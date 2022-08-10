Переименовали — и точка: как теперь называются известные бренды в России
А вы сможете распознать в новых брендах их известных предшественников?
Пока «Кока-Кола» стремительно исчезает с российских прилавков, а на ее месте, поговаривают, появится напиток под названием «Добрый кола», некоторые хорошо известные бренды уже поменяли свои имена. В этом тексте мы решили собрать переродившиеся компании — те, что уже определились с обновленными названиями.
Был McDonald’s — стал «Вкусно — и точка»
За переименованием McDonald’s в России следило, пожалуй, больше людей, чем за самолетом Нэнси Пелоси, которая в начале августа нагрянула в Тайвань. Американская корпорация, которая еще в середине мая объявила о продаже российского бизнеса, покупателя нашла за считаные дни — им стал один из франчайзи «Макдоналдса», сибирский бизнесмен Александр Говор. Мы, кстати, рассказывали, как обычный кузбасский шахтер стал владельцем сети фастфуда.
На потеху публике новоиспеченные владельцы «Макдака» устроили чехарду с новыми названиями, среди которых были «Это он», «Точно он», «Компас», «Свободная касса», «Весело и вкусно», «Только так» и «Тот самый», но так как для игр в слова времени было не так много (перезапуск сети изначально планировали на 12 июня), остановились на названии «Вкусно — и точка». Под такой вывеской в назначенный день открылся первый ресторан старой новой сети в Москве на Пушкинской — в том самом месте, где в 1990 году открылся первый McDonald’s.
Тренд на обнуление коснулся не только бренда, но и названий блюд. Из меню исчезли «Биг Мак», «Биг Тейсти», мороженое «МакФлурри» и набор «Хэппи мил». «Филе-о-Фиш» стали называть «Фишбургером», «Чикен Макнаггетс» — «Наггетсами», а «Роял» переименовали в «Гранд». Как тут не вспомнить диалог Винсента Вега и Джулса Уиннфилда из «Криминального чтива».
Но если Джулс Уиннфилд называет дрянью майонез, который подают к картошке фри, то во «Вкусно — и точка» спустя считаные дни убрали эту закуску из меню — 2021 год, как выяснилось, выдался неурожайный в плане картофеля. Ну, хоть булочки с кунжутом уродились.
Был Paulig — стал Poetti
Любители кофе весной стали переживать, что останутся без Paulig, после того, как финская компания в начале марта объявила об уходе с российского рынка. Но в мае всё те же любители кофе могли выдохнуть — после того, как стало известно, что финны продают свой бизнес и завод в Твери компании «Милфудс». Правда, завод-то продали, а бренды и рецепты забрали с собой. Но бизнесмены обещают: вкус напитков не изменится. Более того, как сообщает «Фонтанка», преемники инвестируют в расширение мощностей 135 миллионов рублей и хотят изготавливать не только зерновой и молотый, но и растворимый кофе, а в дальнейшем и чай.
Называться новый Paulig будет Poetti и, по планам появится на полках магазинов до конца 2022 года. Новые собственники старались минимизировать визуальные сходства, но упаковка осталась узнаваемой.
Был L'Occitane — стал «Л'Окситан»
Неравнодушные к геополитическим вопросам французы пригрозили косметической сети магазинов L'Occitane бойкотом, если она продолжит работать в России. Тогда в апреле руководство компании объявило, что закрывает свои магазины в РФ, а в июне сменило учредителей российского юридического лица. И на место L'Occitane International S.A. пришли новые владельцы из числа российских топ-менеджеров. Долго раздумывать над сменой названия они не стали и открыли магазины под вывеской «Л'Окситан». Ассортимент, кстати, остался прежним.
Был Renault — стал «Москвич»
Поддерживать работу в России в условиях дефицита французскому автопроизводителю стало сложно (во всяком случае, так звучит официальная версия), и он передал долю своего российского завода правительству Москвы. Сергей Собянин быстро взял Renault в оборот и импортозаместил иностранное название на родной и давно знакомый российскому слуху «Москвич».
