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Стас Соколов

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Стас Соколов

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Обнаженные булки: колонка о тех, кто грязными руками щупает свежеиспеченные слойки в супермаркетах

Обозреватель НГС рассуждает, почему люди соблюдают нелепые пандемийные ограничения и игнорируют разумные

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Выпечка лучше хранится без пакетов, но проверять ее мягкость и свежесть грязными руками не стоит

Выпечка лучше хранится без пакетов, но проверять ее мягкость и свежесть грязными руками не стоит

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Когда пандемия (точнее, паника по ее поводу) была в разгаре, многие прогнозировали, что коронавирус изменит мир. Как бы не так. Болезнь никуда не делась, эксперты предрекают третью волну, но народ, похоже, уже забил на меры безопасности. И вот это действительно всерьез и надолго.

Недавно самобытный сибирский писатель и драматург (а по совместительству лаборант ИЯФа) Алексей Понедельченко опубликовал у себя в фейсбуке едкий пост про то, как он пытался в магазине «Ярче!» купить слойки, но, пока думал, какую взять, какой-то тип залез на полку со слойками своими грязными руками, облапал все булочки, ничего не взял, да так и ушел.

Оставим в стороне рассуждения, насколько человеку вообще необходимы слойки из «Ярче!», но они там уже давно лежат без всякой упаковки. И люди в них натурально тыкают своими пальцами, игнорируя заготовленные для этих целей щипцы. Оно и правда сподручней пальцами-то. Хотя покупать слойки, в которые совал руки непонятно кто (и непонятно куда совавший их до этого), как-то не хочется и без всякого коронавируса.

Всё чаще носить маски требуют только объявления на дверях, в магазинах свободно рассчитывают людей без каких-либо средств защиты на лице

Всё чаще носить маски требуют только объявления на дверях, в магазинах свободно рассчитывают людей без каких-либо средств защиты на лице

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Но новосибирцы как-то совсем расслабились. Ведь еще недавно все ходили с антисептиком. А теперь уже частенько можно видеть, как пришедший в кафе посетитель даже не удосуживается дойти до туалета и помыть руки. Всё как в старые добрые времена.

Есть, правда, и плюсы. На входе в торговые центры путь тебе уже не преграждают суровые охранники, требующие надеть маску. Просто висит объявление, которое большинство посетителей, разумеется, игнорирует. И вот уже даже те, кто привычным движением доставал маску на входе, повертев ее в руках, снова прячут в карман. Зачем, если почти все кругом без масок.

Единственным оплотом пандемических приличий остается метро. Каждый день там добрый, но строгий голос призывает пассажиров соблюдать социальную дистанцию 1,5 метра. Хорошо, что голос делает это только на платформе, иначе от таких призывов в переполненном вагоне (а такие здесь бывают регулярно, дважды в сутки) кто-нибудь мог бы и со смеха помереть.

Народное творчество на заборе в Новосибирске&nbsp;

Народное творчество на заборе в Новосибирске 

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Пандемия принесла в нашу жить много ритуалов, смысл которых едва ли кому-то понятен. Но есть инструкция, что так нужно поступать, люди, ответственные за их соблюдение, не решаются ослушаться. На вокзале кассир, сидящий за сплошным стеклом (деньги передаются через желоб с крышкой), строго просит надеть маску. Точно так же контролеры в вагоне просят надеть маски тех, у кого проверяют билеты. Те, кто билеты показали, могут маски снять (и этой возможностью незамедлительно пользуются).

Поймите меня правильно, я совсем не сторонник концепции, что мы все должны до скончания века сидеть по домам и бояться. Как раз наоборот. Но была надежда, что эпидемия очередного вируса научит людей хотя бы базовым принципам гигиены. Единственное, что действительно поддерживается неукоснительно, — это социальная дистанция. Но не та в полтора метра, какую имеет в виду диктор в метро, а когда одни едут в переполненных автобусах и вагонах, другие отвоевывают у окружающего мира всё новые пространства для парковок. Но это и раньше так было, пандемия здесь ни при чем.

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