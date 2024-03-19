Взлетят цены и в магазинах, и в барах. В России подорожает пиво: из-за чего и на сколько

Пивовары уже предупредили продавцов: цены на пенный напиток придется поднимать Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Крупнейшие производители пива в России уведомили розничные сети о грядущем повышении отпускных цен на свою продукцию. По информации ретейлеров, речь идет о подорожании в диапазоне 8–15% в зависимости от компании и ассортимента.



Лидер российского пивного рынка «Пивоваренная компания Балтика» заявила о плановой корректировке цен с 1 апреля в среднем на 8%. «Объединенные пивоварни — холдинг» предупредили торговые сети о росте около 10% с 1 марта. Московская пивоваренная компания поднимает стоимость своих брендов до 12%, а безалкогольной продукции — до 16%. Как будут расти цены на пиво, разбираются наши коллеги из MSK1.RU.

Причины повышения цен

Основной причиной повышения цен пивовары называют общую инфляцию. По словам председателя Союза российских пивоваров Даниила Бримана, речь идет о росте стоимости сырья, материалов и комплектующих — от упаковки до солода и хмеля.



— В первую очередь — просто общая инфляция всего сырья и материалов, комплектующих. Всё растет в цене, начиная с упаковки и заканчивая основным сырьем. Дорожают энергоресурсы и горюче-смазочные материалы. Большинство производителей осуществляют доставку до распределительных центров или магазинов, соответственно, подорожала логистика. В конце концов, даже элементарно инфляция заработной платы — это тоже фактор, который влияет на рост цены производства пива, — рассказал эксперт.



Кроме того, с 15 января в России началась обязательная маркировка всех видов пивной продукции.



— Маркировка «Честный знак» добавляет расходов — требуется закупка оборудования, программного обеспечения, дополнительный персонал. Практически всё оборудование, если это автоматизированная система, требует отдельного оператора, отдельных настроек и учета. Это всё тоже факторы, которые приводят к повышению стоимости продукции. Причем как отечественной, так и импортной. Потому что импортная продукция, которая в Россию ввозится, фактически должна распаковаться, пройти маркировку, снова быть упакованной, — это существенные затраты, до нескольких рублей на единицу, — добавил Бриман.

«Началась уже стопроцентная маркировка всех видов продукции: всех видов пива, во всех видах упаковки» Даниил Бриман, глава Союза российских пивоваров

Совладелец крафтовой Brewlok Brewery Станислав Белов при объяснении роста цен на пиво также указывает на повышение логистических затрат, особенно при закупках импортного сырья для некоторых сортов пива.



— Причин подорожания несколько. Одна из них — сырьевая составляющая. Для варки некоторых сортов пива используются импортные хмель, солод и дрожжи. Все эти три позиции постоянно прибавляют в цене, — отметил Белов.



Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU











Зависимость от импорта

Несмотря на то что российские пивовары стремятся к максимальной локализации производства, определенная зависимость от импорта сохраняется. Как отмечает Даниил Бриман, стопроцентное замещение импорта невозможно, поскольку всегда будут оставаться специфические импортные компоненты.



— Общая тенденция идет на импортозамещение, как и во всех отраслях. Сами производители стараются максимально локализовать сырье, материалы, упаковку. Но локализация не будет полной. Какие-то специфические составляющие будут по-прежнему импортироваться, — объяснил он.



Особенно высокая зависимость от импорта наблюдается в сегменте крафтового пива, где используются специальные зарубежные ингредиенты, рассказал Станислав Белов.



— Базовые сорта, такие как базовый лагер, — обычное пиво желтого цвета с минимальным содержанием алкоголя и хмеля — можно сварить и на российском сырье. Без импорта не обойтись при производстве интересных сортов — IPA, стаутов и других. Без пива мы не останемся в любом случае. Да, классическая история, она сварится на базовых солодах и хмелях, которые есть в России. А вот крафтовая тема, она, конечно, от импорта очень сильно зависит, — уточнил эксперт.



Источник: Александра Савельева / 76.RU











Прогноз дальнейшего роста цен

После этого повышения цен производители рассчитывают на некоторую паузу. Как предположил Даниил Бриман, компании стараются перед высоким сезоном уравновесить цены, чтобы не понести убытки.



— Понятно, что перед сезоном наибольшего спроса все производители пытаются сбалансировать цену, чтобы отбить повысившиеся расходы на производство. Странно продавать пиво дешево, когда рынок на пике спроса, — отмечает эксперт.



«После повышения должна последовать пауза, но только до нового витка инфляции составляющих: сырья, логистики, зарплат и так далее» Даниил Бриман, глава Союза российских пивоваров

Для крафтового сегмента важными факторами станут стоимость логистики и курсы валют, поскольку в этом секторе высока зависимость от импортного сырья, подчеркивает Станислав Белов.



— Мы ориентируемся на логистику и курс валют. Если курс пойдет вверх, а логистика вырастет в цене, то крафтовое пиво также может серьезно подорожать. Сырье в данном случае заходит к нам окольными путями через дружественные страны. И эти пути каждый раз меняются, — заключил специалист.

