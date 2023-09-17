Утро начинается с водки! И с семи вопросов о ее вреде и пользе

Водке приписывают много чудодейственных эффектов. Ей и диарею лечат, и головную боль снимают, а то и пьют в качестве профилактики, чтобы не подхватить простуду. Но не звучит ли всё это как оправдание алкоголизма? Сейчас и узнаем.
Чем полезна водка
Найдется не одна дюжина народных рецептов, главным ингредиентом в которых будет водка. Доморощенные естествоиспытатели говорят, что водка снимает напряжение, уменьшает головную боль, улучшает кровообращение, прогревает организм, помогает бороться с простудными заболеваниями. Но если так, то почему врачи не прописывают водку всем подряд? Ведь вот оно — «спасение» от всех бед.
По словам врачей, водка или спиртовые настойки показаны разве что в качестве составляющих лекарств. Да и то только потому, что водочный или спиртовой настой, по сравнению с водным настоем или отваром из трав, более эффективно всасывается и действует в организме.
— Любые настойки должен назначать лечащий врач с учетом тяжести заболевания и особенностей его протекания. Дозировку и схему лечения тоже прописывает доктор, — предупреждает диетолог Марият Мухина. — Беременным женщинам, а также детям водка противопоказана в любом виде, даже в настойках.
Марият Мухина — доктор медицинских наук, диетолог, рефлексотерапевт.
— Водка считается отличным наружным антибактериальным и антигрибковым средством, которым можно обрабатывать раны и укусы насекомых, — объясняет сосудистый хирург Алексей Светликов. — Протирают водкой мебель и вещи, чтобы избавиться от бактерий и удалить запахи. Можно добавлять небольшое количество водки и в блюда, например в уху. Но это больше уже для вкуса, а не для пользы. Во всех других случаях водка очень пагубно влияет на здоровье.
Алексей Светликов — главный сосудистый хирург ФГБУ СЗОНКЦ
Предупреждения врачей, конечно, редко способны остановить народную мудрость, и этим напитком даже пытаются лечить язву, а кто-то говорит, что она и отек легкого снимает. Но эти фантазии мало соприкасаются с реальностью.
— При отеке легких применяется не водка, а этанол, — говорит токсиколог Алексей Водовозов. — Применяют его как пеногаситель (при отеке в дыхательных путях основательно пузырится вплоть до того, что пена может идти ртом), но не внутрь, не внутривенно, а через него пропускают вдыхаемый пациентом кислород. Так что даже не рядом.
Алексей Водовозов — российский научный журналист и медицинский блогер. Врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В 2019 году назван одним из самых известных в России популяризаторов доказательной медицины.
— В водке нет никаких уникальных свойств, — подытоживает эксперт по крепкому алкоголю Эркин Тузмухамедов. — Это бинарная смесь спирта с водой, всё, точка. Самое примитивное, убогое и отвратительное пойло, которое когда-либо придумали. Это вообще химический препарат, и он не предназначен для употребления внутрь.
Эркин Тузмухамедов — российский эксперт по крепкому алкоголю, журналист, писатель. Автор книг «Бухло», «Шотландский виски», «Крепкие спиртные напитки мира. Питьевые заметки», «Виски: путеводитель» и других. Организатор конкурса домашних дистиллятов «Кубок малого шлема». Сопредседатель движения «Умеренно пьющие». Член Российской ассоциации сомелье.
Чем лучше запивать водку
В этом вопросе неправильно стоит первое слово — не «чем», а «зачем». Чтобы скрыть неприятный вкус или без этого она просто не идет? В этом случае логичнее всего будет не пить водку вовсе. Другой вопрос, если вы оказались в безвыходном положении, вас заставляют пить водку, а под рукой не оказалось закуски — только большой выбор жидкостей. Здесь стоит иметь в виду, что безалкогольные напитки усугубят процесс переваривания водки, алкоголь быстрее всосется в кровь, а печень и поджелудочная железа получат еще более серьезный удар. Лучше всего отдать предпочтение негазированной воде или (как бы странно это ни звучало) молоку. В состав молока входят ферменты, которые снижают деструктивное воздействие алкоголя на организм. Также отдельные вещества в его составе связывают вредные масла, препятствуют их всасыванию в кровь и позволяют быстрее вывести их из организма. Вода же поможет избежать обезвоживания и выпивать меньше.
А вот запивая водку другими алкогольными напитками с меньшим оборотом, вы не только быстрее опьянеете, но и спровоцируете желудок выделять рвотные массы.
Как правильно закусывать
Неправильная закуска вас не убьет, но похмелье усугубит запросто. Например, жирная еда (мясо, колбаса, грибы, утка) считается тяжелой закуской. Она усиливает нагрузку на печень, которая и без того уже занята расщеплением алкоголя. Пища будет плохо усваиваться, печень откажется перерабатывать алкоголь, а вы почувствуете, что с кишечником что-то не то.
