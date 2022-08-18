Как выглядит кафе с самым высоким рейтингом в 2ГИС — НГС отправился во вьетнамское подполье на Педе

Продолжаем наше исследование самых высокорейтинговых точек по версии 2ГИС. На этот раз речь пойдет о безусловном чемпионе. Вьетнамская закусочная Tuan pho Vietnam — это единственное заведение в Новосибирске со средним балом 4,9 при большом количестве отзывов. Как неприметное кафе в подвале в глубине квартала смогло получить столь лестные оценки, разбирался обозреватель НГС.



Искать Tuan pho проще летом — вход в подвал щедро украшен горшками с цветами и вообще комнатными растениями. Кафе расположено в глубине квартала в одной из высоток жилого комплекса «Гринвилл», который в свое время прославился как «дом с конем». С тех пор домов стало больше, а компанию коню теперь составляют семья медведей и парящий орел. Корпус ЖК же, где расположено вьетнамское кафе, обошелся вовсе без рисунков.

