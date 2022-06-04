В купеческом особняке на Красном проспекте открылись несколько новых заведений — среди них «Профсоюз» для мафиози

«Красный дом» (исторические здания на Красном проспекте, 22) встречает лето новинками. Здесь заработал новый бар, заменивший китайский ресторан Shifu, вновь открылась лапшичная (теперь здесь действительно только лапша), а во дворе появились новые веранды, увеличившие общее число посадок на свежем воздухе раза в полтора. Чего ждать от одного из самых популярных ресторанных комплексов города — в обзоре Стаса Соколова.
«Профсоюз»
Бар на месте ресторана Shifu, открытый бывшими владельцами этого заведения в партнерстве с Григорием Морозовым. Зная прежние проекты ресторатора (Шульц, FRY
Название может ввести в заблуждение публику 50+, сохранившую память о профсоюзных путевках в санаторий. Но здесь всё напоминает, скорее, американское кино про гангстеров. В таком баре профсоюзные боссы могли бы принимать от представителей итальянского делового сообщества какие-нибудь взаимовыгодные предложения, от которых трудно отказаться.
С Италией заведение связывает и пицца, которая в меню самонадеянно названа неаполитанской. Пицца в целом недурна, но со столицей Кампании ее роднит разве что небольшой размер.
В остальном меню описывается словом «гастробар» — то есть это нечто более или менее затейливое, но в целом понятное по сути: морской окунь с картофельным кремом и папоротником, томленый ягненок с кускусом и соусом порто
Цены для такого подхода в целом разумные (где-то 500–600 рублей за блюдо, закуски чуть дешевле).
По части алкоголя бар пытается усидеть сразу на всех стульях одновременно. То есть, кроме коктейлей (которые выглядят основной позицией исходя из общей концепции), здесь есть приличный (больше десятка) выбор вина бокалами (от 230 рублей) и сбалансированный набор пива с сидром. Кроме того, всякое оранжевое, «естественное» и прочее модное вино можно заказать из соседнего и родственного винного бара «Нос в бокале».
Замена хорошего китайского ресторана на стильный, но в целом не выделяющийся как-то на общем уровне бар, выглядит не совсем очевидным решением. Но если бы «Шифу» ломилось от посетителей, то и менять бы ничего было не нужно. А так с первых дней здесь вечерами уже довольно оживленно.
Возвращение Noodle Police
Лапшичная от Friends Orchestra, которая сразу как-то немного уступала похожему по формату проекту этого же ресторанного объединения, открытому напротив — еврейскому бистро Yofi. Оно и понятно — мест, где в Новосибирске нынче готовят лапшу и прочий фаст-фуд из юго-восточной Азии, едва ли не больше, чем самих азиатов. Выделиться на этом фоне непросто.
Новое издание «Лапшичной полиции» визуально стало уютней (или теснее — зависит от отношения). Основные изменения коснулись меню. Теперь там, кроме легких закусок, только четыре вида рамена (который суп — от 370 рублей) и пять видов лапши, среди которых неожиданно вклинились спагетти наполетана.
Открылись ранее
Бары Brothers и «Кулуары» работают уже с полгода, но, как показывает практика, о них знают не все посетители дворика. Brothers — проект создателей Hit&Meat на Красном проспекте и в гастрономическом смысле продолжает его концепцию — понятной, но яркой, интересно придуманной еды. Здешней фишкой можно считать настойки собственного изготовления. Ну если, конечно, это вообще всё еще можно считать фишкой (их делают, по-моему, уже все подряд).
«Кулуары» расположились на втором этаже во дворе. Это проект Петра Финова — создателя легендарной «Трубы» и доброй половины заведений в барном дворике через дорогу — на Коммунистической. Заведение маленькое, ставка сделана на коктейли. Хотя немного еды всё же имеется тоже, последний местный хит — комбо из мидий и бокала вина. Внутри регулярно играет живая музыка.
Новые веранды во дворе
Внутренний двор здания неудержимо превращается в одну большую летнюю веранду. Оно и понятно: уже прошлым летом часть двора в глубине стала, наверное, настоящей звездой в социальных сетях — люди приходили сюда натурально только за тем, чтобы сделать фото на фоне этих нависших над столиками гирлянд из лампочек.
На фоне этого великолепия парковка и мусорные баки, через которые предстояло пройти посетителям, смотрелись уже как-то вызывающе. Этим летом ситуация будет исправлена. Большую часть пустовавшего места уже занял общий летник «Чашки кофе», Twenty22 и центра паровых коктейлей Hyperme. Twenty22 (расположен на втором этаже) даже соорудили во дворе выносную стойку, чтобы оперативней разносить хотя бы напитки.
Основная же часть двора уже наполнена заведениями до отказа. Свои выносные точки здесь соорудили все заведения, которые расположены глубоко внутри здания.
Нужно заметить, что двор за Красным, 22 не просто расширяется, но и становится уже площадкой городского значения. Это уже не какая-то немного андеграундная тусовка «для своих». Теперь здесь можно встретить самую разную публику. В том числе и людей, которые смотрят на весь этот специфический антураж с удивлением, жалуются на тесноту в барчиках и вообще открывают для себя новый мир. Кто-то вернется к привычным форматам, кто-то останется.
Тем, кому летом больше нравится гулять по скверам, парками и набережным, может быть полезен наш обзор новинок уличной еды.