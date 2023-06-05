А вы любите экзотические фрукты? Пробуем гранадиллу, тамаринд и жареный плантан

— Любые фрукты, даже привычные нам, нужно есть в ограниченном количестве. Это не основная еда, а скорее десерт или перекус. Не более 200–250 граммов в день. Это два или три фрукта. Не забывайте, что переедание может обострить болезни ЖКТ. Во фруктах много фруктозы, пищевых волокон, фруктовых кислот, танинов, а также они имеют высокий гликемический индекс. В них очень много углеводов, — заключает Елена Дороднева.