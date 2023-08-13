Эти пять простых привычек помогут снизить уровень холестерина без таблеток

Почему нельзя отказываться от холестерина

Холестерин не всегда однозначно «плохой» и не всегда оказывает негативное влияние на наш организм. Более того, он нам даже необходим. Во-первых, из холестерина состоят наши клеточные мембраны. Во-вторых, он является важным элементом для работы нервной системы, поскольку входит в состав оболочек нейронных отростков. В-третьих, он используется для синтеза многих мужских и женских половых гормонов и участвует в воспроизведении витамина D, который способствует нормальному росту и укрепляет кости.



В организм холестерин поступает в виде животных жиров, которые содержатся в продуктах. Общее количество холестерина в организме составляет примерно 140 граммов. Но этого недостаточно, поэтому необходимый остаток (до 80%) восполняется изнутри благодаря работе печени.

