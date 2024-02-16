«2 часа — и их уже нет»: в магазинах Новосибирска подорожали бананы — кое-где замечают и их нехватку

«Ярче!»

На момент визита НГС 15 февраля в «Ярче!», расположенном на улице Орджоникидзе, 35, бананов не оказалось. Только ценник от них — с надписью: «Эквадор, 159,99 рублей за кг».



Один из продавцов заявил корреспонденту, что в магазине наблюдается постоянный дефицит этого фрукта. По его словам, бананы быстро разбирают:



— Привезем коробку: пара часов — и их нет. 2 часа в сутки есть бананы... — отметил сотрудник.



За последнее время, добавляет он, цена снизилась — под Новый год она достигала около 200 рублей.