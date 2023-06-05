А вы любите экзотические фрукты? Пробуем гранадиллу, тамаринд и жареный плантан

В российских супермаркетах появились экзотические фрукты. Их привозят из Азии и Латинской Америки. Это вам не ананасы и апельсины, а тамаринды, гранадиллы, плантаны и другие незнакомые русскому человеку вкусности. Журналисты72.RU заглянули в магазины, чтобы посмотреть, какие необычные фрукты появились на полках. Показываем, что продают и сколько это стоит. Конечно, не смогли удержаться и попробовали!
Непривычные фрукты мы нашли в супермаркетах «Перекресток» и «Окей». Продают их поштучно или в упаковке по 250 граммов. Цена на порядок выше, чем у близких сердцу яблок и персиков. Но заоблачной ее назвать нельзя.
Экзотические фрукты полезны или опасны?
Все фрукты выглядят привлекательно и приятны на вкус. Но всем ли можно их есть? Какая в них содержится польза или, наоборот, опасность? Спросили диетолога Елену Дородневу. Она напомнила, что фрукты и овощи являются антигенам для человеческого организма. Они могут провоцировать аллергические реакции, пищевую непереносимость и другие неоднозначные реакции пищеварения.
— Гарантий того, что аллергии на какой-либо фрукт у вас не будет, дать невозможно. Всё очень индивидуально. В целом у врачей есть позиция: человеку желательно потреблять овощи и фрукты той местности, где он вырос и постоянно проживает. То есть для нас в идеале российские. С осторожностью стоит пробовать продукты с южных территорий. Их нужно употреблять в ненагрузочных дозах, проще говоря, по чуть-чуть. Не стоит сразу объедаться экзотическим фруктом, если вам понравился его вкус. Риски есть, — объясняет диетолог.
Врач также напомнила, что экзотические фрукты привозят с отдаленных от нашей страны территорий. Для транспортировки их срывают еще неспелыми и могут обрабатывать консервантами, которые позволяют сохранить их внешний вид. Несозревшие плоды не имеют такого количества полезных веществ и витаминов.
— Любые фрукты, даже привычные нам, нужно есть в ограниченном количестве. Это не основная еда, а скорее десерт или перекус. Не более 200–250 граммов в день. Это два или три фрукта. Не забывайте, что переедание может обострить болезни ЖКТ. Во фруктах много фруктозы, пищевых волокон, фруктовых кислот, танинов, а также они имеют высокий гликемический индекс. В них очень много углеводов, — заключает Елена Дороднева.