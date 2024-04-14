Мясо, капуста и игристое: на что и как выросли цены в Новосибирске — изучаем статистику

За месяц цены на продукты выросли на 0,5% Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











В Новосибирской области выросли цены на мясные консервы, сосиски и игристое вино. Новосибирскстат опубликовал данные о росте потребительских цен в марте 2024 года.



Так в целом уровень инфляции в регионе составил 0,6%, цены на продукты выросли за месяц на 0,5%, услуги подорожали на 0,9%, непродовольственные товары — на 0,4%.



Из мясных продуктов сильнее всего в цене выросли консервы — на 4,6%, сосиски и сардельки подорожали на 4,3%, говядина подорожала на 3,4%. Выросли в цене рыбные консервы в томатном соусе — на 3,2%.



Отечественное игристое вино также подорожало на 6,9%. При этом снизились цены на гречку — сразу на 10,6%.



В группе овощей и фруктов подешевели огурцы — на 29,1%. При этом выросли цены на белокочанную капусту — на 12,5%, свекла подорожала на 11,7%, помидоры на 10,7%.



Среди услуг выросли цены на поездки за границу. туры в Белоруссию подорожали на 23,3%, а цены на поездки в страны Юго-Восточной Азии снизились на 4,5%. В целом авиаперелеты за месяц также подорожали на 5,6%.



С начала года уровень инфляции в Новосибирской области составил 2,1%, продукты подорожали на 2,6%, услуги — на 3,2%, непродовольственные товары выросли в цене на один процент.

