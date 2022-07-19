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Сказочные шашлыки: закусочная с самым высоким рейтингом в 2ГИС оказалась придорожной — чем там кормят

Сердитый обзор шашлычной «Сибирская Сказка» с автотрассы на подъезде к Искитиму

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В шашлычной «Сибирская Сказка» до сих пор новогоднее настроение

В шашлычной «Сибирская Сказка» до сих пор новогоднее настроение

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Можно по-разному относиться к рейтингу заведений в 2ГИС, но какого-то более объективного источника оценок заведений всё равно пока не появилось. Особенно если у заведения или компании количество отзывов исчисляется в сотнях. Обозреватель НГС решил довериться этому народному рейтингу и проверить точки общепита с самым высоким рейтингом. Первым выбор пал на легендарную шашлычную «Сибирская Сказка», которую более 500 пользователей 2ГИС оценили на 4,8 балла из 5 возможных.

Здание шашлычной стоит на повороте с трассы AH4 на Лебедевку. Пропустить его сложно — деревянные стены, черепичная крыша и видная издалека надпись «Шашлыки 230 рублей». Цифры приклеены поверх старой надписи. В прошлом году было 200, но что поделать — инфляция. Рядом со зданием три живописные беседки, вход в первую закрывает указатель «туалет» (этот объект инфраструктуры расположен чуть дальше).

Шашлычная «Сибирская Сказка»

Шашлычная «Сибирская Сказка»

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Внутри небольшой «предбанник» с кассой, зал на десяток столиков расположен дальше. Рядом с кассой на стене оленьи рога, вымпел «Победителю социалистического соревнования» и небольшая коллекция советских купюр общей суммой как раз примерно с месячную зарплату такого передовика производства.

В зале веселый стилистический кавардак из добропорядочного немецкого фахверка и совхозного красного уголка. В разных углах стоит сразу три небольших наряженных искусственных ёлки. Какая, в сущности, разница, что на дворе лето, если это красиво.

Украшения на стенах в зале

Украшения на стенах в зале

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Шашлыков в сказочной шашлычной всего один вид — из свинины (он и стоит обещанные 230 рублей). Но к базовому блюду можно добавить лаваш (260 рублей) и морковку с капустой (280). Или сделать из той же самой свинины шаурму. В разделе основных блюд есть ещё рулька, но это, как вы сами понимаете, совсем другая история.

Хозяин заведения Сергей сразу предупреждает, что оплата картами хоть и теоретически возможна, но он этой возможностью пользоваться искренне не рекомендует.

— Вон в зале сидят люди, ждут, когда оплата пройдет. Интернет тут слабенький. Так что лучше наличными.

Праздничная новогодняя атмосфера

Праздничная новогодняя атмосфера

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Кроме шашлыков в заведении есть некие «Супер-чебуреки» по 90 рублей. Заказываю кроме базового шашлыка один чебурек тоже. Заказ появляется на столе пугающе быстро, не прошло и пяти минут.

Женщина за соседним столиком (одна из тех самых людей, которые никак не могут расплатиться картой из-за слабости интернета), увидев, что я фотографирую принесенную еду, не то спрашивает, не то советует:

— Обязательно в 2ГИС выложите. Здесь самые лучшие чебуреки!

Шашлык из свинины (230 рублей) и супер-чебурек (90 рублей)

Шашлык из свинины (230 рублей) и супер-чебурек (90 рублей)

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«Самый лучший чебурек» выглядит довольно уныло. Видно, что приготовили его давненько, а сейчас просто разогрели в микроволновке. Тесто довольно толстое, фарш внутри, похоже, тоже из свинины. С голодухи после долгого путешествия есть, конечно, можно, но радости мало. Ну и желудок для такой жаренной в масле и полежавшей в холодильнике пищи нужно иметь буквально цельнометаллический.

Шашлык тоже не с огня, но теплый, сверху щедро присыпан луком. Рядом полоска сметанного соуса — легкого и хорошо идущего с мясом. Но вот само мясо… самое обычное. Видно, что никто здесь не пытался как-то улучшить исходный продукт мудрёным маринадом, это просто крупные куски свинины, такой, как она получится, если её посолить, поперчить и просто положить в духовку даже безо всяких мангалов. Главное — вовремя вынуть обратно. Получится не особо сочное (как это бывает со свининой без специальных ухищрений) мясо с плоским вкусом. Еда для калорий, в общем.

В зале шашлычной «Сибирская Сказка»

В зале шашлычной «Сибирская Сказка»

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На выходе Сергей спрашивает о впечатлениях. Услышав претензии к чебурекам, хозяин заведения произносит небольшую речь в защиту своей (как можно понять, выстраданной) технологии.

— Да, чебуреки жарились утром, мы этого и не скрываем. И те, что сегодня не съедят, мы положим в холодильник и будем продавать завтра с утра, пока не будут готовы новые. Но мяса-то в них от этого меньше не становится!

С последним утверждением спорить сложно. Мяса в чебуреках действительно много. Ну а если кому не вкусно, то это дело вкуса, как говорится.

Из дальнейшего разговора выясняется, что Сергей — личность неординарная. В былые годы был у руля ресторана «Бавария» и клуба «Пилот», работал с Вольдемаром Басалаевым, но потом «всё отдал» и теперь на пенсии:

— Деньги небольшие, но работаю для души.

Тем временем, пара, которая так и не дождалась прохождения транзакции по карте, просит у хозяина альтернативный способ оплаты, и услышав про телефон, выражает готовность перевести прямо сейчас. Сергей дает им номер на бумажке, но предупреждает:

— Это не по банку, а просто на счёт телефона.

И показывает гостям старенький кнопочный аппарат, на который гости смотрят с некоторым недоумением.

Успех заведений вроде «Сибирской Сказки» — явление комплексное. Тут и невысокая цена при сверхбыстрой подаче блюд. И харизма владельца — часто в подобных местах работают регулярно меняющиеся какие-то безликие «сотрудники», не с кем даже поговорить. Ну и уже собрав критическую массу положительных отзывов, заведение имеет шансы получить хорошие отклики в будущем, поскольку люди в целом не хотят выглядеть какими-то белыми воронами. Особенно люди, заехавшие в придорожную шашлычную.

Тем, кто не горит желанием ехать в шашлычную так далеко (пусть даже со столь высокими оценками в 2ГИС), можно предложить заехать на Центральный рынок, где на «Гастро-корте» открылось немало новых точек.

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