Голубцы по 535: поклонники нумерологии купили кофейню в центре Новосибирска и открыли там гастробар

В Новосибирске на месте кофейни Organic Coffee на Ленина, 8 заработало заведение под названием «8/35». Его открыли предприниматели, которые весной этого года стали новыми обладателями этой сети.



Новое заведение называется «Гастробар 8/35». Как пояснили НГС в кафе, цифры обозначают просто двойной адрес дома (Ленина, 8/Советская, 35).