Планы у «Москвича» грандиозные: собрать 600 автомобилей до конца 2022 года, а в 2024 выпустить с конвейера не меньше сотни тысяч машин. Но первые итоги пока не такие радужные: производство то запускается, то глохнет, а в России заканчиваются машины с кондиционерами — смотрите, что еще реально купить.
Был Reserved — стал RE
Поляки LPP SA, объединившие в себе бренды Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, объявили о приостановке работы еще в начале марта, а в конце месяца магазины этого производителя одежды закрылись по всей стране. Но ненадолго. В конце весны выяснилось, что LPP SA продала свой бизнес некому китайскому владельцу. Прав на использование товарных знаков и брендов LPP, согласно условиям сделки, у него нет, зато он может продавать любые товары, принадлежащие российскому подразделению.
Чтобы не вводить людей в заблуждение, новые владельцы просто сократили названия давно знакомых российскому покупателю магазинов. Reserved стал RE, Cropp — CR, House — XC, Mohito — в М, Sinsay — СИН.
Был Esquire — стал «Правила жизни»
В марте 2022 года американский медиаконгломерат Hearst Magazines отозвал лицензии у российских редакций журналов Esquire, Harper’s Bazaar, Cosmopolitan, Men’s Health и других. В начале мая российский медиахолдинг Independent Media, который работал в партнерстве с Hearst Magazines, сообщил, что сохранит издания, и представил новые названия журналов.
- Esquire переименован в «Правила жизни»;
- Cosmopolitan — в VOICE;
- Men’s Health — в Men Today;
- «Домашний Очаг» — в «Новый Очаг»;
- «Популярная Механика» — в TechInsider;
- Harper’s Bazaar — в The Symbol;
- Grazia и Robb Report продолжат работать с прежними именами.
В холдинге отметили, что проекты сохранят главных редакторов и основной состав команд, но расширят круг освещаемых тем.
Было Maxibon — стало Maxiduo
Если зайти на сайт российского офиса Froneri, то среди брендов мороженого, который предлагают мороженщики, нет Maxibon, зато есть Maxiduo. В нескольких словах его описывают как «новое имя, любимый вкус». Это мороженое-сэндвич, упаковка которого поразительно напоминает Maxibon. Да и описание — один в один: «ванильное мороженое с кусочками шоколада, покрыто хрустящим печеньем с одной стороны и шоколадной глазурью с солеными бисквитами с другой». А еще есть вафельные рожки Sunreme, в которых вы без труда угадаете бывший eXtreme.
Была Valio — стала Viola
Преемником финского бренда стала Viola, которая раньше была известна по линейке плавленых сыров. Теперь под этим названием объединятся молоко, йогурты, творожные сыры, сливки, сметана и творог. В компании объясняют, что выбор Viola в качестве ключевого бренда неслучаен.
— Viola — настоящая визитная карточка нашей компании, которой мы по праву гордимся, — говорит генеральный директор ООО «Валио» Елена Кипенёва. — Сегодня каждая четвертая упаковка плавленого сыра, приобретаемая в Москве и Санкт-Петербурге — это Viola. Мы не раз убеждались в силе этого бренда и лояльности к нему потребителей.
Ребрендинг связан со сменой собственника ООО «Валио», которым в конце апреля стала ГК «Велком». Плавленый сыр сохранит привычное ярко-красное оформление, а для линейки свежей молочной продукции и творожных сыров разработали новый логотип Viola в синем и белом цветах.
Была Pizza Hut — стала «Пицца Н»
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Компания Yum! Brands, объединившая KFC и Pizza Hut, решила приостановить работу своих заведений в России в начале марта. Права собственности на Pizza Hut передали местному оператору, который уже взялся за ребрендинг. Вместо Pizza Hut теперь появляются вывески «Пицца Н». Что же до KFC, то сейчас компания находится в процессе передачи собственности на рестораны.