Как выглядит кафе с самым высоким рейтингом в 2ГИС — НГС отправился во вьетнамское подполье на Педе

Продолжаем наше исследование самых высокорейтинговых точек по версии 2ГИС. На этот раз речь пойдет о безусловном чемпионе. Вьетнамская закусочная Tuan pho Vietnam — это единственное заведение в Новосибирске со средним балом 4,9 при большом количестве отзывов. Как неприметное кафе в подвале в глубине квартала смогло получить столь лестные оценки, разбирался обозреватель НГС.
Искать Tuan pho проще летом — вход в подвал щедро украшен горшками с цветами и вообще комнатными растениями. Кафе расположено в глубине квартала в одной из высоток жилого комплекса «Гринвилл», который в свое время прославился как «дом с конем». С тех пор домов стало больше, а компанию коню теперь составляют семья медведей и парящий орел. Корпус ЖК же, где расположено вьетнамское кафе, обошелся вовсе без рисунков.
Район Пединститута уже трудно считать особенно удаленным (есть те, что расположены значительно дальше), но он точно вызывает ощущение какой-то обособленной части города. Со своей атмосферой и своими заведениями, которые могут быть популярны у местных, но малоизвестны в городе в целом. Tuan pho — одно из подобных мест. Клиенты сюда по большей части заезжают сами, забрать заказанное по телефону или, заказав на месте, унести домой, в одну из здешних новостроек.
Внутри всего четыре столика, покрытых полиэтиленовой пленкой. В приглушенном свете по стенам и потолку блуждают разноцветные световые точки от музыкального аппарата. В дальнем углу две клетки с попугайчиками. На стене надписи из алюминиевых банок: название кафе и Vietnam-Russia. Заведение действительно открыла вьетнамо-российская семья. Жена принимает заказы, муж — вьетнамец — заведует кухней. Всё очень по-домашнему, и в этом половина успеха. С самого начала ощущаешь себя не посетителем предприятия общественного питания, а так, как будто в гости к людям пришел. Напитки можно самому взять из холодильника или просто со стойки.
Меню более-менее стандартно для «вьетнамок» (суп «Фо» с разным мясом, жареные фаршированные блинчики нэмы, жареный рис, лапша и так далее). Цены весьма гуманны. Приличных размеров тарелка «Фо-бо» стоит 200 рублей (а «Фо» со свининой и вовсе 150), порция нэмов — 180 рублей, большая тарелка жареного риса с креветками — 250 рублей. Самая дорогая позиция — суп «Том Ям» за 350 рублей. Поскольку практически любым блюдом по отдельности можно наесться, по нынешним меркам это совсем недорого.
Подача, что называется, по-домашнему: много всего и сразу в одном блюде. Много лапши, зелени, ростков сои, кусочков какого-то омлета... Мяса поменьше, но оно тоже есть. Сделано всё на собственный манер. «Фо-бо», например, вообще не узнать, если в качестве образца взять то, как этот суп подают в большинстве новосибирских заведений.
Внешне он походит скорее на щи, в которые добавили белой рисовой лапши. Заморачиваться с лаймом (с «Фо-бо» чаще приносят именно его) тут не стали — суп сопровождает кусочек обычного лимона. И в целом привычного ощущения чистого, насыщенного и одновременно освежающего бульона (что, на мой взгляд, отличает «Фо-бо») нет совершенно. Но легко поверю, что сами вьетнамцы для себя именно так и готовят: сытно, обильно. Остроты можно добавить, капнув в любое блюдо соус «Кавказский» компании Mivimex, который стоит на столе.
Нэмы были более привычными, обжаренные до хруста рисовые блинчики с мясом и зеленью. Разве что порция здесь такого размера, что блюдо перестает быть закуской, превращаясь в полноценное горячее. Немного расстроил пакет со «сгущенкой» (дешевый заменитель сгущенного молока из растительных сливок), который принесли вместе с кофе по-вьетнамски. Ну и сам кофе в целом тоже — пить его можно было разве что из уважения к борьбе вьетнамского народа с американским империализмом.
Я провел в кафе около часа, и всё это время в него приходили люди. Кто-то забирал заказанную по телефону еду, кто-то пришел посидеть в необычном месте. Часть гостей были явно постоянными и здоровались с хозяйкой и хозяином как старые знакомые. В целом понятны восторги людей, которые ставят заведению в 2ГИС пять звезд. Дело даже не в еде как таковой, а в ощущении чего-то настоящего, какой-то части другого мира, которая телепортирована в этот подвал на улице Вилюйской. И приехавший сюда впервые человек чувствует и ценит это ощущение сопричастности с этим другим миром. Это то, чего очень не хватает ресторанному бизнесу Новосибирска в принципе, где застать в заведении хозяев бывает довольно сложно. У них другие бизнесы, поездки за впечатлениями, форумы и семинары. А тут улыбающийся вьетнамец подходит к вам забирать тарелки и спрашивает: «Ну что, хорошо поели?» И ты веришь, что ему это действительно важно знать.
В прошлом месяце мы писали о знаменитой шашлычной на подъезде к Искитиму. Там тоже можно поговорить с хозяином и даже узнать секрет его здешних чебуреков.