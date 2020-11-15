Мясо в черепе крокодила, стейк на лопате и еще 4 странных блюда из новосибирских заведений (выглядит дико)

В Новосибирске составили топ-6 самых странных блюд в ресторанах
В новом новосибирском баре Double Bubble решили удивить посетителей массивными декорациями коктейлей, которые делаются из жевательной резинки. Практического смысла в таком украшении почти нет, но на фотографиях напиток выглядит… запоминающимся. Подобного рода блюда, придуманные для тиражирования в соцсетях, во многих заведениях стали почти обязательным элементом. Обозреватель НГС Стас Соколов решил вспомнить самые яркие примеры.
Баночное пиво
Заведение, которое недолго пыталось удивлять публику на углу Советской и Ленина (сейчас на этом месте находится бар Guevara). В меню было немало интересных (и внешне, и внутренне) блюд, но самым дерзким разрывом шаблонов должно было стать «баночное пиво». Посетитель, заказавший привычную кружку, получал пол-литровую стеклянную банку, закатанную под крышку, будто какие-нибудь соленья. Банки эти, понятное дело, не поставлялись в таком виде из пивоварни, а натурально наполнялись барменом. После чего в ход шла закаточная машинка. Открыть банку мог официант, но, по замыслу создателей заведения, это должен был делать сам посетитель.
Тартар в зубах крокодила
Тартар — штука специфическая. По сути, это просто мелко нарубленная говядина, к которой добавили чего-то по вкусу (горчицу, каперсы и так далее). Кто-то от него без ума, кому-то об этой горке сырого мяса даже думать неприятно. В ресторане «Гриль и бутыль» решили развить идею близости к природе чуть дальше и больше, положив блюдо в раскрытую пасть крокодилу. Крокодил, понятое дело, ненастоящий — это просто пластиковое украшение для аквариумов. Но на фото смотрится так, как будто тартар приготовлен прямо в этой пасти. И, возможно, что процесс еще идет.
Стейк на лопате
Блины на лопате придумали в Ставрополе. Ну то есть как придумали… В 2015 году на праздновании Масленицы там решили испечь гигантские блины диаметром в несколько метров. Тесто на железном круге, служившем сковородой, разглаживали лопатами. А когда пришла пора раздавать угощение публике, то лопаты пригодились и здесь. Идея народу понравилась и моментально стала мемом. И уже начала было забываться, но ушлые изготовители посуды начали продавать специальные «гастрономические» лопаты для особых ценителей. Технически это просто керамическая тарелка необычной формы. Первым заведением в Новосибирске, которое предложило блюда на лопате, стала кофейня «Креп де Кофе». Ну а что — красиво и удобно.
Игрушечный хамон
По-испански хамон — это просто окорок. Но поскольку приготовление свиных окороков там в свое время было превращено в разновидность искусства, то это слово стало названием блюда в принципе — сыровяленой свиной ноги. Ну а где свиная нога — там может быть и какая угодно. Например, нога индюшки, которую точно так же можно завялить. Что и сделали в свое время в баре Jaws Spot. А что бы никто не усомнился, что перед ним хамон, вяленую индюшатину установили на специальную подставку. Получился такой детский хамончик. Для игрушечных кухонь.
Пафосный бургер с выносом
Бургерная Black Star проработала в Новосибирске меньше года, но успела запомниться тем, что в ней любой посетитель, не пожалевший 700 рублей на булку с двумя бифштексами, получал возможность почувствовать себя очень важной персоной. По-крайней мере, так назывался бургер — VIP. Внешне эта важность выражалась в том, что, в отличие от простолюдинов, которым приходилось свои заказы забирать самостоятельно, VIP-бургер приносил к столу специально обученный человек, с небольшим фаером в руках. Запоминающееся, наверное, переживание. Жалко, что теперь нигде так не делают.
Завтрак в вертолете
В давно закрывшемся ресторане «Экспедиция» было блюдо со скромным названием «Завтрак туриста». Состояло оно из одной банки консервов, гречки с тушенкой, пары кусочков хлеба и двух стопок водки. Стоило это тогда как сытный обед из нескольких блюд в демократичном заведении. Но сама еда была в данном случае лишь украшением: человека, заказавшего завтрак туриста, провожали в настоящий вертолет Ми-2. Такой мощной эффектной подачи с тех пор не предлагал в Новосибирске, пожалуй, никто.
Съедобная Родина
В заведениях частенько можно встретить блюда «на компанию». Но если компания достаточно велика, то этот формат можно сделать куда увлекательнее, если придумать для него какую-то идею. На открытии заведения «Ильин-кафе» в 2015 году решили выложить едой карту России. В ход пошло всё, что так или иначе ассоциируется с Россией (от гречки до лосося), в сервировке блюда мог принять участие любой желающий. Но любителей урвать с карты родины какой-то кусок повкуснее оказалось всё равно больше.
Удивить посетителя можно и необычными ингредиентами. Так, в открывшемся недавно кафе Garden Room делают вафли из продуктов, лишенных глютена, в том числе из конопли (рассказываем, вкусно ли это и сколько стоит).