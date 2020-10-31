На Красном проспекте на месте гардероба под лестницей появился бар-лекторий со странными коктейлями

Заведение под названием Double Bubble открылось на первом этаже нежилого дома на Красном проспекте, 57. Раньше на этом месте располагался гардероб бара Trends.



В баре не больше 30 посадочных мест, а зал его расположен на двух уровнях. Несколько столиков и мягких пуфиков стоит внизу, а поднявшись чуть выше, можно сесть за вытянутой стойкой, развернутой в сторону зала. Здесь же расположена барная стойка.