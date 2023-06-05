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Эксперимент

А вы любите экзотические фрукты? Пробуем гранадиллу, тамаринд и жареный плантан

Рассказываем, где купить азиатские и латиноамериканские лакомства и сколько они стоят

Знаете такие фрукты? Пробовали? Расскажите в комментариях

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В российских супермаркетах появились экзотические фрукты. Их привозят из Азии и Латинской Америки. Это вам не ананасы и апельсины, а тамаринды, гранадиллы, плантаны и другие незнакомые русскому человеку вкусности. Журналисты72.RU заглянули в магазины, чтобы посмотреть, какие необычные фрукты появились на полках. Показываем, что продают и сколько это стоит. Конечно, не смогли удержаться и попробовали!

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Михаил Петелин / 72.RU

Непривычные фрукты мы нашли в супермаркетах «Перекресток» и «Окей». Продают их поштучно или в упаковке по 250 граммов. Цена на порядок выше, чем у близких сердцу яблок и персиков. Но заоблачной ее назвать нельзя.

Начнем с «Перекрестка». На фото — бананы для жарки, или плантаны. 199 рублей за килограмм. Есть сырыми их нельзя! В странах Африки и Латинской Америки их едят в качестве гарнира. Нарезают на кружочки и обжаривают в большом количестве масла. На вкус напоминают жареную картошку. Их можно и просто сварить

Начнем с «Перекрестка». На фото — бананы для жарки, или плантаны. 199 рублей за килограмм. Есть сырыми их нельзя! В странах Африки и Латинской Америки их едят в качестве гарнира. Нарезают на кружочки и обжаривают в большом количестве масла. На вкус напоминают жареную картошку. Их можно и просто сварить

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А это гранадилла! Две штучки стоят 399 рублей. Внутри ее сладкий сок вперемешку с хрустящими косточками. Можно съесть ложкой или выпить, а можно добавить в воду со льдом. Получится освежающий лимонад

А это гранадилла! Две штучки стоят 399 рублей. Внутри ее сладкий сок вперемешку с хрустящими косточками. Можно съесть ложкой или выпить, а можно добавить в воду со льдом. Получится освежающий лимонад

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Маленькие шарики справа — лонган. Упаковка в 250 граммов стоит 279 рублей. На вкус они один в один как уже знакомые многим личи

Маленькие шарики справа — лонган. Упаковка в 250 граммов стоит 279 рублей. На вкус они один в один как уже знакомые многим личи

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На фото — тамарилло. Внутри сочная красно-оранжевая мякоть с маленькими косточками. На вкус напоминает крыжовник и дыню. Стоит попробовать!

На фото — тамарилло. Внутри сочная красно-оранжевая мякоть с маленькими косточками. На вкус напоминает крыжовник и дыню. Стоит попробовать!

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Это саподилла. Продается в подложке по 250 граммов за 439 рублей! Внутри рыхлая мякоть и продолговатая косточка. На вкус очень напоминает хурму. Правда, кожица очень горькая — лучше ее не есть

Это саподилла. Продается в подложке по 250 граммов за 439 рублей! Внутри рыхлая мякоть и продолговатая косточка. На вкус очень напоминает хурму. Правда, кожица очень горькая — лучше ее не есть

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А это чудо, похожее на арахис, называется тамаринд. У него твердая оболочка и мягкий вязкий плод. На вкус он напоминает то ли финик, то ли вяленый банан. Внутри есть пара твердых косточек

А это чудо, похожее на арахис, называется тамаринд. У него твердая оболочка и мягкий вязкий плод. На вкус он напоминает то ли финик, то ли вяленый банан. Внутри есть пара твердых косточек

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Справа малышка маракуйя. Это название вы наверняка сто раз слышали. С этим фруктом часто делают соки или йогурты. А пробовали ли вы ее когда-то свежей? Внутри желеобразная мякоть с косточками. На вкус напоминает мультифруктовый сок. Две штуки стоят всего 109 рублей

Справа малышка маракуйя. Это название вы наверняка сто раз слышали. С этим фруктом часто делают соки или йогурты. А пробовали ли вы ее когда-то свежей? Внутри желеобразная мякоть с косточками. На вкус напоминает мультифруктовый сок. Две штуки стоят всего 109 рублей

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Экзотические фрукты полезны или опасны?

Все фрукты выглядят привлекательно и приятны на вкус. Но всем ли можно их есть? Какая в них содержится польза или, наоборот, опасность? Спросили диетолога Елену Дородневу. Она напомнила, что фрукты и овощи являются антигенам для человеческого организма. Они могут провоцировать аллергические реакции, пищевую непереносимость и другие неоднозначные реакции пищеварения.

— Гарантий того, что аллергии на какой-либо фрукт у вас не будет, дать невозможно. Всё очень индивидуально. В целом у врачей есть позиция: человеку желательно потреблять овощи и фрукты той местности, где он вырос и постоянно проживает. То есть для нас в идеале российские. С осторожностью стоит пробовать продукты с южных территорий. Их нужно употреблять в ненагрузочных дозах, проще говоря, по чуть-чуть. Не стоит сразу объедаться экзотическим фруктом, если вам понравился его вкус. Риски есть, — объясняет диетолог.

Врач также напомнила, что экзотические фрукты привозят с отдаленных от нашей страны территорий. Для транспортировки их срывают еще неспелыми и могут обрабатывать консервантами, которые позволяют сохранить их внешний вид. Несозревшие плоды не имеют такого количества полезных веществ и витаминов.

— Любые фрукты, даже привычные нам, нужно есть в ограниченном количестве. Это не основная еда, а скорее десерт или перекус. Не более 200–250 граммов в день. Это два или три фрукта. Не забывайте, что переедание может обострить болезни ЖКТ. Во фруктах много фруктозы, пищевых волокон, фруктовых кислот, танинов, а также они имеют высокий гликемический индекс. В них очень много углеводов, — заключает Елена Дороднева.

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