Врачи рассказали, от каких продуктов хочется есть еще сильнее

Мы и без специальных знаний в курсе, что голод приходит, когда в наш организм долго не поступает еда. Если копнуть немного глубже, то обнаружится, что чувство голода появляется в результате стимуляции определенных зон в головном мозге, а именно — в гипоталамусе. Вкратце происходит это так: стенки желудка сокращаются, уровень питательных веществ (сахара, липидов и белка) в периферической крови снижается, и два эти фактора начинают стимулировать гипоталамус.



— Центр насыщения также находится в гипоталамусе, поэтому чувство сытости работает по схожему принципу, — говорит врач-гастроэнтеролог Наталья Игнатова. — При наполнении желудка его мышцы расслабляются, через 15–20 минут от начала приема пищи центр насыщения активизируется. Мы уже не чувствуем дикого голода, но истинное насыщение возникает только через полтора-два часа после еды, когда в крови повышается уровень питательных веществ.

