороже на 21% с 152 рублей до 185 рублей за 1 килограмм. На третьем месте — гречка, которая выросла в цене на 14% с 62 рублей до 70 рублей за пачку 800 — 900 грамм.

Есть и те категории товаров, которые стали дешевле, например, цены на муку, огурцы и картофель упали на 14%. Мука в начале года стоила в среднем 90 рублей, в марте цена снизилась до 78 рублей за 1 килограмм.

Посмотрите в одной картинке, как изменились цены на продукты

Данные аналитики «Контур.Маркета» получили, проанализировав более 1,5 миллиона чеков, выданных с января по март в розничных магазинах Новосибирска и области.

Недавно Новосибирскстат опубликовал данные о росте потребительских цен в марте, по данным экспертов, выросли цены на мясные консервы, сосиски и игристое вино.

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