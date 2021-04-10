Обнаженные булки: колонка о тех, кто грязными руками щупает свежеиспеченные слойки в супермаркетах

Когда пандемия (точнее, паника по ее поводу) была в разгаре, многие прогнозировали, что коронавирус изменит мир. Как бы не так. Болезнь никуда не делась, эксперты предрекают третью волну, но народ, похоже, уже забил на меры безопасности. И вот это действительно всерьез и надолго.



Недавно самобытный сибирский писатель и драматург (а по совместительству лаборант ИЯФа) Алексей Понедельченко опубликовал у себя в фейсбуке едкий пост про то, как он пытался в магазине «Ярче!» купить слойки, но, пока думал, какую взять, какой-то тип залез на полку со слойками своими грязными руками, облапал все булочки, ничего не взял, да так и ушел.

