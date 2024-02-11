Теперь банановый. Очередной кризис в международных отношениях заставляет импортеров учить географию

Пять из более чем 20 основных компаний — поставщиков бананов Эквадора получили бан от Россельхознадзора. Виновата мушка-горбатка, хотя даже в жужжании ее крыльев слышат политический акцент. Власти предлагают простое решение: покупать бананы у крупнейшего в мире производителя — Индии. Наши коллеги из «Фонтанки» почти договорились с одним из поставщиков в Мумбаи и рассчитали всю логистику. Наш банан вышел на 5 рублей дешевле, чем в супермаркетах. На вкус он такой же. Почему всё же индийских бананов нам пока не видать, объясняют участники фруктового бизнеса.
Новости от Россельхознадзора нередко следуют за очередными сообщениями об обострениях отношений с какими-то странами. Зависимость числа найденных в импортных продуктах его инспекторами мушек-букашек-плесени-пестицидов-мышьяка и прочей дряни часто напрямую коррелирует с теплотой межправительственных отношений, обратили внимание импортеры. Стоит туркам сбить российский самолет — нечто совершенно отвратительное находится в турецких помидорах. В итальянских кормах для собак — мышьяк, в эквадорских бананах теперь вот мушка. Как это связано с планами местных властей поменять старое советское вооружение на новое американское, объясняют политологи, а импортеры бананов хватаются за голову.
— Неужели они не понимают, что эти запреты бьют сейчас вовсе не по эквадорцам, а по российским компаниям? Ведь сейчас в порт прибывают бананы, купленные еще 30–40 дней назад. Деньги за них в Эквадоре уже получили, а мы сейчас на причалах и на таможенных складах огребаем по полной от фитосанитарного контроля. И в море к нам идут десятки судов с уже полностью оплаченной продукцией, которую нам тоже будет не оформить теперь, — сетует один из крупнейших игроков российского фруктового рынка в разговоре с «Фонтанкой».
В порт Петербурга еженедельно приходит около 1,8 миллиона ящиков бананов. Ящиками их считают по сложившейся на рынке традиции, поставки из Эквадора, как правило, содержат 19 килограммов в ящике. Судно из Эквадора сейчас с учетом пробок в Панамском канале доходит до нас примерно за 4–5 недель. То есть без учета того, что сейчас проходит оформление на российской таможне, в море находится до 170 тысяч тонн бананов. Они уже оплачены российскими импортерами, а при средней цене в 50–60 центов за килограмм выходит, что около 85 миллионов долларов, мягко говоря, зависают в воздухе. Удастся ли эти уже купленные бананы провести через фитосанитарный кордон — большой вопрос. Велика вероятность, что они просто сгниют на таможенном складе — вернуть их в Эквадор уже невозможно. Как такой удар по российским компаниям поможет политикам в переговорах, не очень понятно.
Следующий логичный вопрос — чем заменять эквадорские бананы в российских магазинах. Не сказать, чтобы они были продуктом первой необходимости, но мы к ним как-то уже привыкли, совсем отказываться бы пока не хотелось.
Есть хорошие новости. Во-первых, запрет на поставки бананов из Эквадора не строгий. Под горячую руку Россельхознадзора попались лишь пять компаний, на которые приходится всего 30% российского экспорта. То есть совсем без бананов мы всё же не останемся. Во-вторых, пока что запасов бананов на наших складах хватает, чтобы удовлетворить существующий спрос. Так что крайне резкий рост цен последнего времени (+40% год к году) вообще никак не связан с дефицитом (см. график).
Опрошенные «Фонтанкой» ретейлеры также уверены, что дефицит бананов нам не грозит, во всяком случае, в ближайшее время.
— Нехватки не ощущаем, — прокомментировали в «Ленте» (имеет собственный импорт из «Эквадора»), цена поставки тоже стабильная. Завтра дефицит не наступит, соглашается совладелец сети фруктовых лавок Ашот Эфендиев. — Ажиотажа в связи с ситуацией в Эквадоре нет. Не видим серьезных изменений, которые бы требовали закупаться бананами впрок, — комментирует он. Что касается цен, то предприниматель не исключает небольшого повышения, но, скорее всего, картина будет ясна примерно через две недели.
