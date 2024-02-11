Теперь банановый. Очередной кризис в международных отношениях заставляет импортеров учить географию

Следующий логичный вопрос — чем заменять эквадорские бананы в российских магазинах. Не сказать, чтобы они были продуктом первой необходимости, но мы к ним как-то уже привыкли, совсем отказываться бы пока не хотелось.



Есть хорошие новости. Во-первых, запрет на поставки бананов из Эквадора не строгий. Под горячую руку Россельхознадзора попались лишь пять компаний, на которые приходится всего 30% российского экспорта. То есть совсем без бананов мы всё же не останемся. Во-вторых, пока что запасов бананов на наших складах хватает, чтобы удовлетворить существующий спрос. Так что крайне резкий рост цен последнего времени (+40% год к году) вообще никак не связан с дефицитом (см. график).

