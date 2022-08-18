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Как выглядит кафе с самым высоким рейтингом в 2ГИС — НГС отправился во вьетнамское подполье на Педе

Обозреватель ищет секрет народной любви к Tuan pho Vietnam

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Интерьер кафе Tuan Pho Vietnam

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Продолжаем наше исследование самых высокорейтинговых точек по версии 2ГИС. На этот раз речь пойдет о безусловном чемпионе. Вьетнамская закусочная Tuan pho Vietnam — это единственное заведение в Новосибирске со средним балом 4,9 при большом количестве отзывов. Как неприметное кафе в подвале в глубине квартала смогло получить столь лестные оценки, разбирался обозреватель НГС.

Искать Tuan pho проще летом — вход в подвал щедро украшен горшками с цветами и вообще комнатными растениями. Кафе расположено в глубине квартала в одной из высоток жилого комплекса «Гринвилл», который в свое время прославился как «дом с конем». С тех пор домов стало больше, а компанию коню теперь составляют семья медведей и парящий орел. Корпус ЖК же, где расположено вьетнамское кафе, обошелся вовсе без рисунков.

Дома жилого комплекса «Гринвилл» рядом с заведением

Дома жилого комплекса «Гринвилл» рядом с заведением

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Район Пединститута уже трудно считать особенно удаленным (есть те, что расположены значительно дальше), но он точно вызывает ощущение какой-то обособленной части города. Со своей атмосферой и своими заведениями, которые могут быть популярны у местных, но малоизвестны в городе в целом. Tuan pho — одно из подобных мест. Клиенты сюда по большей части заезжают сами, забрать заказанное по телефону или, заказав на месте, унести домой, в одну из здешних новостроек.

Лестница, ведущая в подвал, где находится заведение

Лестница, ведущая в подвал, где находится заведение

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Внутри всего четыре столика, покрытых полиэтиленовой пленкой. В приглушенном свете по стенам и потолку блуждают разноцветные световые точки от музыкального аппарата. В дальнем углу две клетки с попугайчиками. На стене надписи из алюминиевых банок: название кафе и Vietnam-Russia. Заведение действительно открыла вьетнамо-российская семья. Жена принимает заказы, муж — вьетнамец — заведует кухней. Всё очень по-домашнему, и в этом половина успеха. С самого начала ощущаешь себя не посетителем предприятия общественного питания, а так, как будто в гости к людям пришел. Напитки можно самому взять из холодильника или просто со стойки.

Меню более-менее стандартно для «вьетнамок» (суп «Фо» с разным мясом, жареные фаршированные блинчики нэмы, жареный рис, лапша и так далее). Цены весьма гуманны. Приличных размеров тарелка «Фо-бо» стоит 200 рублей (а «Фо» со свининой и вовсе 150), порция нэмов — 180 рублей, большая тарелка жареного риса с креветками — 250 рублей. Самая дорогая позиция — суп «Том Ям» за 350 рублей. Поскольку практически любым блюдом по отдельности можно наесться, по нынешним меркам это совсем недорого.

Тарелка с «Фо-бо» за 200 рублей

Тарелка с «Фо-бо» за 200 рублей

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Подача, что называется, по-домашнему: много всего и сразу в одном блюде. Много лапши, зелени, ростков сои, кусочков какого-то омлета... Мяса поменьше, но оно тоже есть. Сделано всё на собственный манер. «Фо-бо», например, вообще не узнать, если в качестве образца взять то, как этот суп подают в большинстве новосибирских заведений.

Внешне он походит скорее на щи, в которые добавили белой рисовой лапши. Заморачиваться с лаймом (с «Фо-бо» чаще приносят именно его) тут не стали — суп сопровождает кусочек обычного лимона. И в целом привычного ощущения чистого, насыщенного и одновременно освежающего бульона (что, на мой взгляд, отличает «Фо-бо») нет совершенно. Но легко поверю, что сами вьетнамцы для себя именно так и готовят: сытно, обильно. Остроты можно добавить, капнув в любое блюдо соус «Кавказский» компании Mivimex, который стоит на столе.

Порция нэмов за 180 рублей

Порция нэмов за 180 рублей

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Нэмы были более привычными, обжаренные до хруста рисовые блинчики с мясом и зеленью. Разве что порция здесь такого размера, что блюдо перестает быть закуской, превращаясь в полноценное горячее. Немного расстроил пакет со «сгущенкой» (дешевый заменитель сгущенного молока из растительных сливок), который принесли вместе с кофе по-вьетнамски. Ну и сам кофе в целом тоже — пить его можно было разве что из уважения к борьбе вьетнамского народа с американским империализмом.

Декор на стенах кафе

Декор на стенах кафе

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Я провел в кафе около часа, и всё это время в него приходили люди. Кто-то забирал заказанную по телефону еду, кто-то пришел посидеть в необычном месте. Часть гостей были явно постоянными и здоровались с хозяйкой и хозяином как старые знакомые. В целом понятны восторги людей, которые ставят заведению в 2ГИС пять звезд. Дело даже не в еде как таковой, а в ощущении чего-то настоящего, какой-то части другого мира, которая телепортирована в этот подвал на улице Вилюйской. И приехавший сюда впервые человек чувствует и ценит это ощущение сопричастности с этим другим миром. Это то, чего очень не хватает ресторанному бизнесу Новосибирска в принципе, где застать в заведении хозяев бывает довольно сложно. У них другие бизнесы, поездки за впечатлениями, форумы и семинары. А тут улыбающийся вьетнамец подходит к вам забирать тарелки и спрашивает: «Ну что, хорошо поели?» И ты веришь, что ему это действительно важно знать.

В прошлом месяце мы писали о знаменитой шашлычной на подъезде к Искитиму. Там тоже можно поговорить с хозяином и даже узнать секрет его здешних чебуреков.

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