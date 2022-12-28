«Приносят — а там, считай, сок»: рядом с фитнес-клубом открылось кафе с безалкогольным вином — довольны оказались не все

На логотипе и в рекламных материалах Nuts Cafe названо «самым ореховым местом», но в каких именно блюдах используются орехи (и какие именно), корреспондент НГС понять из меню не смог. Официанты на этот вопрос пообещали только навести по этому поводу справки на кухне. Позиций, где орехи указаны в числе ингредиентов, всего три: овсяная каша с фисташками (240 рублей), рисовая каша с пеканом (260 рублей) и чай с грецким орехом.