Утро начинается с водки! И с семи вопросов о ее вреде и пользе

— Любые настойки должен назначать лечащий врач с учетом тяжести заболевания и особенностей его протекания. Дозировку и схему лечения тоже прописывает доктор, — предупреждает диетолог Марият Мухина. — Беременным женщинам, а также детям водка противопоказана в любом виде, даже в настойках.



Марият Мухина — доктор медицинских наук, диетолог, рефлексотерапевт.

— Водка считается отличным наружным антибактериальным и антигрибковым средством, которым можно обрабатывать раны и укусы насекомых, — объясняет сосудистый хирург Алексей Светликов. — Протирают водкой мебель и вещи, чтобы избавиться от бактерий и удалить запахи. Можно добавлять небольшое количество водки и в блюда, например в уху. Но это больше уже для вкуса, а не для пользы. Во всех других случаях водка очень пагубно влияет на здоровье.

