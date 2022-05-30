Топ-5 новинок в жанре уличной еды — в Новосибирске появились питерские пышки, фалафельная и пухлые хот-доги

Каждой весной на улицы Новосибирска выходят точки с какой-нибудь новой экспериментальной едой, которая обещает хоть немного разбавить существующий довольно однообразный пейзаж (шаурма, хот-доги, блины). Многие не доживают даже до первых холодов, так что публика не успевает оценить их по достоинству. Обозреватель НГС Стас Соколов собрал пять интересных новинок в жанре уличной еды, с которыми город встречает лето.
Cheeeese:
сырные закуски
Киоск на улице Маркса в районе Студенческой, основное блюдо — корн-доги. Это, если кто-то до сих пор не в курсе (попытки-то делались и раньше), такая сосиска в толстом кукурузном кляре. В Cheeeesee к этой предельно лаконичной конструкции подошли творчески и делают начинку двусоставной. Внутрь можно положить сосиску и сыр или два разных сыра. Получается занятно. Хрустящая корочка, тянущийся горячий сыр, всю конструкцию можно держать как эскимо. Цены начинаются со 140 рублей.
Кроме корн-догов здесь делают просто сырные шарики, сэндвичи и кесадильи. В общем, всё, где ключевым ингредиентом становится сыр. Главный минус — относительно долгое ожидание. В идеале (при большом потоке) эти корн-доги и сырные шарики должны готовиться постоянно и быть в наличии свежими. Здесь же все делают под заказ. Для качества это лучше, но еда получается не такой быстрой, как хотелось бы.
«Фалафельная»: ближневосточный перекус
Первая точка открылась в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная», вторая — на втором этаже «Гастро-корта» на Центральном рынке. Самим фалафелем Новосибирск уже не удивить, но чтобы выносить это блюдо прямо в название, такое случается впервые. С фалафелем тут делают шаурму, обеденные комплексы или просто предлагают его как отдельную закуску. Сам фалафель тут очень неплох — пряный, слегка островатый, с ярким, богатым вкусом. Правда, с шаурмой что-то недодумали — в ней явно не хватает сочности, соуса. А вот в виде комплекса, где салат, картошка и соусы лежат в отдельных емкостях — всё выглядит уже куда лучше.
Friend`s Kitchen: пухлые хот-доги
Точка в только-только начавшем работать гастромаркете в ТЦ «Река» (той части, которая выходит на Михайловскую набережную). Название может ввести в заблуждение по поводу родства с одним из самых ярких новосибирских ресторанных объединений — Friends Orchestra (бары Friends, Ruby, The Chops, кафе Spark`s и т. д.). Но нет, это просто «кухня друзей», все совпадения случайны.
Главное блюдо — огромные пухлые хот-доги (от 250 рублей), которые заправлены хитрым соусом, полноправным ингредиентом которого может оказаться, например, очень мелко нарезанный свежий огурец. С качеством исполнения, правда, могут случаться проблемы. Мне, например, достался хот-дог с холодной сосиской. А назывался он, нужно заметить, Friends, а вовсе не «Сердце твоей бывшей» (или что-нибудь в этом роде).
Кроме «горячих собак» (которые не очень горячи) в меню есть ставший в последнее время модным мак-н-чиз. Строго говоря, это не совсем стритфуд, но, в принципе, никто не мешает сесть с этой алюминиевой емкостью, наполненной макарошками с сыром, где-то на травке в парке.
«Пышки и сласти»: питерские пышки
Еще одна новая точка гастромаркета ТЦ «Река». И еще одна попытка ввести в новосибирский обиход пышки в питерском стиле — легкие кольца, которые просто посыпаются сахарной пудрой или поливаются повидлом, шоколадным соусом и т. д. Пышки продаются поштучно (29 рублей), правда, размер каждой еще меньше, чем это принято в Питере.
Идея хорошая, но реализация пока откровенно хромает. Во-первых, в точке нет нормального автомата, который жарил бы эти пышки с минимальным участием человека. В самом простом исполнении это просто устройство, формирующее из жидкого теста кольцо в стоящей снизу ванне с горячим маслом. После чего пышка медленно плывет и автоматически же переворачивается на другую сторону, чтобы в конце самостоятельно выгрузиться на поддон. Работникам нужно только выложить готовые изделия на бумажную тарелку и посыпать-полить чем-то по вкусу клиента. Получается быстро и вкусно. Здесь же кольца лепят вручную — вручную переворачивают. Так что даже если перед вами никого не было, выполнение заказа займет минут семь. Что же будет, если за пышками выстроится хотя бы маленькая очередь?
«СибМороз 1956»: мороженое в ретроавтомобиле
Киоски с мягким мороженым и молочными коктейлями на базе старых автомобилей «Волга», 1956 — это как раз год начала производства этой модели. Маленькая порция стоит 50 рублей, большая — 100. Имеется два вида мороженого (сливочное и шоколадное), но в любую порцию можно взять пополам того и этого. Замечены на Михайловской набережной (рядом с ТЦ «Река»), в центре на перекрестке Красного проспекта и улицы Горького. В самом мороженом нет ничего примечательного, но в случае с уличной едой внешний антураж бывает не менее важен, чем содержание. И неважно, что таких машин с мороженым ни в каком реальном советском прошлом не было. Чудные старые «Волги» — вот они, и рука сама тянется к кошельку.
Если уличной еды, которую можно перехватить на бегу, вам недостаточно, то вот свежий гид по новосибирским шашлычным.