Топ-5 новинок в жанре уличной еды — в Новосибирске появились питерские пышки, фалафельная и пухлые хот-доги

Первая точка открылась в ресторанном дворике за гостиницей «Центральная», вторая — на втором этаже «Гастро-корта» на Центральном рынке. Самим фалафелем Новосибирск уже не удивить, но чтобы выносить это блюдо прямо в название, такое случается впервые. С фалафелем тут делают шаурму, обеденные комплексы или просто предлагают его как отдельную закуску. Сам фалафель тут очень неплох — пряный, слегка островатый, с ярким, богатым вкусом. Правда, с шаурмой что-то недодумали — в ней явно не хватает сочности, соуса. А вот в виде комплекса, где салат, картошка и соусы лежат в отдельных емкостях — всё выглядит уже куда лучше.

