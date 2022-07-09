Мясник-энтузиаст, колоритные гутабы и эклеры-гиганты — обзор новинок гастрокорта на Центральном рынке

Гастрокорт на Центральном рынке продолжает пополняться новыми точками. В открытом недавно новом зале заработали уже 14 заведений разного размера и направленности. Обозреватель НГС познакомился с наиболее интересными новичками. Выбрать есть из чего, но стоит оставить место для сладкого.

Magic Smoke

Театр одного актера — точнее, повара и владельца точки в одном лице. В арсенале только холодильник и гриль-яйцо, в котором продукты, действительно, не только жарятся, пекутся, но и немножко коптятся. На выбор предлагают несколько видов мяса — это уже подготовленные, замаринованные полуфабрикаты, которые отправляются в печь под заказ. Что несколько удлиняет время ожидания, но зато продукт получается с пылу с жару.