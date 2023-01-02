Крупнейший гастромаркет, очереди в закусочную и передел на рынке стритфуда — итоги года в сфере общепита

Статистика года: обогнали торговцев

В этом году на бизнес свалилась масса проблем, и общепит — не исключение. Однако, если верить Росстату, чувствует себя ресторанный рынок лучше многих. Выручка оказалась заметно выше прошлогодней. Разумеется, частично это объясняется общим ростом цен. Но цены выросли и в магазинах, а тот же Росстат фиксирует падение розничной торговли уже не один месяц.

