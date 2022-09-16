Теперь без Z: владелец «Яшкино» и «Ярче!» изменил написание популярного бренда шоколада

Шоколад с изменениями в написании логотипа появился в магазинах в конце августа, сказали сотрудники нескольких торговых точек. На упаковках с измененным начертанием названия стоит дата производства 21–22 августа 2022 года. На полках они соседствуют с прежним оформлением: сейчас заглавная латинская Z заменена, как кажется, на кириллическую З. Или на другое, рукописное начертание латинской буквы, учитывая, что латинская же R в конце сохранена. Z исчезла и из усеченного логотипа, где была вписана в букву О.