Кроме того, жирная пища и алкоголь повышают давление в протоке поджелудочной железы, из-за чего нарушается отток желчи, что провоцирует воспалительные процессы. Также эти продукты дольше перевариваются. Другой важный момент: через стенки желудка и кишечника фильтруется кровь, а обилие жирной и тяжелой еды помешает этому процессу. Закуска усилит интоксикацию организма, помешает естественному механизму самоочистки от ядов.
Тяжелая закуска приведет к тяжелому похмелью еще и потому, что она не крадет градус, а прячет его до лучших времен. Да, во время вечеринки будет казаться, что вы пьете и не пьянеете, но это сыграет с вами злую шутку: вы рискуете выпить даже ту самую смертельную дозу.
Лучшим вариантом закуски эксперты называют овощи и фрукты. Особенно рекомендуют налегать на яблоки, в них содержатся пищевые волокна и пектин. Этот фрукт улучшает пищеварение, помогает организму лучше справиться с переработкой алкоголя. А чем эффективнее организм будет перерабатывать спиртное, тем меньше он пострадает во время застолья. Вы заметите это во время похмелья. Его вам всё равно не избежать, но хотя бы будете чувствовать себя более живым.
Почему пить водку на пустой желудок вредно
Старайтесь никогда не повторять этот трюк. Водка на голодный желудок приведет к быстрому опьянению и тяжелому похмелью, а внутренние органы получат куда больше вреда, чем если бы вы выпивали на сытый желудок. Процесс прост: 15% этилового спирта, перед тем как всосаться в кровеносную систему, расщепляется, а оставшееся поступает в кишечник и всасывается в кровь, не расщепляясь. Только представьте: вы заставляете печень перерабатывать 85% этилового спирта.
Кроме того, когда человек употребляет спиртные напитки на голодный желудок, кровеносные сосуды расширяются значительно быстрее, чем когда в их распоряжении есть калории, замедляющие процесс всасывания. Отсюда тот самый «сугрев» и уменьшение частоты пульса. Существуют и долговременные эффекты. Например, нарушение работы почек и печени.
Что будет, если пить водку каждый день
По словам специалистов, при ежедневном употреблении водки нарушается психическое состояние человека, так как идет пагубное влияние на нервную систему. Происходят сбои в работе вестибулярного аппарата, начинаются серьезные проблемы с памятью.
— Если алкоголь попадает в организм каждый день, это может нанести вред бактериям в желудке, которые отвечают за нормальное пищеварение, — объясняет Алексей Светликов. — Имея высокий индекс кислотности, алкогольные напитки могут привести к повреждению стенок желудка и кишечника. На самом деле все спиртные напитки пагубно сказываются на здоровье, в каком бы количестве их ни употребляли. Алкоголь поражает практически все органы сразу. Особенно страдают печень, желудок, сердце и головной мозг.
Что будет, если резко перестать пить водку
Выходить из алкоголизма будет не очень приятно. В первые дни трезвой жизни экс-выпивох начнут беспокоить сильные головные боли (а с ними придут такие раздражение и угнетенность, что сразу захочется выпить), очень вероятна тошнота, дрожание рук, отсутствие аппетита и сна. А если и получится заснуть, то вчерашнего алкоголика будут мучить кошмары. Дальше — больше. Примерно на четвертые сутки есть риск развития белой горячки. Но это еще не повод скатываться обратно в синюю яму. Если пережить первые дни, то примерно на пятые сутки алкоголик начнет очеловечиваться, а через пару недель с удивлением обнаружит восстановление когнитивных функций, прояснение разума, нормализацию давления. Голова перестанет болеть, а сердце — шалить.
Существует ли смертельная доза водки
По данным Всемирной организации здравоохранения, среднестатистический человек лично познакомится с Дионисом, если одномоментно выпьет 400 граммов неразбавленного этилового спирта (это равняется литру водки). А пол-литра водки приведут к инсульту и остановке сердца. Но не стоит забывать, что у каждого своя смертельная порция.
— Для ни разу не пившего спиртное молодого человека массой килограммов 50 выпитая залпом бутылка водки может стать первой и последней в жизни, — говорит Алексей Водовозов. — Основная масса летальных исходов приходится на 4–5 промилле (очень приблизительно — 2–2,5 литра водки). Однако зафиксированы случаи, когда человек с 14,1 промилле в ЮАР управлял минивэном, а жительница Лос-Анджелеса с 13,3 промилле стала известной только потому, что ее сбила машина и женщину доставили в госпиталь, где и обнаружили высочайшую степень опьянения.