Теперь к плохим новостям. Во-первых, Эквадор не просто монополист на нашем рынке, а полновластный гегемон — 97 из 100 бананов в наших магазинах оттуда. Во-вторых, просто так взять и начать возить бананы откуда-то из другого места невозможно. Хотя бы потому, что сперва надо получить на это согласие всё того же Россельхознадзора. Причем разрешение дается не на всю страну, а на каждую компанию-поставщика отдельно. Именно поэтому не существует некой биржи бананов, куда любой производитель может выкладывать свои партии, а импортер выбирать, что посвежее и подешевле.
Однако даже если предположить, что надзорное ведомство в какие-то рекордно короткие сроки согласует поставки, допустим, из Индии (о чем сообщалось на этой неделе), просто так взять и привезти бананы тоже не выйдет, объясняют поставщики.
Во-первых, надо понимать, что такие огромные объемы, которые требуются нашей стране (напомним, Россия потребляет 1,2% всех бананов в мире и 21% урожая в Эквадоре), требуют очень ритмичных, стабильных и предсказуемых поставок. К моменту захода в порт отправки банановоза или контейнеровоза уже должна быть подготовлена партия в 100–300 контейнеров, или в 2–6 тысяч тонн. Она должна содержать одинаково качественные, одинаково упакованные, одинаковой спелости плоды. А в неделю, напомним, только для Петербурга требуется до 35 тысяч тонн. Это означает как минимум подготовленную складскую инфраструктуру в порту, идеально работающие в нем и хорошо мотивированные кадры и администрацию, а также надзорных чиновников. Любой сбой в этой цепочке означает остановку погрузки, задержку и убытки.
В Эквадоре уже выстроена такая инфраструктура, других стран, где всё это уже есть и не надо строить с нуля, единицы. К примеру, Бразилия. Но есть нюанс. Бразилия действительно крупный производитель, сопоставимый с Эквадором (6,6 против 6,8 миллиона тонн в год), но, конечно же, там нет лишних полутора миллионов тонн в год, которые требуются для России. Весь урожай — так уж устроен это бизнес — законтрактован на корню еще год назад. Там сейчас можно найти какие-то небольшие партии, но никакого отношения к масштабам нашего рынка они иметь не будут.
Значит, нам надо искать страны, где бананов тоже много. Идем по списку крупнейших производителей. Лидер — Индия (33 миллиона тонн в год), будем держать ее в уме. Дальше — Китай (12 миллионов тонн) и Индонезия (8 миллионов тонн). Затем после Бразилии и Эквадора идут Филиппины и Ангола, Гватемала, Танзания и Коста-Рика. Это первая десятка.
Из Коста-Рики, Гватемалы и, кстати, Колумбии (она на
Теперь Китай. Как раз вчера в Россельхознадзоре заявили о планах наращивать импорт бананов оттуда. А теперь следите за руками. По заявлению всё того же Россельхознадзора, объем поставок за весь прошлый год составил 2,3 тысячи тонн. Это подтверждается цифрами китайской таможни. Видите на графике сектор «Прочее» и цифру 2 (мы округлили)? Вот это оно и есть — 0,1% от объема потребления российского рынка. Примерно один небольшой банановоз. Так что теперь вы можете оценить юмор этого заявления.
А в чем же дело? Почему Китай при втором месте в мире по объему производства не может с нами поделиться? А всё дело в количестве китайцев. Дело в том, что при собственном производстве в 12 миллионов тонн бананов Китай еще дополнительно импортирует для покрытия собственных потребностей 1,8 миллиона, то есть он еще больший импортер, чем Россия. В основном он выбирает бананы на Филиппинах и во Вьетнаме. На третьем месте, к слову, наш Эквадор. Экспорт из Китая, да, есть, но в объеме около 20 тысяч тонн, и, скорее всего, речь идет о сушеных бананах даже в случае с Россией.
Так что это не вариант. Возвращаемся к самой банановой в мире республике — Индии. Она выращивает 33 миллиона тонн в год и вообще ничего не импортирует. Зато экспорт у нее в 2023 году был примерно как у Китая — 26 тысяч тонн. Догадываетесь, в чем дело? Да, индусов еще больше, чем китайцев.
Тем не менее статистическое ведомство Индии подсказывает, что в этом году она показывает очень серьезный рост экспорта. За восемь посчитанных месяцев (статистический год у них начинается в апреле) уже вышло 28 тысяч тонн. Объемы всё еще смешные, но динамика налицо. Средняя экспортная цена в прошлом году в Индии была 65 центов за килограмм, сейчас падает.
