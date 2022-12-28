«Приносят — а там, считай, сок»: рядом с фитнес-клубом открылось кафе с безалкогольным вином — довольны оказались не все

В Новосибирске заведение под названием Nuts Cafe открылось на первом этаже трехэтажного здания, рядом с жилым комплексом «Золотая нива» на улице Кошурникова.
Львиную долю помещений в здании занимает фитнес-центр NivaFit, так что Nuts Cafe выглядит как заведение при этом комплексе. Попасть туда можно в том числе и напрямую из фойе фитнес-центра. Кафе открыл ресторатор Максим Ковязин, известный такими проектами, как No spicy please (две точки) и Pardon my French.
На логотипе и в рекламных материалах Nuts Cafe названо «самым ореховым местом», но в каких именно блюдах используются орехи (и какие именно), корреспондент НГС понять из меню не смог. Официанты на этот вопрос пообещали только навести по этому поводу справки на кухне. Позиций, где орехи указаны в числе ингредиентов, всего три: овсяная каша с фисташками (240 рублей), рисовая каша с пеканом (260 рублей) и чай с грецким орехом.
Значительная часть меню состоит из блюд для завтрака (подаются весь день), но есть привычные разделы с салатами, супами и горячим. Цены на горячее начинаются от 340 рублей (мильфей из сельдерея), самое дорогое блюдо стоит 890 рублей (лосось с зеленой спаржей и соусом из шпината) Трапеза из двух блюд с напитком в среднем обойдется в 1000–1200 рублей.
Главная неожиданность посетителей подстерегает на странице с напитками. В меню есть четыре вида вина бокалами (в том числе игристое) и три бренда пива. Однако все они — безалкогольные, но отметка об этом на английском языке: no alcohol.
— Заехали в кафе с подружкой посмотреть новое место и заодно вина выпить немного. Увидели в меню знакомые названия совиньон блан, каберне темпранильо и просто заказали по бокалу. Приносят, а там, считай, сок. Хорошо, хоть деньги вернули, — сетует жительница Новосибирска Марьяна, признавая при этом, что еда ей в целом понравилась.
Создатель заведения Максим Ковязин объясняет отсутствие алкоголя в меню особенностями места. В этом же здании в составе фитнес-центра работает детское отделение и детская школа плавания, что делает невозможным продажу там спиртных напитков в принципе.
— Нам пришлось придумывать эту концепцию буквально на ходу и, к сожалению, полностью реализовать ее пока не удалось — подвели некоторые поставщики. Но уже в январе мы собираемся и сделать заметнее присутствие орехов в меню, и вообще его расширим. Но в принципе нас устраивают первые результаты. Как оказалось, в новых домах поблизости достаточно людей, которым понравилось ходить к нам на завтраки. Думаю, что этот формат можно будет развивать, как сетевой для удаленных или просто обособленных новых жилых комплексов, — говорит Ковязин.
Заведения, которые открываются не на проходных улицах,