Мясник-энтузиаст, колоритные гутабы и эклеры-гиганты — обзор новинок гастрокорта на Центральном рынке

Гастрокорт на Центральном рынке продолжает пополняться новыми точками. В открытом недавно новом зале заработали уже 14 заведений разного размера и направленности. Обозреватель НГС познакомился с наиболее интересными новичками. Выбрать есть из чего, но стоит оставить место для сладкого.
Magic Smoke
Театр одного актера — точнее, повара и владельца точки в одном лице. В арсенале только холодильник и гриль-яйцо, в котором продукты, действительно, не только жарятся, пекутся, но и немножко коптятся. На выбор предлагают несколько видов мяса — это уже подготовленные, замаринованные полуфабрикаты, которые отправляются в печь под заказ. Что несколько удлиняет время ожидания, но зато продукт получается с пылу с жару.
Меню достаточно объемное, но логичное. В основе всегда кусок мяса или колбаска, которые уже или упаковываются в лаваш, или засовываются в бургер, или просто выкладываются на тарелку. Цены начинаются с 240 рублей (курятина в лаваше), самое дорогое блюдо (500 рублей) — шашлык из говядины с курдючным жиром.
Мясо довольно основательно и затейливо маринуется, поэтому на выходе получается блюдо, которое вы точно не сможете с ходу повторить ни дома, ни на даче. Мясо с ножек превращено в своего рода «стейк» — это два почти плоских куска сложной формы с горсткой маринованного лука, ломтиком помидорки и листом лаваша.
«Фантьет»
Большая вьетнамская закусочная, открытая вьетнамцами. От успевших уже стать стандартными «вьетнамок» (Фо Бо, нэмы, омлет) отличается необычно большим меню из более чем пары десятков позиций, названия большей половины из некоторых человек, не бывавший во Вьетнаме, может видеть впервые.
Скорость, с которой вы получите свой суп с рисовой лапшой или салат, пока несколько удручает. Ведь если не принимать во внимание немногочисленные этнические рестораны, нынешний бум вьетнамской кухни пошел с той самой точки на Даниловском рынке, где стояла очередь, но выстояв ее, человек тратил на получение заказа считанные минуты. А здесь у точки в обед может стоять с десяток людей, которые терпеливо ждут заказа.
Что касается самой еды, то здесь мнения звучат разные. Я, например, слышал и восторги, но лично мне здешнее отношение показалось несколько халтурным. То есть вроде всё на месте, но и бульон довольно банальный, и картофель фри (там есть блюда, где картошка — часть рецепта) приготовлен непонятно когда. Но люди ходят, пробуют — благо, есть что.
«Ми шот ванг» — это бульон с лапшой, в который бросили несколько кусочков тушеного мяса. Сытно, но как-то блёкло. Фри бо сао — совсем немного обжаренной говядины с лапшой и овощами, к которым насыпали солидную горку картошки фри. Холодной, безвкусной, мало съедобной. Пр этом соотношение картошки и лапши в реальности прямо противоположно соотношению на фото.
«Уйгурка»
Попытка некоего нового взгляда на уйгурскую кухню, не выходя за рамки фастфуда. Новизна заключается, например, в том, что в лагмане почти нет бульона, — это как бы паста с жидковатым соусом. В принципе, в местах попроще такое встречается давно, но каждый выделяется как может.
«Гутабхаус»
Точка с азербайджанской кухней, где всем заведуют колоритные тетушки. Меню состоит, по сути, из двух частей. В первой недорогие гутабы (или кутабы) — конверты из тонкого теста с разными начинками (от 140 до 160 рублей за штуку). Во втором — полноценные блюда от 300 рублей: долма, бозбаш, кюфта и внезапно борщ.
Не знаю как там с кюфтой, но гутабы мне показались сомнительными. Причем именно внешне: такой грязного цвета полумесяц в масле. Те гутабы, какие мне приходилось пробовать, жарились на сухой сковороде и были всегда довольно живописны. Но тут что-то пошло не так.
Tacos
Еще одна попытка освоить мексиканский стритфуд (на гастрокорте в другом зале уже работает точка «Чили и Посоле»). Тако есть нескольких видов, компанию им составляют буррито и кесадии (это, кстати, тот же самый кутаб, только обязательно с сыром). Цены начинаются со 149 рублей за порцию тако, самое дорогое блюдо — фахитос за 389 рублей.
Желание предложить публике весь джентльменский набор понятно, но не похвально. Мне кажется, что лучше уж делать только такос, но делать хорошо. А самое главное, делать быстро. Потому что такос, которых нужно ждать 10 минут после заказа, — это что-то неправильное. Ну и подача в каком-то американско-японском стиле, на деревянной стойке на деревянном же подносе, — слишком сложная для уличной еды. В Мексике тако обычно просто выкладывают на бумажную подложку, чтобы можно было есть хоть на ходу.
Но сами тако неплохи. У них мягкая, нужного размера лепешка и сочетание разных вкусов внутри. Вы чувствуете обволакивающую мощь мяса, свежесть овощей, вспышки острого перца и хрустящий карамелизованный лук сверху. Мне правда, немного не хватило соуса.
«Остро-Горячо»
Точка с жаренной курятиной — эдакий KFC для хипстеров. В меню бургеры (от 219 рублей), разные части курицы и комбо, состоящие из основного блюда, картошки фри и морса от 269 рублей. Идея довольно смелая, потому что до сих пор все попытки сделать что-то с курятиной (но не KFC) успеха не имели.
Но если сравнивать «Остро-горячо» с прочими точками гастрокорта, то смотрится заведение неплохо. Куски курицы в хрустящем остром кляре — это даже лучше какого-нибудь банального бургера. Правда, для гастропространства стоило бы поработать над составом. Стандартная сладковатая булка, квелый салат, который играет исключительно декоративную роль — всё это портит впечатление.
Manna
Микро-кондитерская с одним единственным десертом — эклерами. Поскольку просто эклером у нас давно уже никого не удивишь, здесь просто решили делать их очень большими. Это не десерт, а какая-то палка с кремом. Стоят эти эклеры от 299 рублей (но есть и ощутимо дороже), но если брать их на двоих, то получится даже и недорого.
Эклеров немного, всего 3–4 вида, но их состав меняется день ото дня, так что всякий раз есть шанс встретить новые. Каких-то особенных восторгов (если не считать размеров) они, может быть, не вызывают, но сделано всё аккуратно и с вниманием к деталям. В качестве украшений — разные ягоды, нежный крем внутри. В общем, неплохо, и украсит ваши соцсети.
Другие новички
Это не полный список новых точек. По соседству с Magic Smoke, например, заработало зачем-то ещё одно заведение с вьетнамской едой. Причем понять, чем торгуют, там можно, только взяв в руки список блюд, напечатанный убористым шрифтом на листке А4, спрятанном в мультифору (известную за пределами Новосибирска как пластиковый файл).
С другой стороны стоит маленькая стойка с готовыми роллами, где я лично ни разу не видел покупателей. Ее вообще можно было бы не заметить, если бы не название. Сюда переехало также со второго этажа заведение с пастой «Пармезан» и начинавший работать еще в первом зале «Пибим» (теперь у него стойка-остров).
Новый зал уже выглядит куда более обжитым и посещаемым, чем начавший работать вторым по счету зал этажом выше. Зато народ там наконец-то оценил летнюю веранду на крыше, которую к тому же существенно расширили.
Благодаря таким пространствам, как гастрокорт, количество заведений в Новосибирске растет. Но кто-то не выдерживает конкуренции, поэтому вынужден закрыться. Вот список проектов, покинувших нас за последние три месяца.