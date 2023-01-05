На месте блинной с 20-летней историей открылось новое кафе со странными блюдами

В Новосибирске на улице Ленина открылось заведение «Курортники» — оно заняло место кафе «Блисс». Блинная закрылась в ноябре прошлого года, проработав на этом месте почти двадцать лет.
Внутри проведен местами косметический ремонт, общая конфигурация помещения не поменялась. В нем по-прежнему есть зона на втором этаже, только место стойки напротив бара у окна заняла пара столиков. Мебель частично осталась от прежнего заведения, на некоторых диванах следы ремонта можно почувствовать, просто сев на них.
Меню частично составлено из блюд ближневосточной кухни: шварма (380 рублей), фалафель в пите (280 рублей), шакшука (от 390 рублей). Однако в целом здешние блюда можно было бы обнаружить в любом более или менее современном заведении (паста, кастрюлька мидий, пожарская котлета
Названия некоторых блюд могут ввести в замешательство. Например, «шримпкейк» оказывается просто котлеткой из креветок, а «израильский овощной салат» — это просто смесь нарубленных кубиком огурцов, помидоров и болгарского перца.
Заведением управляет то же юрлицо, что и блинной, работавшей здесь до этого, — ООО «Блисс». По данным «Контур.Фокус», единственным учредителем и руководителем этой компании является предприниматель Диана Мартышкина. До этого она какое-то время работала директором ООО «Парк Кафе» (управляет одноименным рестораном в Первомайском сквере). «Курортники» не первый ее собственный ресторанный проект. В 2022 году Диана была в списке номинантов в категории «Ресторатор года» журнала «Деловой Квартал» за проект кафе «Кухня Ли» на улице Ленина, но в шорт-лист не попала. Данных о финансовых результатах «Кухни Ли» в открытых источниках нет, заведение управляется ИП С. Н. Аракчеева.
«Блисс» — не единственное заметное заведение, закрывшееся в прошлом году. Например,
какие еще рестораны и кафе прекратили работу, можно узнать из обзора Стаса Соколова.
Среди последних новых открытых заведений в городе было также кафе Nuts Cafe рядом с жилым комплексом «Золотая нива». Все напитки в нем безалкогольные, в том числе и вино.
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