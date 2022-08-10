Переименовали — и точка: как теперь называются известные бренды в России

Пока «Кока-Кола» стремительно исчезает с российских прилавков, а на ее месте, поговаривают, появится напиток под названием «Добрый кола», некоторые хорошо известные бренды уже поменяли свои имена. В этом тексте мы решили собрать переродившиеся компании — те, что уже определились с обновленными названиями.



Был McDonald’s — стал «Вкусно — и точка»

За переименованием McDonald’s в России следило, пожалуй, больше людей, чем за самолетом Нэнси Пелоси, которая в начале августа нагрянула в Тайвань. Американская корпорация, которая еще в середине мая объявила о продаже российского бизнеса, покупателя нашла за считаные дни — им стал один из франчайзи «Макдоналдса», сибирский бизнесмен Александр Говор. Мы, кстати, рассказывали, как обычный кузбасский шахтер стал владельцем сети фастфуда.

