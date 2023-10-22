В какой рыбе больше йода: отвечают врачи

При йододефиците у человека начинаются проблемы с сердечно-сосудистой, репродуктивной и центральной нервной системами. Иммунитет заметно снижается, сил постоянно ни на что не хватает, человека начинает раздражать любая мелочь.

Если йододефицит наблюдается достаточно долго, щитовидная железа, реагируя на этот недостаток, начнет увеличиваться в размерах. Это состояние называется эндемический зоб, когда щитовидка увеличивается без нарушения функций. Также может развиться гипотиреоз — нарушение продукции гормонов щитовидной железой.