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Мэрия подсчитала, насколько подорожали молоко и мука в Новосибирске

Средняя цена на сахар превысила 93 рубля

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Ажиотажным спросом пользуются гречка и сахар

Ажиотажным спросом пользуются гречка и сахар

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В Новосибирских магазинах средние цены на некоторые продукты увеличились более чем на 10%. Это наблюдается в сетевых и несетевых торговых точках, сообщил сегодня, 16 марта, во время сессии Горсовета Виталий Витухин — глава департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска.

По его словам, с 3 марта в городе ежедневно проводят мониторинг цен. Для этого специалисты проверяют 10 сетевых и 40 несетевых магазинов. Результаты направляют в региональный Минпромторг.

— Согласно сводному отчету за 15 марта в сравнении с 9 марта установлены изменения розничных цен на некоторые группы товаров. В сетевых магазинах зафиксировано увеличение средней минимальной цены более чем на 10% на некоторые товары. Например, мука пшеничная — на 15,86%, составляет цена 43,61 рубля, вермишель — почти на 17% рост — 67,78 рубля. Лук репчатый, почти 12% рост, итоговая цена — 28,58 рубля. В несетевых магазинах рост средней минимальной цены составил по другим позициям. Сахар, почти на 23% рост, средняя цена 93,06 рубля, мука пшеничная — более 12%, молоко — более 13% рост, — рассказал Виталий Витухин на сайте горсовета 16 марта.

Он отметил, что специалисты фиксируют рост средней цены. При этом в магазинах можно найти товары дешевле. По словам Витухина, наблюдается ажиотажный спрос на гречку и сахар, из-за этого в некоторых магазинах их раскупают к 16:00. Утром запас товара на прилавках пополняют.

СЮЖЕТ

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Сегодня стало известно, что новосибирские кондитеры попросили Минпромторг региона повысить цены на кондитерские изделия. Окончательное решение по этому вопросу не приняли. Ранее кондитеры сталкивались с перебоями в поставках сахара.

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