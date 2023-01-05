На месте блинной с 20-летней историей открылось новое кафе со странными блюдами

Меню частично составлено из блюд ближневосточной кухни: шварма (380 рублей), фалафель в пите (280 рублей), шакшука (от 390 рублей). Однако в целом здешние блюда можно было бы обнаружить в любом более или менее современном заведении (паста, кастрюлька мидий, пожарская котлета и т. д. ). Горячее стоит от 280 до 1200 рублей.



Названия некоторых блюд могут ввести в замешательство. Например, «шримпкейк» оказывается просто котлеткой из креветок, а «израильский овощной салат» — это просто смесь нарубленных кубиком огурцов, помидоров и болгарского перца.