Рехаб для Адмирала: новосибирец обвинил частный ребцентр в похищении — за время там он лишился квартиры

О реабилитационном центре отзываются по-разному: то как о месте, где зависимые могут обрести новую жизнь, то как о концлагере, где инвалида довели до дистрофии Источник: предоставлено Евгением Чибасовым / vk.com











Военный пенсионер Евгений Чибасов заявил, что его насильно держали в реабилитационном центре в Колыванском районе. Мужчина едва не погиб: по его словам, подтвержденным медицинскими документами, его довели до глубокой дистрофии, а оказавшись наконец на свободе, он узнал, что квартира ему больше не принадлежит. Полицейские возбудили уголовное дело о незаконном лишении свободы, но разбирательство длится, по мнению пенсионера, слишком долго и без каких-либо внятных результатов. Журналисты НГС изучили документы рехаба, адрес которого просто так не найти.



«Я в плену был»: история Евгения Чибасова

19 ноября 2021 года к бывшему моряку, а сейчас пенсионеру Евгению Чибасову приехали крепкие, плечистые люди и увезли его из Новосибирска в Колыванский район — в реабилитационный центр «Гармония+». Вернуться в город ему удалось лишь 13 месяцев спустя, в декабре 2022-го.



Лечение для пенсионера устроила его родная мать.



— Вроде как от алкоголизма лечится, но я не пью, я работаю вообще. Меня вообще трезвого взяли: я по глупости попал, посмотрел в глазок, вижу — мать стоит. Я приоткрыл, а там сзади — еще два урода. Вывели меня грубо и повезли, — рассказал Евгений Владимирович. — А там меня бумажки подписать заставили, и все. Деревня, бежать там некуда.



Позже мужчина узнает, что находился в селе Сидоровка Колыванского района, вместе с десятками других «пациентов». Среди них были и алкоголики, и наркоманы, и пожилые люди, которых в рехаб сдали дети — как уверен Евгений Владимирович, чтобы забрать их квартиры.



Вопрос, нуждался ли он в лечении зависимости, а также о взаимоотношениях со старенькой мамой, которая и вызвала крепких ребят из «Гармонии+», дискуссионный: мужчина действительно ведет себя достаточно странно. Речь у него отрывистая и громкая, с условий содержания в ребцентре он перескакивает на предполагаемые коррупционные связи его учредителей и прокуратуры. Да и вообще поверить в то, что престарелая мать может захотеть лишить квартиры своего сына-пенсионера, крайне сложно. Но слова как минимум о своем физическом состоянии мужчина может подтвердить документально.

До попадания в ребцентр Евгений Чибасов был крепким статным мужчиной Источник: предоставлено Евгением Чибасовым











После серьезной операции Евгений Чибасов нуждался в наблюдении врачей и медицинской диете, а вовсе не в тех условиях, где оказался.



— Нары эти, сырость, холод — все это мне нельзя, есть медицинские документы, — говорит Евгений Чибасов. — Все в общей комнате по 12 часов сидят, встать нельзя — нарушение. А мне двигаться надо, ноги разминать (документы, подтверждающий серьезный диагноз и проведение операции на крупных сосудах, а также медицинские рекомендации, которые врачи дали Чибасову после нее, есть в распоряжении редакции НГС. — Прим.ред.). Кормежка там… просто горох бросят, перловку. Если 3–4 банки тушенки на 50 человек в суп бросите, то что там получится? Вот такая еда, что она вроде как есть, а ее и нету. Мне еще неплохо там было. Я себя поставил, меня Адмиралом [пациенты] звали. [Персонал меня] не трогали, боялись, а других и водой обливали, и к кроватям привязывали.



Спустя год жизни в рехабе высокий, ростом 180 сантиметров, крепкий мужчина похудел до 48 килограммов. Его состояние медики оценили как «выраженный дефицит массы тела».