В интернете присутствует некоторое количество индийских фирм, которые занимаются экспортом бананов и готовы к сотрудничеству. Довольно быстро находим Динеша Гхенанда из компании SAI FRESH FOOD, который на прекрасном английском через один из мессенджеров предлагает нам свой товар: партию для одного полного рефконтейнера из 1540 коробок (в Индии они не по
Связываемся с нашими знакомыми в мире морских перевозок: сколько это стоит? Быстрый ответ — 4,5–6 тысяч долларов за контейнер. Срок доставки — около 25 суток. Просим уточнить в граммах. Считают на конкретном примере с конкретными вводными, дают точный ответ: 0,32 доллара за килограмм груза. Доставка от порта до порта, включая все расходы в пути (в том числе плата за проход через Суэцкий канал). Итого пока что мы в порту Петербурга имеем около 20 тонн бананов по цене 0,92 доллара за килограмм. Дальше — расходы на разгрузку, на оформление, на оплату импортного НДС (20%) и пошлины (4%). 1540 коробок по 7,9 доллара —
Итого мы получили легально ввезенный из Индии, таможенно очищенный и готовый к употреблению банан сорта кавендиш — самый обычный, который мы всю жизнь покупали в магазинах. В количестве
Итак, в теории мы задачу выполнили. Конечно, по такой цене у нас сейчас торговые сети вряд ли возьмут бананы, тем более чтобы мы на этом еще и заработали, и бизнес сделать не получится. Но, в принципе, это и неважно. Наверняка у тех, кто возит их миллионами коробок из Эквадора, всё получится и лучше, и быстрее, и дешевле. Обращаемся с вопросом к ним.
—Мы действительно после последних событий начали смотреть, какие есть возможности в Индии, — подтвердил «Фонтанке» руководитель одного из крупнейших в России предприятий по импорту фруктов, которое базируется в Петербурге. — Сейчас у нас в море уже идет несколько судов из Эквадора, и острой необходимости нет. Мы тоже посчитали экономику индийского маршрута, но пока не готовы им воспользоваться. Во-первых, бананы там дороже, чем у нас, ведь в Эквадоре у нас крупные долгосрочные контракты. Во-вторых, и это для нас еще важнее, мы всё понимаем про доставку и качество, которые имеем сейчас, а в Индии пока нет никакой инфраструктуры, которая нам требуется, ни транспортной, ни складской. В-третьих, мы не понимаем объемы, которые могут нам там быть доступны.
По его словам, бананы из Эквадора обходятся его компании в 55 центов за килограмм. Стоимость доставки до порта Петербурга примерно такая же, как назвали нам. Срок ненамного больше. Теоретически, рассуждает предприниматель, из Индии возить фрукты удобнее не через Петербург, а через Новороссийск, но намного дешевле это не будет. Плюс, как это ни странно, есть вариант сухопутной доставки через Иран фурами. Это заметно быстрее, чуть дороже, но, как ему кажется, надежнее.
— Но самое главное, что мы понимаем сейчас, индийский банан менее качественный. То есть по вкусу он такой же, но более нежный в обращении, быстрее портится. Так что пока мы больше надеемся на то, что с Эквадором в обозримом будущем у нас всё наладится, и бизнес пойдет, как шел, — подводит итоги бизнесмен.
В целом таков же пока вердикт и торговых сетей. Опыта торговли индийскими бананами ни у кого из ретейлеров не оказалось, так что оценить их потребительские свойства затруднительно. Но насчет перспективы замещения эквадорской продукции участники рынка настроены скептично.
— Эквадорские бананы были самыми дешевыми, а путь в петербургский порт — самый короткий для контейнеровоза. Придется перестроить всю структуру сделок, логистику, сертификацию, — отмечает Александр Мышинский. — Как доставлять бананы из Индии, не совсем очевидно: путь через Красное море затруднен из-за конфликта на Ближнем Востоке, — отмечает он. — Да, и не факт, что новороссийский порт сможет осилить эти объемы. К тому же не очевидно, хватит ли у Индии бананов, чтобы заменить выбывших эквадорских поставщиков. Поставки у всех распределены. Не думаю, что Индия сидит и не знает, куда деть свои бананы, — отмечает он.
Представитель одной из федеральных сетей указал, что запрет Россельхознадзора затронул не все поставки из Эквадора, а лишь часть из них.
— Из Индии пока не выстроена логистика, смотрим сейчас на них, чтобы в случае необходимости заместить Эквадор. Но пока такой необходимости нет, — подчеркнул собеседник издания.