Вы точно готовите кашу неправильно. И у нас есть этому пять доказательств

1
Выбираем не ту посуду
В посуде с тонкими стенками вы можете успешно сварить разве что крупы, которые упакованы в порционные пакетики — таким вообще любые правила ни по чем: бросил себе в кипяток и вари столько времени, сколько указано на упаковке.
Другое дело, если разговор заходит об обычных крупах, которые продаются в одной общей пачке. Для их приготовления лучше всего подойдут кастрюли с толстым дном и такими же толстыми стенками. В идеале — чугунные.
— В кастрюле с тонкими стенками каша, конечно же, тоже сварится, но с большей долей вероятности она у вас просто подгорит, — объясняет шеф-повар Николай Ногин.
И не выбирайте слишком маленькую тару — в ней должно быть достаточно места для воздуха, пара, благодаря которым каша получится правильной консистенции.
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2
Не промываем крупу
Это раньше мы тщательно промывали все крупы перед приготовлением, потому что они были недостаточно чистыми. Помните, еще гречку перебирали, потому что в ней часто попадались темные и жесткие ядра, которые в еду совсем не годились? Теперь же крупы в упаковках, кажется, стали гораздо чище, и мы стали забывать о том, что их стоит промыть перед тем, как отправить в кастрюлю. И совершенно зря.
Во-первых, некоторые крупы необходимо мыть из-за того, что только в этом случае они смогут раскрыть свой настоящий вкус во время приготовления. Кто бы мог подумать, что некоторые каши, если не промыть крупу, получатся слишком горькими. Например, киноа, у которой в идеале должен получиться сладковатый ореховый привкус.
— Если не промыть киноа, то вместо приятного аромата вы в результате получите только горечь, — утверждает Николай Ногин. — Кстати, вкус раскроется лучше, если перед варкой крупу несколько минут обжарить на сухой сковороде.
Кроме того, крупы на самом деле всё же не такие чистые, как нам может показаться. Так что перед приготовлением их желательно хотя бы ополоснуть. А нешлифованный рис и перловку нужно хорошенько промыть. Отдельным крупам так вообще необходимы прелюдии. Например, пшено, которое считается одной из самых грязных круп, лучше всего промыть несколько раз, а потом еще и ошпарить.
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3
Не прокаливаем крупу
В прокаливании крупы перед приготовлением есть как минимум два полезных эффекта. Во-первых, такая крупа быстрее готовится. Во-вторых, прокаливание поможет лучше раскрыть вкус блюда. Причем касается это буквально каждой крупы. Даже манки. Если ее прокалить и пожарить с маслом, вы раскроете в каше ореховые нотки, которых не встречали при обычной варке.
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4
Не убавляем огонь
Если сделать огонь под вашей будущей кашей посильнее, это совсем не значит, что она приготовится быстрее. Наоборот, так можно только всё испортить. И вместо приятной каши вы получите огарок необъяснимого происхождения.
В этом случае включаются элементарные законы физики. Из-за слишком большого огня вода быстрее выкипает, а значит, не успевает впитаться в крупу, которой это так необходимо. Как результат — полусырая и сухая каша, которую невозможно есть.
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5
Постоянно открываем кастрюлю
Прекрасно вас понимаем, если вам хочется то и дело контролировать процесс приготовления каши. Вдруг она там слишком слиплась? Вдруг к стенкам прикипела? Вдруг крупа на дне уже пригорает, а сверху еще слишком сырая? Надо же ее обязательно помешать! Но каше никакие помощники не нужны.
— На каждой упаковке с крупой обычно указано время ее приготовления, и этой информации можно верить, — говорит Николай Ногин. — Поэтому лучшее, что вы можете сделать, это отправить кашу вариться, накрыть ее крышкой и не открывать, пока не пройдет указанное время.
Если постоянно открывать крышку, это приведет только к тому, что весь пар, благодаря которому и готовится каша, улетучится, а ваше блюдо получится не таким вкусным, как могло бы.
Кстати, бесконечно помешивать крупу тоже не стоит — в этом случае она рискует превратиться в размазню.
Ну а еще не стоит забывать, что варка — это быстрый способ приготовления каши. В идеале ее вообще лучше залить кипятком и оставить на несколько часов.
— Чем меньше крупа подвергается тепловой обработке, тем больше полезных веществ в ней сохраняется, — говорит врач-гастроэнтеролог Галина Барташевич. — Так что крупу лучше не варить, а с вечера залить кипятком примерно в равных пропорциях и оставить на ночь.
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6
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