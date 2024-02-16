«2 часа — и их уже нет»: в магазинах Новосибирска подорожали бананы — кое-где замечают и их нехватку

Недавно 5 поставщиков бананов из Эквадора получили бан от Россельхознадзора: во фруктах нашли муху-горбатку. «Фонтанка» писала, что крупные импортеры пожаловались на нехватку продукта, и по России он вырос в цене. НГС обошел продуктовые магазины в центре Новосибирска, чтобы узнать, сколько сейчас стоят бананы. Как выяснилось, в некоторых точка за несколько месяцев это фрукты подорожали. В одной из торговых точек даже заметили их дефицит. Что творится на прилавках — рассказываем в обзоре.
Ранее в беседе с изданием один из участников фруктового рынка недоумевал:
— Неужели они не понимают, что эти запреты бьют вовсе не по эквадорцам, а по российским компаниям? Ведь в порт прибывают бананы, купленные еще 30–40 дней назад. Деньги за них в Эквадоре уже получили, а мы сейчас на причалах и таможенных складах огребаем по полной от фитосанитарного контроля. И в море к нам идут десятки судов с уже полностью оплаченной продукцией, которую нам тоже будет не оформить теперь.
«Ярче!»
На момент визита НГС 15 февраля в «Ярче!», расположенном на улице Орджоникидзе, 35, бананов не оказалось. Только ценник от них — с надписью: «Эквадор, 159,99 рублей за кг».
Один из продавцов заявил корреспонденту, что в магазине наблюдается постоянный дефицит этого фрукта. По его словам, бананы быстро разбирают:
— Привезем коробку: пара часов — и их нет. 2 часа в сутки есть бананы... — отметил сотрудник.
За последнее время, добавляет он, цена снизилась — под Новый год она достигала около 200 рублей.
Ну, а по данным из предыдущего обзора редакции, в декабре в «Ярче!» по этому же адресу за бананы хотели 139,99 рублей. То есть на 20 рублей меньше, чем теперь.
«Монетка»
Продавец «Монетки» на улице Каменской, 32 уверяет, что торговая точка не страдает от нехватки бананов. Хотя здесь они тоже не залеживаются: говорит, каждые 2 дня приходится заказывать новую партию по 120 килограммов — и их полностью разбирают.
Подорожания фрукта работник не заметил — наоборот, уверен, что тот стал дешевле примерно на 10 рублей. Однако сроки, в которые произошло уменьшение стоимости, не уточнил.
Сейчас ценник — 149,99 рублей за кило. Если сравнивать с декабрем, то более чем за 2 месяца он не изменился. Бананы по-прежнему эквадорские.
«Пятерочка»
В «Пятерочке» на улице Максима Горького, 85 бананы отдают по 159,99 рублей за килограмм.
В начале зимы за продукт просили 114,99 рублей со скидкой, 129,99 рублей — без нее, но на тогдашнем ценнике было указано «фас.».
«Лента»
В «Ленте» на Депутатской, 46 фрукт можно купить по 149,99 рублей за килограмм. По сравнению с первой декадой декабря его стоимость выросла на 10 рублей, со 139,99.
Тем не менее, прокомментировала корреспонденту сотрудница супермаркета, сильного скачка цен не было:
— Разбирают бананы хорошо. Нормально у нас (имеет в виду, что дефицита нет. — Прим. Ред.), — во время очередного визита НГС в магазин поделилась мнением девушка.
«Мария-Ра»
В этот раз на прилавках «Марии-Ра» на Красном проспекте, 13 бананов не нашлось. НГС работник магазина объяснил их временное отсутствие тем, что сломалась машина. Заявил, что повышения цены не отмечалось, и сейчас она составляет порядка 160 рублей.
По данным Новосибирскстата, средняя цена на килограмм бананов в НСО на 4 декабря 2023-го составляла 147,36 рублей; на 9 января — 154,87 рублей; на 15 января — 155,91 рублей; на 22 января — 159,47; на 29 января — 165,14; на 5 февраля — 166,23; на 12 февраля — 168,10 рублей.
Чтобы подробнее узнать о ситуации с бананами, редакция отправила запросы сети магазинов «Ярче!» и ритейлеру X5 Group.
Ранее в России заметили рост цен на сайру: что творилось с этой рыбой в Новосибирске, можно прочитать по ссылке.