Вы точно готовите кашу неправильно. И у нас есть этому пять доказательств

В посуде с тонкими стенками вы можете успешно сварить разве что крупы, которые упакованы в порционные пакетики — таким вообще любые правила ни по чем: бросил себе в кипяток и вари столько времени, сколько указано на упаковке.

Другое дело, если разговор заходит об обычных крупах, которые продаются в одной общей пачке. Для их приготовления лучше всего подойдут кастрюли с толстым дном и такими же толстыми стенками. В идеале — чугунные.

— В кастрюле с тонкими стенками каша, конечно же, тоже сварится, но с большей долей вероятности она у вас просто подгорит, — объясняет шеф-повар Николай Ногин.

И не выбирайте слишком маленькую тару — в ней должно быть достаточно места для воздуха, пара, благодаря которым каша получится правильной консистенции.