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Мясо в черепе крокодила, стейк на лопате и еще 4 странных блюда из новосибирских заведений (выглядит дико)

Как рестораторы пытаются заставить посетителей потратиться на диковинные блюда и необычную подачу

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Рестораторы готовы идти на любые ухищрения, чтобы попасть в популярные инстаграм-аккаунты

Рестораторы готовы идти на любые ухищрения, чтобы попасть в популярные инстаграм-аккаунты

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В Новосибирске составили топ-6 самых странных блюд в ресторанах

В новом новосибирском баре Double Bubble решили удивить посетителей массивными декорациями коктейлей, которые делаются из жевательной резинки. Практического смысла в таком украшении почти нет, но на фотографиях напиток выглядит… запоминающимся. Подобного рода блюда, придуманные для тиражирования в соцсетях, во многих заведениях стали почти обязательным элементом. Обозреватель НГС Стас Соколов решил вспомнить самые яркие примеры.

Баночное пиво

Когда бар открылся, то неожиданно выяснилось, что некоторые молодые посетители не умеют открывать банки такого типа

Когда бар открылся, то неожиданно выяснилось, что некоторые молодые посетители не умеют открывать банки такого типа

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Заведение, которое недолго пыталось удивлять публику на углу Советской и Ленина (сейчас на этом месте находится бар Guevara). В меню было немало интересных (и внешне, и внутренне) блюд, но самым дерзким разрывом шаблонов должно было стать «баночное пиво». Посетитель, заказавший привычную кружку, получал пол-литровую стеклянную банку, закатанную под крышку, будто какие-нибудь соленья. Банки эти, понятное дело, не поставлялись в таком виде из пивоварни, а натурально наполнялись барменом. После чего в ход шла закаточная машинка. Открыть банку мог официант, но, по замыслу создателей заведения, это должен был делать сам посетитель.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Тартар в зубах крокодила

Челюсти крокодила прилагаются к тартару по желанию

Челюсти крокодила прилагаются к тартару по желанию

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Тартар — штука специфическая. По сути, это просто мелко нарубленная говядина, к которой добавили чего-то по вкусу (горчицу, каперсы и так далее). Кто-то от него без ума, кому-то об этой горке сырого мяса даже думать неприятно. В ресторане «Гриль и бутыль» решили развить идею близости к природе чуть дальше и больше, положив блюдо в раскрытую пасть крокодилу. Крокодил, понятое дело, ненастоящий — это просто пластиковое украшение для аквариумов. Но на фото смотрится так, как будто тартар приготовлен прямо в этой пасти. И, возможно, что процесс еще идет.

Стейк на лопате

Блины на лопате придумали в Ставрополе. Ну то есть как придумали… В 2015 году на праздновании Масленицы там решили испечь гигантские блины диаметром в несколько метров. Тесто на железном круге, служившем сковородой, разглаживали лопатами. А когда пришла пора раздавать угощение публике, то лопаты пригодились и здесь. Идея народу понравилась и моментально стала мемом. И уже начала было забываться, но ушлые изготовители посуды начали продавать специальные «гастрономические» лопаты для особых ценителей. Технически это просто керамическая тарелка необычной формы. Первым заведением в Новосибирске, которое предложило блюда на лопате, стала кофейня «Креп де Кофе». Ну а что — красиво и удобно.

Игрушечный хамон

«Хамон» из индейки выглядел как блюдо для игрушечной кухни

«Хамон» из индейки выглядел как блюдо для игрушечной кухни

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По-испански хамон — это просто окорок. Но поскольку приготовление свиных окороков там в свое время было превращено в разновидность искусства, то это слово стало названием блюда в принципе — сыровяленой свиной ноги. Ну а где свиная нога — там может быть и какая угодно. Например, нога индюшки, которую точно так же можно завялить. Что и сделали в свое время в баре Jaws Spot. А что бы никто не усомнился, что перед ним хамон, вяленую индюшатину установили на специальную подставку. Получился такой детский хамончик. Для игрушечных кухонь.

Пафосный бургер с выносом

Чтобы почувствовать себя VIP-персоной в Black Star Burger, достаточно было заплатить 700 рублей

Чтобы почувствовать себя VIP-персоной в Black Star Burger, достаточно было заплатить 700 рублей

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Бургерная Black Star проработала в Новосибирске меньше года, но успела запомниться тем, что в ней любой посетитель, не пожалевший 700 рублей на булку с двумя бифштексами, получал возможность почувствовать себя очень важной персоной. По-крайней мере, так назывался бургер — VIP. Внешне эта важность выражалась в том, что, в отличие от простолюдинов, которым приходилось свои заказы забирать самостоятельно, VIP-бургер приносил к столу специально обученный человек, с небольшим фаером в руках. Запоминающееся, наверное, переживание. Жалко, что теперь нигде так не делают.

ВИДЕОРЕКЛАМАРолик просмотрен

Завтрак в вертолете

Вертолет в зале «Экспедиции» играл и вполне утилитарную роль — был элементом подачи блюда

Вертолет в зале «Экспедиции» играл и вполне утилитарную роль — был элементом подачи блюда

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В давно закрывшемся ресторане «Экспедиция» было блюдо со скромным названием «Завтрак туриста». Состояло оно из одной банки консервов, гречки с тушенкой, пары кусочков хлеба и двух стопок водки. Стоило это тогда как сытный обед из нескольких блюд в демократичном заведении. Но сама еда была в данном случае лишь украшением: человека, заказавшего завтрак туриста, провожали в настоящий вертолет Ми-2. Такой мощной эффектной подачи с тех пор не предлагал в Новосибирске, пожалуй, никто.

Съедобная Родина

Найдете, где на этой съедобной карте находится наша область?

Найдете, где на этой съедобной карте находится наша область?

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В заведениях частенько можно встретить блюда «на компанию». Но если компания достаточно велика, то этот формат можно сделать куда увлекательнее, если придумать для него какую-то идею. На открытии заведения «Ильин-кафе» в 2015 году решили выложить едой карту России. В ход пошло всё, что так или иначе ассоциируется с Россией (от гречки до лосося), в сервировке блюда мог принять участие любой желающий. Но любителей урвать с карты родины какой-то кусок повкуснее оказалось всё равно больше.

Удивить посетителя можно и необычными ингредиентами. Так, в открывшемся недавно кафе Garden Room делают вафли из продуктов, лишенных глютена, в том числе из конопли (рассказываем, вкусно ли это и сколько стоит).

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бары и ресторанынеобычная еда
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