— Я в поликлинику пришел, врач на меня смотри и говорит: «Батюшки, а вы откуда?» — вспоминает пенсионер. — Я говорю: «Из плена». А потом узнал, что моя квартира — уже и не моя. Мать ее продала, пока я плену был.



Евгений Чибасов уверен: выпустили его лишь потому, что квартира была продана. А значит, потеря жилища спасла его жизнь. В распоряжении НГС есть фото паспорта Евгения, согласно которому он выписан из квартиры. Но по его собственным словам, переписал свою долю недвижимости на мать мужчина раньше и добровольно.

После того, как его выпустили из ребцентра, Евгений весил 48 кг при росте 188 см Источник: предоставлено Евгением Чибасовым











Теперь в квартире мичмана Чибасова живут другие люди, а его самого признали потерпевшим лишь спустя год — по делу о незаконном лишении свободы. Он уверен, что расследовать дело не торопятся из-за сговора с владельцами рехаба.



Как рассказали НГС в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области, в апреле 2020 года неназванная жительница Новосибирска обратилась в Железнодорожный отдел полиции, заявив, что ее тоже насильно удерживали в рехабе в Сидоровке. Полиция в возбуждении уголовного дела отказала. Поступали заявления и в 2021 году.



Мнение «Гармонии+»

По данным сервиса Rusprofile, АНО социальной помощи «Гармония+» располагается в Заельцовском районе Новосибирска, по адресу улица Дачная, дом 19. Основной вид деятельности — предоставление социальных услуг с обеспечением проживания. Руководителем некоммерческой организации указан Евгений Кильдеров. В списке учредителей, которые занимались деятельностью центра до декабря 2021 года также указаны трое мужчин: Евгений Аверкин, Вячеслав Лепехин и Сергей Болтенко.



НГС попытался связать с руководителем «Гармонии+» Евгением Кильдеровым. Но по указанному в открытых источниках номеру ответил не он, а Вячеслав Лепехин, который был одним из учредителей компании, но юридически давно вышел из их числа.

— Давайте воздержимся от комментариев, — заявил Вячеслав Лепехин. — Мы не можем реагировать на слова психически нездорового человека, который собирает всякую ерунду. И вам я тоже не рекомендую этого делать.



— Но есть объективные факты: например, его дефицит массы тела после возвращения из центра. Это не связанные вещи?

— Не связанные.

Рехаб, которого нет

Сам по себе рехаб, в котором пожилой мужчина провел почти год, — место примечательное. И то, что по номеру телефона, который подписывали именем одного человека, отвечает другой — лишь один из странных фактов. Лучшего всего центр в Сидоровке описывает старая шутка: ничего не понятно, но очень интересно.

В официальном реестре поставщиков социальных услуг указан электронный адрес сайта реабилитационного центра, которым руководит Евгений Кильдеров, но он явно давно не используется: на нем зеркало онлайн-казино.



Если же поискать «Гармонию+» через поисковую систему Google (но не как реабилитационный, а как наркологический центр), можно найти страничку во «ВКонтакте» и красиво сверстанный лендинг, предлагающие помощь зависимым от наркотиков и алкоголя на дому, в стационаре и в реабилитационном центре, а также психологическую помощь для родственников пациентов.



Там же можно прочитать, что центр не оказывает услуги недобровольной госпитализации (которые здесь называют принудительным лечением), а убеждают зависимых в том, что им необходимо заняться своей жизнью. Согласно прайсу, эта услуга обойдется в 6 тысяч рублей, а пребывание в общей комнате центра в течение месяца — от 20 тысяч рублей.



На фото из группы «Гармонии+» — аккуратные дома, не менее аккуратные огороды, а порой и люди с заботливо закрытыми лицами Источник: vk.com











Правда, есть еще один нюанс: фактический адрес реабилитационного центра не указан ни на сайте, ни в паблике (Дачная, 19 — это офисное здание). В реестре поставщиков социальных услуг он есть и совпадает с тем, который называл Евгений Чибасов: Новосибирская область, Колыванский район, село Сидоровка, улица Советская, дом 13. Вот только, по данным сервиса 2GIS, дома №13 на указанной улице не существует. Фотографии в сети есть, они опубликованы как в сообществе ВК, так и на сервисе Flamp. Обшитые светлым сайдингом домики, похожие на дачные, сфотографированы без адресных табличек и каких-либо привязок к местности, и понять, где сделаны фотографии, не представляется возможным.



