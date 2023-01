«Приносят — а там, считай, сок»: рядом с фитнес-клубом открылось кафе с безалкогольным вином — довольны оказались не все

Львиную долю помещений в здании занимает фитнес-центр NivaFit, так что Nuts Cafe выглядит как заведение при этом комплексе. Попасть туда можно в том числе и напрямую из фойе фитнес-центра. Кафе открыл ресторатор Максим Ковязин, известный такими проектами, как No spicy please (две точки) и Pardon my French.