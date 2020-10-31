На Красном проспекте на месте гардероба под лестницей появился бар-лекторий со странными коктейлями

Заведение под названием Double Bubble открылось на первом этаже нежилого дома на Красном проспекте, 57. Раньше на этом месте располагался гардероб бара Trends.
В баре не больше 30 посадочных мест, а зал его расположен на двух уровнях. Несколько столиков и мягких пуфиков стоит внизу, а поднявшись чуть выше, можно сесть за вытянутой стойкой, развернутой в сторону зала. Здесь же расположена барная стойка.
В меню пицца (от 440 рублей за круг), салат, закуски из морепродуктов, такос, несколько блюд из мяса. Самая дорогая позиция: пицца с ростбифом стоит 610 рублей. Основной особенностью бара, впрочем, должны стать коктейли — они все готовятся на основе газированных жидкостей и украшаются странными композициями из жевательной резинки.
Double Bubble — очередной проект ресторатора и клубного деятеля Григория Крашенинникова, После того как он закрыл большой бар Trends (на его месте сейчас работает коворкинг COWO), небольшие помещения первого этажа, которые разделяет арка, ведущая во двор здания, решено было отдать под отдельные заведения. Ранее здесь, слева от арки, заработал «ремесленный фастфуд» Hit&Meat.
Как пояснил Крашенинников, Double Bubble будет работать в двух режимах. Днем его смогут использовать для небольших мероприятий резиденты коворкинга (или любой другой арендатор, кому понадобится компактная площадка для семинара, конференции или презентации). А вечером превращаться в бар. Именно в этом и состоит смысл слова Double (двойной) в названии.
Double Bubble не первая попытка совместить столь разную деятельность. Самый крупный проект такого рода — бар-лекторий «Поток» заработал на четвертом этаже офисного комплекса «СитиЦентр». Там так же проводились лекции, презентации и форумы, но заведение пришлось закрыть после введения в конце марта ограничительных мер из-за пандемии.