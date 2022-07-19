Сказочные шашлыки: закусочная с самым высоким рейтингом в 2ГИС оказалась придорожной — чем там кормят

Хозяин заведения Сергей сразу предупреждает, что оплата картами хоть и теоретически возможна, но он этой возможностью пользоваться искренне не рекомендует.



— Вон в зале сидят люди, ждут, когда оплата пройдет. Интернет тут слабенький. Так что лучше наличными.