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Семья «Врачи меня гнобили, запугивали»: история россиянки, родившей ребенка в 51 год

«Врачи меня гнобили, запугивали»: история россиянки, родившей ребенка в 51 год

Светлана Халимова даже попала в Книгу рекордов России

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Светлане Халимовой из Краснодара 52 года. Женщина попала в Книгу рекордов России как мама, которая родила детей с самой большой в стране разницей в возрасте — 34 года 4 месяца 23 дня. Ее сыну уже 35 лет, а дочке в апреле только исполнится годик.

Светлана родила первого ребенка — Сережу, когда ей было 16 лет от 21-летнего парня, которого очень любила. Долгое время после этого женщина хотела стать во второй раз мамой и даже хотела усыновить ребенка, но не вышло. И вот, только спустя 34 года, уже будучи замужем за молодым избранником, который младше Светланы на 21 год, ей удалось осуществить мечту. Несмотря на опаски и запугивание со стороны врачей, у женщины родилась абсолютно здоровая девочка. Ее назвали Ясмин.

— Врачи меня гнобили, им казалось, что из-за возраста я должна обязательно сдавать какие-то новые анализы и тесты. Я легла в роддом раньше, чем это было нужно, хотя у меня всё было хорошо. Врачи давили, запугивали, что что-то случится. Но всё прошло хорошо, сильно поддерживал муж, — рассказывает Светлана.

На этом сюрпризы в ее жизни не закончились. Спустя неделю после родов она стала бабушкой. Подробнее о судьбе уникальной мамы смотрите в видео выше.

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