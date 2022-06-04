В купеческом особняке на Красном проспекте открылись несколько новых заведений — среди них «Профсоюз» для мафиози

С Италией заведение связывает и пицца, которая в меню самонадеянно названа неаполитанской. Пицца в целом недурна, но со столицей Кампании ее роднит разве что небольшой размер.



В остальном меню описывается словом «гастробар» — то есть это нечто более или менее затейливое, но в целом понятное по сути: морской окунь с картофельным кремом и папоротником, томленый ягненок с кускусом и соусом порто и т. д .