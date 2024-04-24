«Врачи меня гнобили, запугивали»: история россиянки, родившей ребенка в 51 год

Светлане Халимовой из Краснодара 52 года. Женщина попала в Книгу рекордов России как мама, которая родила детей с самой большой в стране разницей в возрасте — 34 года 4 месяца 23 дня. Ее сыну уже 35 лет, а дочке в апреле только исполнится годик.

Светлана родила первого ребенка — Сережу, когда ей было 16 лет от 21-летнего парня, которого очень любила. Долгое время после этого женщина хотела стать во второй раз мамой и даже хотела усыновить ребенка, но не вышло. И вот, только спустя 34 года, уже будучи замужем за молодым избранником, который младше Светланы на 21 год, ей удалось осуществить мечту. Несмотря на опаски и запугивание со стороны врачей, у женщины родилась абсолютно здоровая девочка. Ее назвали Ясмин.