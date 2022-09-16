Теперь без Z: владелец «Яшкино» и «Ярче!» изменил написание популярного бренда шоколада
В магазинах еще есть товары с обоими вариантами — NGS.RU вспомнил, как одна латинская буква меняла другие известные бренды
В магазинах «Ярче!» появилась продукция бренда O`Zera с новым написанием. Заглавная латинская Z в логотипе заменена не то на кириллическую З, не то на латинскую Z, но в другом, напоминающем рукописное, начертании. Это первый случай, когда российская компания национального уровня меняет таким образом свой логотип. Ранее имел место обратный процесс — предприятия добавляли или старались подчеркнуть уже имеющуюся Z в логотипе.
O`ZERA — бренд компании KDV Group (ей же принадлежит сеть «Ярче!»). Под этой маркой продаются чуть более дорогие, по сравнению с прочей продукцией компании, шоколад, зефир, кексы и конфеты.
Шоколад с изменениями в написании логотипа появился в магазинах в конце августа, сказали сотрудники нескольких торговых точек. На упаковках с измененным начертанием названия стоит дата производства 21–22 августа 2022 года. На полках они соседствуют с прежним оформлением: сейчас заглавная латинская Z заменена, как кажется, на кириллическую З. Или на другое, рукописное начертание латинской буквы, учитывая, что латинская же R в конце сохранена. Z исчезла и из усеченного логотипа, где была вписана в букву О.
На сайте KDV в разделе, посвященном бренду, присутствуют образцы упаковок с обоими вариантами написания. В компании KDV на письменный запрос NGS.RU пообещали «вернуться к этому вопросу завтра», но после отказались от комментариев.
Латинская буква Z стала основным символом действий российских войск на территории Украины. Весной она начала появляться на государственных учреждениях, общественном транспорте и личных автомобилях граждан, которые таким образом выражали поддержку действиям российских властей.
Частные компании также не остались в стороне. Так, например, новосибирская швейная фабрика «Приз» разместила в метро рекламные материалы, где в названии, написанном латиницей, была ярко выделена буква Z. Букву Z добавил на упаковку производитель фермерской продукции из Алтая «Брюкке».
За пределами России были и обратные прецеденты. Так страховая компания Zurich решила не использовать в социальных сетях свой обычный логотип с буквой Z в синем круге. А компания Samsung отказалась от буквы Z в названии модели телефона при продвижении в ряде стран.
Маркетолог Дмитрий Петров называет действия KDV «мягким ребрендингом».
— Убрали Z от греха подальше, остальное оставили, чтобы не потерять целевую аудиторию. Ну, и не исключено, что торговая марка зарегистрирована именно в латинском написании, — предположил он.
Нужно заметить, что KDV не первая (хотя и самая крупная) компания, которая прибегла к такой замене. Латинская Z исчезла с логотипа парка отдыха и пляжа «Звезда». Судя по аккаунту в социальной сети «ВКонтакте», предприятие стало использовать логотип, состоящий только из кириллических букв, уже в июле этого года.
Но настоящий вал ребрендинга случился в последние полгода после ухода из России западных компаний, которые тем не менее захотели тем или иным образом сохранить присутствие на рынке. Так например, бренд одежды Reserved превратился в Re, аналоги напитков Coca-Cola будут выпускаться под маркой «Добрый». А заведения сети «Макдоналдс» в России теперь работают под вывеской «Вкусно — и точка». Подробнее о переименованиях известных марок читайте в материале Ильи Ненко.