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Экономика Мясо, капуста и игристое: на что и как выросли цены в Новосибирске — изучаем статистику

Мясо, капуста и игристое: на что и как выросли цены в Новосибирске — изучаем статистику

Огурцы подешевели почти на треть

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За месяц цены на продукты выросли на 0,5%

В Новосибирской области выросли цены на мясные консервы, сосиски и игристое вино. Новосибирскстат опубликовал данные о росте потребительских цен в марте 2024 года.

Так в целом уровень инфляции в регионе составил 0,6%, цены на продукты выросли за месяц на 0,5%, услуги подорожали на 0,9%, непродовольственные товары — на 0,4%.

Из мясных продуктов сильнее всего в цене выросли консервы — на 4,6%, сосиски и сардельки подорожали на 4,3%, говядина подорожала на 3,4%. Выросли в цене рыбные консервы в томатном соусе — на 3,2%.

Отечественное игристое вино также подорожало на 6,9%. При этом снизились цены на гречку — сразу на 10,6%.

В группе овощей и фруктов подешевели огурцы — на 29,1%. При этом выросли цены на белокочанную капусту — на 12,5%, свекла подорожала на 11,7%, помидоры на 10,7%.

Среди услуг выросли цены на поездки за границу. туры в Белоруссию подорожали на 23,3%, а цены на поездки в страны Юго-Восточной Азии снизились на 4,5%. В целом авиаперелеты за месяц также подорожали на 5,6%.

С начала года уровень инфляции в Новосибирской области составил 2,1%, продукты подорожали на 2,6%, услуги — на 3,2%, непродовольственные товары выросли в цене на один процент.

Крупнейшие производители пива в России уведомили розничные сети о грядущем повышении отпускных цен на свою продукцию. По информации ретейлеров, речь идет о подорожании в диапазоне 8–15% в зависимости от компании и ассортимента.

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