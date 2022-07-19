Сказочные шашлыки: закусочная с самым высоким рейтингом в 2ГИС оказалась придорожной — чем там кормят

Можно по-разному относиться к рейтингу заведений в 2ГИС, но какого-то более объективного источника оценок заведений всё равно пока не появилось. Особенно если у заведения или компании количество отзывов исчисляется в сотнях. Обозреватель НГС решил довериться этому народному рейтингу и проверить точки общепита с самым высоким рейтингом. Первым выбор пал на легендарную шашлычную «Сибирская Сказка», которую более 500 пользователей 2ГИС оценили на 4,8 балла из 5 возможных.
Здание шашлычной стоит на повороте с трассы AH4 на Лебедевку. Пропустить его сложно — деревянные стены, черепичная крыша и видная издалека надпись «Шашлыки 230 рублей». Цифры приклеены поверх старой надписи. В прошлом году было 200, но что поделать — инфляция. Рядом со зданием три живописные беседки, вход в первую закрывает указатель «туалет» (этот объект инфраструктуры расположен чуть дальше).
Внутри небольшой «предбанник» с кассой, зал на десяток столиков расположен дальше. Рядом с кассой на стене оленьи рога, вымпел «Победителю социалистического соревнования» и небольшая коллекция советских купюр общей суммой как раз примерно с месячную зарплату такого передовика производства.
В зале веселый стилистический кавардак из добропорядочного немецкого фахверка и совхозного красного уголка. В разных углах стоит сразу три небольших наряженных искусственных ёлки. Какая, в сущности, разница, что на дворе лето, если это красиво.
Шашлыков в сказочной шашлычной всего один вид — из свинины (он и стоит обещанные 230 рублей). Но к базовому блюду можно добавить лаваш (260 рублей) и морковку с капустой (280). Или сделать из той же самой свинины шаурму. В разделе основных блюд есть ещё рулька, но это, как вы сами понимаете, совсем другая история.
Хозяин заведения Сергей сразу предупреждает, что оплата картами хоть и теоретически возможна, но он этой возможностью пользоваться искренне не рекомендует.
— Вон в зале сидят люди, ждут, когда оплата пройдет. Интернет тут слабенький. Так что лучше наличными.
Кроме шашлыков в заведении есть некие «Супер-чебуреки» по 90 рублей. Заказываю кроме базового шашлыка один чебурек тоже. Заказ появляется на столе пугающе быстро, не прошло и пяти минут.
Женщина за соседним столиком (одна из тех самых людей, которые никак не могут расплатиться картой из-за слабости интернета), увидев, что я фотографирую принесенную еду, не то спрашивает, не то советует:
— Обязательно в 2ГИС выложите. Здесь самые лучшие чебуреки!
«Самый лучший чебурек» выглядит довольно уныло. Видно, что приготовили его давненько, а сейчас просто разогрели в микроволновке. Тесто довольно толстое, фарш внутри, похоже, тоже из свинины. С голодухи после долгого путешествия есть, конечно, можно, но радости мало. Ну и желудок для такой жаренной в масле и полежавшей в холодильнике пищи нужно иметь буквально цельнометаллический.
Шашлык тоже не с огня, но теплый, сверху щедро присыпан луком. Рядом полоска сметанного соуса — легкого и хорошо идущего с мясом. Но вот само мясо… самое обычное. Видно, что никто здесь не пытался как-то улучшить исходный продукт мудрёным маринадом, это просто крупные куски свинины, такой, как она получится, если её посолить, поперчить и просто положить в духовку даже безо всяких мангалов. Главное — вовремя вынуть обратно. Получится не особо сочное (как это бывает со свининой без специальных ухищрений) мясо с плоским вкусом. Еда для калорий, в общем.
На выходе Сергей спрашивает о впечатлениях. Услышав претензии к чебурекам, хозяин заведения произносит небольшую речь в защиту своей (как можно понять, выстраданной) технологии.
— Да, чебуреки жарились утром, мы этого и не скрываем. И те, что сегодня не съедят, мы положим в холодильник и будем продавать завтра с утра, пока не будут готовы новые. Но мяса-то в них от этого меньше не становится!
С последним утверждением спорить сложно. Мяса в чебуреках действительно много. Ну а если кому не вкусно, то это дело вкуса, как говорится.
Из дальнейшего разговора выясняется, что Сергей — личность неординарная. В былые годы был у руля ресторана «Бавария» и клуба «Пилот», работал с Вольдемаром Басалаевым, но потом «всё отдал» и теперь на пенсии:
— Деньги небольшие, но работаю для души.
Тем временем, пара, которая так и не дождалась прохождения транзакции по карте, просит у хозяина альтернативный способ оплаты, и услышав про телефон, выражает готовность перевести прямо сейчас. Сергей дает им номер на бумажке, но предупреждает:
— Это не по банку, а просто на счёт телефона.
И показывает гостям старенький кнопочный аппарат, на который гости смотрят с некоторым недоумением.
Успех заведений вроде «Сибирской Сказки» — явление комплексное. Тут и невысокая цена при сверхбыстрой подаче блюд. И харизма владельца — часто в подобных местах работают регулярно меняющиеся какие-то безликие «сотрудники», не с кем даже поговорить. Ну и уже собрав критическую массу положительных отзывов, заведение имеет шансы получить хорошие отклики в будущем, поскольку люди в целом не хотят выглядеть какими-то белыми воронами. Особенно люди, заехавшие в придорожную шашлычную.
Тем, кто не горит желанием ехать в шашлычную так далеко (пусть даже со столь высокими оценками в 2ГИС), можно предложить заехать на Центральный рынок, где на «Гастро-корте» открылось немало новых точек.