Как пахнет диабет: что запах пота может сказать о вашем здоровье

У пота самого по себе запаха практически нет. Специфический аромат появляется в результате жизнедеятельности бактерий, в норме обитающих на поверхности кожи. Питаясь белковыми и жировыми компонентами пота, они разлагают эти органические вещества на ненасыщенные жирные кислоты и аммиак, которые и ответственны за ощущаемый нами неприятный запах. Чем больше бактерий, тем более явным будет запах. Кроме того, на интенсивность потоотделения оказывают влияние некоторые особенности образа жизни, привычки.

Вообще, потеть — в порядке вещей. Но если вы потеете постоянно, даже когда прохладно, — это уже не норма. Это может говорить в том числе и о проблемах в работе щитовидной железы.

— Такое, например, случается при гипертириозе, когда щитовидная железа начинает вырабатывать огромное количество гормона тироксина — он для нашего организма как дрова для печки, — говорит эндокринолог Зухра Павлова. — Из-за этого все процессы ускоряются: повышается тревожность, сложно усидеть на месте, хочется всё время двигаться, пульс зашкаливает, руки трясутся, начинает стремительно теряться вес, при этом человек обычно ест больше привычного. И потеет.



Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, кандидат медицинских наук.



У женщин потливость может говорить о сбоях в выработке половых гормонов. В частности, о снижении выработки эстрадиола или нарушении чувствительности рецепторов к эстрогенам. Обычно это случается в период менопаузы, но если такое происходит у женщин фертильного возраста, то симптом требует внимания. Это может быть предвестником серьезных заболеваний — от сердечно-сосудистых и воспалительных до онкологических.

У мужчин излишняя потливость говорит о дисбалансе гормона дигидротестостерона. Если даже после душа вы не можете избавиться от запаха, вытирайтесь и идите к эндокринологу.

— Кстати, дигидротестостерон может сильно воздействовать на предстательную железу, — добавляет Зухра Павлова. — Если у мужчины заметны другие признаки гормональных нарушений (выпадение волос на голове, сальность кожи, угревая болезнь), а также снижение напора струи при мочеиспускании или ощущение остаточной мочи после опорожнения мочевого пузыря, частые ночные походы в туалет, то нужно срочно посетить уролога.

— Следует отметить, что неприятный запах также может быть показателем заболеваний печени, почек, сахарного диабета, различных инфекционных заболеваний, туберкулеза, — добавляет Ирина Бородина.



К слову, часто по запаху пота можно и диагноз поставить. Врачи прошлого так и делали. Например, от больного краснухой исходит запах свежеощипанных перьев, тиф сопровождается ароматом теплого ржаного хлеба, дифтерия пахнет сладковато, приторно. Запах ацетона или альдегидный запах груш может появиться при сахарном диабете. При патологии почек присоединяется запах аммиака. Уксусный, кислый запах — спутник туберкулеза. Также кислый запах может говорить о нехватке витамина D в организме. Запах вареного яичного белка или серы указывает на проблемы с желудком или кишечником. Пот с запахом хлора или свежей рыбы возможен при серьезных заболеваниях печени. Так что, если вы заметили, что запах вашего пота резко изменился, не торопитесь выбирать самый забористый дезодорант. Лучше обратиться к врачу, который уточнит причину изменений.