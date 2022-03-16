Новосибирские кондитеры попросили Минпромторг поднять цены на сладости

В Министерство промышленности и торговли Новосибирской области обратились кондитеры с просьбой поднять цены на свои товары. Об этом корреспонденту НГС сообщил министр промышленности Андрей Гончаров. Как уточнил министр, цены на хлеб останутся прежними.
— Кондитеры обращались по ценообразованию. Мы вчера на эту тему посовещались с торговыми сетями, я надеюсь, они друг друга услышат, потому что кондитеры говорят: «Мы готовы не повышать цены на хлеб, но согласуйте нам некое увеличение по кондитерским изделиям». Это сбалансировало бы их ситуацию, — сообщил Андрей Гончаров.
Пока окончательное решение по этой просьбе не принято.
В начале недели стало известно, что новосибирские кондитеры столкнулись с проблемами из-за поставок сахара. Тогда министр промышленности региона Андрей Гончаров уточнил, что в области у поставщиков более 600 тонн сахара.