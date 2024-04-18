200 дней заточения или жажда денег: супруги из Новосибирска заявили, что их полгода удерживали в ребцентре, но есть нюанс

Помещение Олега и Татьяны Ивановых в ребцентр внесло раскол в отношения между членами семьи Источник: Юрий Орлов











Супруги из Новосибирска добиваются возбуждения уголовного дела и компенсации морального вреда в размере 4 миллионов рублей, считая что их 200 дней насильно удерживали в реабилитационных центрах. По мнению семьи, в рехаб их обманом поместил родственник. В достоверности показаний мужа и жены разбираются силовики. У родных — своя версия развития событий. В запутанной семейной истории разбирался корреспондент НГС. Мы изменили имена героев и не публикуем названия реабилитационных центров, поскольку речь идет о частной жизни героев и деловой репутации учреждений.

«Мы думали, что едем в санаторий», — версия семьи

Следственный комитет, прокуратура и полиция выясняют, имело ли место незаконное лишение свободы Олега и Татьяны Ивановых. Женщина заявила, что их с мужем полгода насильно держали в двух реабилитационных центрах под Новосибирском. По ее словам, туда их в 2019 году обманом затянул родной брат Олега.



— Мне это преподносили как санаторий с врачами, лошадками, бассейном, двухместными номерами с телевидением. Когда мы с Олегом приехали с вещами, телефоны у нас отобрали и якобы на основании разделения по половому признаку отправили в два ребцентра в разных концах Новосибирской области. Витамины, которые я взяла с собой, у меня отобрали наркоманы в первый же день, — вспоминает Татьяна.



Уже в первую неделю пребывания в ребцентре «Б» женщина поняла, что попытки побега пресекаются жестко.



— Был у нас один парень Сережа Б., он убежал с территории, но вскоре его вернули и вроде бы применили к нему насилие. Кормили нас ужасно, но самая главная беда — держали против воли. Я полгода не могла выбраться из этого заточения, мое здоровье ухудшилось, зубы повыпадали, похудела на 18 кг. За это время младший сын Петр обворовал нашу квартиру, вынес оттуда 340 тысяч рублей. К счастью, старший сын Павел вызволил нас, — говорит Татьяна.



Именно Павел обратился в НГС за помощью в освещении конфликта. Этому предшествовали неоднократные жалобы матери силовикам на незаконное удержание.



— Все эти полгода дядя, который является моим крестным, обманывал всю родню. Он говорил, что с родителями всё хорошо, они ни в чем не нуждаются. А по сути имело место незаконное удержание, чистый криминал. Я это всё не ради денег затеял, хочу, чтобы виновных посадили, — объяснил Павел.



В МВД Новосибирской области сообщили, что проводят проверку по заявлению Татьяны Ивановой. По данным НГС, это далеко не первая ее жалоба силовикам с 2019 года, но до возбуждения уголовного дела пока не дошло.



Поговорить с главой семейства Олегом Ивановым у НГС не получилось. Жена и старший сын говорят, что после ребцентра мужчина замкнулся в себе и не контактирует с посторонними. В качестве заявителя в исках и жалобах силовикам мужчина не фигурирует, эту роль взяла на себя Татьяна.



«С ног на голову переворачивают», — версия родственника

НГС связался с братом Олега, который подтвердил, что поместил родню в ребцентр, но с добровольного согласия.



— Родной брат довольно давно болеет алкогольной зависимостью. Супруга Олега тоже выпивала с ним, но на нее это менее разрушительно действовало: у того-то руки уже тряслись, было понятно, что он недолго протянет, если не бросит. Видя, как Олег спивается, я уговорил его полечиться. Татьяна тоже согласилась пройти реабилитацию. На это время они были изолированы от общества, как и полагается, — сказал НГС брат Олега. — Получается, я их поддержал, они со всем согласились, а теперь всё с ног на голову переворачивают.

Мужчина рассказал, что успешно занимается бизнесом на Сахалине и всегда помогает своему брату.



— По сути, я этой семье подарил две квартиры. Одну они уже пропили, другая была оформлена на мою мать, которую она передала моему брату с женой по договору дарения. Их сын, который участвует в последних событиях, тоже жил в моей квартире в Москве, — добавил брат Олега.



