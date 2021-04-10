Обнаженные булки: колонка о тех, кто грязными руками щупает свежеиспеченные слойки в супермаркетах

Когда пандемия (точнее, паника по ее поводу) была в разгаре, многие прогнозировали, что коронавирус изменит мир. Как бы не так. Болезнь никуда не делась, эксперты предрекают третью волну, но народ, похоже, уже забил на меры безопасности. И вот это действительно всерьез и надолго.
Недавно самобытный сибирский писатель и драматург (а по совместительству лаборант ИЯФа) Алексей Понедельченко опубликовал у себя в фейсбуке едкий пост про то, как он пытался в магазине «Ярче!» купить слойки, но, пока думал, какую взять, какой-то тип залез на полку со слойками своими грязными руками, облапал все булочки, ничего не взял, да так и ушел.
Оставим в стороне рассуждения, насколько человеку вообще необходимы слойки из «Ярче!», но они там уже давно лежат без всякой упаковки. И люди в них натурально тыкают своими пальцами, игнорируя заготовленные для этих целей щипцы. Оно и правда сподручней пальцами-то. Хотя покупать слойки, в которые совал руки непонятно кто (и непонятно куда совавший их до этого), как-то не хочется и без всякого коронавируса.
Но новосибирцы как-то совсем расслабились. Ведь еще недавно все ходили с антисептиком. А теперь уже частенько можно видеть, как пришедший в кафе посетитель даже не удосуживается дойти до туалета и помыть руки. Всё как в старые добрые времена.
Есть, правда, и плюсы. На входе в торговые центры путь тебе уже не преграждают суровые охранники, требующие надеть маску. Просто висит объявление, которое большинство посетителей, разумеется, игнорирует. И вот уже даже те, кто привычным движением доставал маску на входе, повертев ее в руках, снова прячут в карман. Зачем, если почти все кругом без масок.
Единственным оплотом пандемических приличий остается метро. Каждый день там добрый, но строгий голос призывает пассажиров соблюдать социальную дистанцию
Пандемия принесла в нашу жить много ритуалов, смысл которых едва ли кому-то понятен. Но есть инструкция, что так нужно поступать, люди, ответственные за их соблюдение, не решаются ослушаться. На вокзале кассир, сидящий за сплошным стеклом (деньги передаются через желоб с крышкой), строго просит надеть маску. Точно так же контролеры в вагоне просят надеть маски тех, у кого проверяют билеты. Те, кто билеты показали, могут маски снять (и этой возможностью незамедлительно пользуются).
Поймите меня правильно, я совсем не сторонник концепции, что мы все должны до скончания века сидеть по домам и бояться. Как раз наоборот. Но была надежда, что эпидемия очередного вируса научит людей хотя бы базовым принципам гигиены. Единственное, что действительно поддерживается неукоснительно, — это социальная дистанция. Но не та в полтора метра, какую имеет в виду диктор в метро, а когда одни едут в переполненных автобусах и вагонах, другие отвоевывают у окружающего мира всё новые пространства для парковок. Но это и раньше так было, пандемия здесь ни при чем.
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