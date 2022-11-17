Голубцы по 535: поклонники нумерологии купили кофейню в центре Новосибирска и открыли там гастробар

В Новосибирске на месте кофейни Organic Coffee на Ленина, 8 заработало заведение под названием «8/35». Его открыли предприниматели, которые весной этого года стали новыми обладателями этой сети.
Новое заведение называется «Гастробар 8/35». Как пояснили НГС в кафе, цифры обозначают просто двойной адрес дома (Ленина, 8/Советская, 35).
— А ещё, если сложить три и пять, то тоже получится восемь. Так что здесь немного нумерологии, — объяснила корреспонденту НГС девушка-официант.
Нумерология присутствует и в меню. Все цены заканчиваются на 3, 5 или 8. Так, хлебная корзинка стоит 88 рублей, пицца пепперони — 535 рублей, а лосось-гриль со сливочным соусом (это самая дорогая позиция) — 958 рублей.
При простом чтении меню блюд, которые обещали бы изобретательные сочетания, не так много. Например, в куриных котлетах в фарше присутствует моцарелла, в пицце с ростбифом используется имбирный соус, а голубцы здесь делают с начинкой из морепродуктов. С чуть большей выдумкой подошли в заведении к коктейльной карте. Там, например, есть целый раздел десертных напитков, названных «Павлова» (это известный торт из безе и взбитых сливок с фруктами), «Пломбир», «Английский пирог». Цены на коктейли колеблются от 335 до 578 рублей.
«8/35» открыли предприниматели Лариса Клеева и Алексей Недосып: они приобрели у прежнего владельца три кофейни Organic Coffee. Заведения продолжали работать под тем же названием, но с другим юридическим лицом. По данным «Контур.Фокус», компания, которая управляла этой сетью в последние годы, — ООО «Органик кофе Новосибирск» сейчас находится в стадии ликвидации. За прошлый год предприятие получило чистый убыток в размере 17,4 миллиона рублей при выручке в 41,1 миллиона рублей. Весной этого года все точки сети Organic Coffee перешли под управление учрежденного в марте ООО «Ланси». Клеевой там принадлежит 80% долей, Недосыпу — 20%. Для предпринимателей это не первый бизнес. У Алексея Недосыпа, например, было два ИП с указанным профилем «деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов». Клеева имела доли в компаниях «ТК Барс», «ТД Барс» (оптовая торговля продуктами питания) и «Маслянинский сыродел».
В сети Organic Coffee остались две работающие кофейни — на Красном проспекте и на проспекте Карла Маркса. Сама сеть была создана предпринимателем из Ярославля Анатолием Чёрным.
Первое заведение открылось именно на Ленина, а на пике развития у сети было пять точек. Дальше, впрочем, дело не пошло. Чёрный пытался диверсифицировать свой новосибирский бизнес, открыв здесь же на втором этаже бургерную, но заведение не проработало и года. В 2019 году кофейни купил создатель сети «ПРАЙМТАЙМ КОФЕ» Антон Горестов, но она тоже долго не продержалась, перейдя в 2021 году к Наталье Баяндиной (была партнером Горестова в проекте здорового питания Food Balance).
По данным 2ГИС, в Новосибирске есть ещё три заведения, которые используют в названии слово «гастробар». Первым (из работающих ныне) такой формат предложил известный шеф-повар Руслан Коробов в своем заведении «Коробок». Затем к нему присоединились открытые в ресторанном кластере на Красном проспекте, 22 «Профсоюз» ресторатора Григория Морозова и Brothers bar Григория Крашенинникова.