Новосибирские кондитеры попросили Минпромторг поднять цены на сладости

В Министерство промышленности и торговли Новосибирской области обратились кондитеры с просьбой поднять цены на свои товары. Об этом корреспонденту НГС сообщил министр промышленности Андрей Гончаров. Как уточнил министр, цены на хлеб останутся прежними.



— Кондитеры обращались по ценообразованию. Мы вчера на эту тему посовещались с торговыми сетями, я надеюсь, они друг друга услышат, потому что кондитеры говорят: «Мы готовы не повышать цены на хлеб, но согласуйте нам некое увеличение по кондитерским изделиям». Это сбалансировало бы их ситуацию, — сообщил Андрей Гончаров.