Центр, кстати, имеет поражающую воображение оценку 4,8 из 5 возможных баллов. Люди хвалят его за то, что вернулись к нормальной жизни и не сразу, но осознали свою зависимость. Единственный негативный отзыв не удален, и представить его себе легко можно, прочитав первую часть текста или любой репортаж о любом рехабе, пациенты которого пишут заявления в полицию. На него сотрудники центра отвечают, что не могут идентифицировать, кто именно пишет отзыв, и уверяют, что в их центре ничего подобного нет.



Как развивалась «Гармония+», можно легко представить себе по все тому же сервису Rusprofile: в мае 2014 года Евгений Аверкин и Сергей Болтенко (полный тезка сына уполномоченной по правам ребенка в Новосибирской области Надежды Болтенко) регистрируют юридическое лицо ООО «Гармония» с тем же основным видом деятельности, что и у АНО. Неизвестно, связано ли то, что коммерческие, в отличие от некоммерческих организаций, обязаны предоставлять отчеты о результатах финансовой деятельности, но в ноябре 2015 года те же учредители регистрируют АНО, а в декабре 2015-го первую компанию ликвидируют.

Следователи усмотрели в истории Евгения признаки преступления — незаконного лишения свободы Источник: предоставлено Евгением Чибасовым











Паблик «Гармонии+» во ВКонтакте регулярно обновляется, но в списке контактов указан не Евгений Кильдеров, а все еще Вячеслав Лепехин. Его профиль закрыт, на аватарке изображен мужчина в темных очках за рулем кабриолета. Страховал он, правда, совсем другой автомобиль — темно-синий BMW 520I 2013 года. Новая машина такой модели стоит больше 5 миллионов рублей, десятилетняя обойдется дешевле. На сайте Auto.ru подобную предлагают купить за 1,5–2 миллиона рублей.



С начала февраля 2022 года Вячеслав Лепехин, по данным сервиса Rusprofile, руководит АНО социальной помощи гражданам «Сибирь». Юридический адрес — все в том же офисном здании на Дачной, фактический неизвестен. Организации нет и в реестре поставщиков социальных услуг.



Изучить список друзей самого Вячеслава Лепехина не представляется возможным, а 42-летний Евгений Кильдеров, похоже, давно забросил свою страницу. Однако она открыта, и в списке его друзей есть пользователи «ВКонтакте», которых зовут Евгений Аверкин и Вячеслав Лепехин, а на странице он публиковал как личные снимки, в том числе с женой и дочерью, так и репосты чужих сообщений на тему психологии и фотографии, сделанные, согласно подписям, в ходе тренингов по проработке чувства вины.

«Гармония+» имеет хорошие отзывы и даже выигрывала в конкурсах Источник: vk.com











По мнению Евгения Чибасова, реабилитационный центр может быть защищен связями еще одного бывшего учредителя — Сергея Болтенко, но в это уже совсем не верится. Хотя бы потому, что покойный бизнесмен участвовать в незаконных схемах не может физически.



НГС тем не менее задал вопрос о реабилитационном центре Надежде Болтенко, и общественница ответила, что центр к ее семье никакого отношения не имеет.



Разбираться в том, что случилось с Евгением Чибасовым в селе Сидоровка, теперь предстоит следователям.



Ранее НГС разбирались в истории еще одного рехаба, бывшая пациентка которого также обратилась за помощью к правоохранителям. Екатерина Боброва заявила о насилии в центре «Горизонт надежды», и следователи СК возбудили уголовное дело. Учредителем этой организации ранее являлся местный депутат, и по словам бывших пациентов, он как раз активно участвует в жизни своего детища.



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