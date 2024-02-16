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«2 часа — и их уже нет»: в магазинах Новосибирска подорожали бананы — кое-где замечают и их нехватку

НГС сравнил цены на бананы в декабре 2023 года и в феврале 2024-го

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В магазинах в центре Новосибирска подорожали бананы

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Недавно 5 поставщиков бананов из Эквадора получили бан от Россельхознадзора: во фруктах нашли муху-горбатку. «Фонтанка» писала, что крупные импортеры пожаловались на нехватку продукта, и по России он вырос в цене. НГС обошел продуктовые магазины в центре Новосибирска, чтобы узнать, сколько сейчас стоят бананы. Как выяснилось, в некоторых точка за несколько месяцев это фрукты подорожали. В одной из торговых точек даже заметили их дефицит. Что творится на прилавках — рассказываем в обзоре.

Ранее в беседе с изданием один из участников фруктового рынка недоумевал:

— Неужели они не понимают, что эти запреты бьют вовсе не по эквадорцам, а по российским компаниям? Ведь в порт прибывают бананы, купленные еще 30–40 дней назад. Деньги за них в Эквадоре уже получили, а мы сейчас на причалах и таможенных складах огребаем по полной от фитосанитарного контроля. И в море к нам идут десятки судов с уже полностью оплаченной продукцией, которую нам тоже будет не оформить теперь.

«Ярче!»

На момент визита НГС 15 февраля в «Ярче!», расположенном на улице Орджоникидзе, 35, бананов не оказалось. Только ценник от них — с надписью: «Эквадор, 159,99 рублей за кг».

Один из продавцов заявил корреспонденту, что в магазине наблюдается постоянный дефицит этого фрукта. По его словам, бананы быстро разбирают:

— Привезем коробку: пара часов — и их нет. 2 часа в сутки есть бананы... — отметил сотрудник.

За последнее время, добавляет он, цена снизилась — под Новый год она достигала около 200 рублей.

Ну, а по данным из предыдущего обзора редакции, в декабре в «Ярче!» по этому же адресу за бананы хотели 139,99 рублей. То есть на 20 рублей меньше, чем теперь.

Корреспондент обнаружила, что по сранению с декабрем в «Ярче!» на Орджоникидзе бананы подорожали на 20 рублей

Корреспондент обнаружила, что по сранению с декабрем в «Ярче!» на Орджоникидзе бананы подорожали на 20 рублей

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«Монетка»

Продавец «Монетки» на улице Каменской, 32 уверяет, что торговая точка не страдает от нехватки бананов. Хотя здесь они тоже не залеживаются: говорит, каждые 2 дня приходится заказывать новую партию по 120 килограммов — и их полностью разбирают.

Подорожания фрукта работник не заметил — наоборот, уверен, что тот стал дешевле примерно на 10 рублей. Однако сроки, в которые произошло уменьшение стоимости, не уточнил.

В феврале в «Монетке» бананы стоят столько же, сколько в начале зимы

В феврале в «Монетке» бананы стоят столько же, сколько в начале зимы

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Сейчас ценник — 149,99 рублей за кило. Если сравнивать с декабрем, то более чем за 2 месяца он не изменился. Бананы по-прежнему эквадорские.

«Пятерочка»

В «Пятерочке» на улице Максима Горького, 85 бананы отдают по 159,99 рублей за килограмм.

В декабре в ассортименте магазина на Горького были бананы «Мини» по 259 рублей

В декабре в ассортименте магазина на Горького были бананы «Мини» по 259 рублей

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В начале зимы за продукт просили 114,99 рублей со скидкой, 129,99 рублей — без нее, но на тогдашнем ценнике было указано «фас.».

«Лента»

В «Ленте» на Депутатской, 46 фрукт можно купить по 149,99 рублей за килограмм. По сравнению с первой декадой декабря его стоимость выросла на 10 рублей, со 139,99.

К цене на бананы в «Ленте» прибавились 10 рублей

К цене на бананы в «Ленте» прибавились 10 рублей

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Тем не менее, прокомментировала корреспонденту сотрудница супермаркета, сильного скачка цен не было:

— Разбирают бананы хорошо. Нормально у нас (имеет в виду, что дефицита нет. — Прим. Ред.), — во время очередного визита НГС в магазин поделилась мнением девушка.

«Мария-Ра»

В этот раз на прилавках «Марии-Ра» на Красном проспекте, 13 бананов не нашлось. НГС работник магазина объяснил их временное отсутствие тем, что сломалась машина. Заявил, что повышения цены не отмечалось, и сейчас она составляет порядка 160 рублей.

По данным Новосибирскстата, средняя цена на килограмм бананов в НСО на 4 декабря 2023-го составляла 147,36 рублей; на 9 января — 154,87 рублей; на 15 января — 155,91 рублей; на 22 января — 159,47; на 29 января — 165,14; на 5 февраля — 166,23; на 12 февраля — 168,10 рублей.

Чтобы подробнее узнать о ситуации с бананами, редакция отправила запросы сети магазинов «Ярче!» и ритейлеру X5 Group.

Ранее в России заметили рост цен на сайру: что творилось с этой рыбой в Новосибирске, можно прочитать по ссылке.

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