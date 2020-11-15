Мясо в черепе крокодила, стейк на лопате и еще 4 странных блюда из новосибирских заведений (выглядит дико)

По-испански хамон — это просто окорок. Но поскольку приготовление свиных окороков там в свое время было превращено в разновидность искусства, то это слово стало названием блюда в принципе — сыровяленой свиной ноги. Ну а где свиная нога — там может быть и какая угодно. Например, нога индюшки, которую точно так же можно завялить. Что и сделали в свое время в баре Jaws Spot. А что бы никто не усомнился, что перед ним хамон, вяленую индюшатину установили на специальную подставку. Получился такой детский хамончик. Для игрушечных кухонь.



Пафосный бургер с выносом