Бизнесмен рассказал, что распри между ним и племянником начались из-за жадности последнего.



— Квартира была зарегистрирована на дочь, а Павел в ней жил, оплачивая только коммунальные расходы. После начала СВО он уехал в Черногорию, а квартиру в тайне от меня начал сдавать. Я это пресек, а он обиделся. Что касается моего брата — он до сих пор ко мне претензий не высказывал, всю эту историю его жена затеяла. С 2019 года она обращается в суды и правоохранительные органы, но безрезультатно, — подытожил брат Олега.



По выходу из реабилитационного центра Татьяна подала гражданский иск к брату Олега, обвинив его в незаконном лишении свободы с негативными последствиями для физического и психического здоровья. Свои страдания из-за незаконного лишения свободы женщина оценила в 4 миллиона рублей. Суд не нашел оснований для удовлетворения иска и отказал женщине в ее требованиях.



«Санатория не обещали», — версия ребцентров

Руководители двух ребцентров, в которых пребывали Ивановы, сообщили, что на все вопросы давно и неоднократно отвечали перед полицией и прокуратурой.



— В наш центр вчера приезжала прокуратура с очередной проверкой. Мы предоставили все документы с подписями пациента — это уже четвертая проверка по заявлению этой семьи. Никакого насильного удержания не было — просто люди решили денег срубить безосновательно, — сообщили НГС в ребцентре «А».



— Семейная пара испытывала проблемы с алкоголем, а муж, насколько мне известно, и с наркотиками. Содержание обоих оплачивал его брат. Женщина находилась у нас, а мужа мы направили в другой ребцентр, никого насильно не удерживали, о чем свидетельствуют подписанные пациентами документы, — заявил представитель ребцентра «Б».



Сотрудник реабилитационного центра признает: ни медиков, ни санаторных условий у них нет. Но этого пациентам и не обещают.



— При поступлении люди подписывают пакет документов, где четко прописаны все услуги. Всё это мы предоставили и участковому, к которому обратилась эта семья. Заточения действительно не было — просто ушлые люди нафантазировали себе возможность обогатиться на ровном месте, — добавил представитель ребцентра «Б».



Реабилитационный беспредел — мнение эксперта

По мнению заведующего психологическим центром для зависимых людей Александра Шадрина, в Новосибирской области, да и России в целом, почти нет частных заведений открытого типа, где лечат зависимости. Завершить курс по собственному желанию пациент зачастую просто не может.

— Если человек сам платит за свое содержание, такой вариант доступен. Просто он перестает платежи вносить, на этом всё и заканчивается. Если же платят родственники, реабилитация будет длиться ровно до тех пор, пока их убеждают в целесообразности содержания. Таких ребцентров примерно 90% по всей стране, открытого типа — почти нет, — говорит эксперт.



Главной же проблемой этого рынка собеседник называет отсутствие обязательных к применению регламентов работы реабилитационных центров.

20 марта шестерых сотрудников новосибирского ребцентра «Национальный проект» осудили за незаконное лишение свободы своих пациентов. В апреле это решение отменил Верховный суд Источник: Анна Скок











— Даже полиция не знает, сколько в Новосибирской области ребцентров. Но что творится за их стенами? Нет никаких утвержденных программ реабилитации. Попробуйте открыть медицинскую клинику — столько всяких разных разрешений, согласований и лицензий! Хотите открыть центр реабилитации наркоманов — вам только четыре стены нужны, да своевременные отчеты перед налоговой. Этому рынку просто необходимо что-то наподобие СРО, чтобы хоть какой-то порядок был, — добавил Александр Шадрин.



В марте пенсионер Евгений Чибасов заявил, что его насильно держали в реабилитационном центре в Колыванском районе. Мужчина едва не погиб: по его словам, подтвержденным медицинскими документами, его довели до глубокой дистрофии, а оказавшись наконец на свободе, он узнал, что квартира ему больше не принадлежит. Впоследствии рассказ матери Чибасова позволил посмотреть на эту историю под другим углом.



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