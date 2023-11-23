Тайна рехаба в Михайловке. Кто владеет скандальным ребцентром, где годами держат пациентов, и причем тут искитимский депутат

В середине ноября двое бывших пациентов реабилитационного центра в Искитимском районе Новосибирской области рассказали жуткие истории об опыте своего лечения в нем. После этого похожие письма в редакцию НГС написали еще больше 10 человек. Журналисты НГС побывали в закрытом для посторонних рехабе, и получили весьма противоречивые впечатления. Позже выяснился еще более интересный факт: по одному и тому же адресу в селе Михайловка зарегистрированы сразу два ребцентра с одинаковыми видами деятельности, оформленные на разных людей. Один из них создан совсем недавно, второй оказался связан с искитимским депутатом Александром Астаховым. Корреспондент Анна Скок поговорила с ним, чтобы понять, как на одном участке под видом благотворительных фондов действуют два рехаба, и почему бывшие пациенты уверены: их мучили именно в «Горизонте надежды».
Депутат и благотворительность
Ситуацию, когда по одному и тому же адресу зарегистрирована не одна организация, а две или даже больше, уникальной назвать нельзя. Но то, что произошло с реабилитационным центром в поселке Михайловка Искитимского района Новосибирской области, все же выглядит довольно странно. Там по одному и тому же адресу (улица Нижняя, дом 26/1) числятся два очень похожих реабилитационных центра — благотворительный фонд «Орион» и благотворительный фонд «Социально-реабилитационный центр «Горизонт надежды».
И если первый ничем особенно неизвестен, то название последнего встречается не только в рассказах героев первой публикации НГС, которые пожаловались на физическое и психологическое насилие в стенах рехаба, но и на официальном сайте совета депутатов Искитимского района. Там указано, что депутат по 24 округу Александр Астахов работает в «Горизонте надежды» начальником отдела развития. С момента открытия в 2014 году и до декабря 2021 года он также являлся одним из учредителей благотворительного фонда.
Журналиста НГС Александр Астахов заверил: «Горизонт надежды» в Михайловке только зарегистрирован, а фактически работает совсем в другом месте, и если в доме на Нижней, 26/1 и происходили какие-то зверства, он к ним непричастен. По словам депутата, раньше благотворительный фонд действительно занимался реабилитацией, но затем сменил профиль: теперь он оказывает адресную помощь участникам СВО.
— Мы давным-давно занимались реабилитацией. В 22-м году, в мае, по-моему, «Орион» начал там уже свою деятельность, — заявил Александр Астахов в разговоре с НГС. — И то ли наши документы там остались, то ли еще что-то… Может быть, поэтому пациенты думают, что это мы. А как они там проводят работу, я не могу сказать.
— А как вы передавали реабилитационный центр «Ориону»? Просто продали участок и здание, или передали его вместе с пациентами?
— Мы передали им форму, грубо говоря, деятельности. Это мне надо будет уточнить у Михаила Сергеевича [Стебенькова], как все это происходило. Не могу сказать, прошло уже много времени.
По словам Александра Астахова, никто из руководства «Горизонта Надежды» не знал пациентку Екатерину Боброву, о чем президент благотворительного фонда уже дал показания в Следственном комитете. Зато фактически занимающийся деятельностью «Ориона» Дмитрий Арнольд подтвердил, что знает девушку и работал с ней.
Из телефонного разговора создалось впечатление, что Александр Викторович настолько обеспокоен возможной потерей репутации благотворительного фонда, что даже не слишком обижается на журналистов, допустивших такую досадную ошибку.
На первый взгляд ничего, кроме адреса, два учреждения не связывает. «Орион» был зарегистрирован в мае 2022 года, его президентом, согласно сервису Rusprofile, числится некий Антон Юшкин. Данными о его учредителях сервис не владеет, как и финансовой информацией. Впрочем, последнее «Орион» публиковать и не обязан как благотворительная организация. Зато при регистрации благотворительный фонд указал семь видов деятельности. Шесть дополнительных включают в себя различные виды социальных и медицинских услуг, в качестве основного указано «денежное посредничество прочее».
БФ СРЦ «Горизонт надежды» был зарегистрирован еще в марте 2014 года. Его президентом, также по данным сервиса Rusprofile, указан Михаил Стебеньков, с момента открытия и до 15 декабря 2021 года его учредителями являлись Иван Анатольевич Федякин и Александр Викторович Астахов. Данными о финансовой деятельности социально-реабилитационного центра сервис Rusprofile не располагает.
В качестве основного вида деятельности благотворительного фонда также указано «денежное посредничество прочее». Совпадение хоть и выглядит подозрительно, по большому счету вполне может являться случайностью.
Кто такой Александр Астахов
Депутат по 24-мы округу Искитимского района Александр Астахов был избран в 2020 году. Сегодня на своей страничке в социальной сети «ВКонтакте» депутат действительно отчитывается не о реабилитации зависимых от наркотиков, алкоголя или азартных игр, а о сборе помощи для военнослужащих.
По данным Искитимской газеты, с реабилитацией зависимых депутат тоже работал куда более мягко. В августе 2021 года издание рассказывало, что пациенты рехаба следят за памятником героям ВОВ, сделали для деревенских ребятишек детский городок, а реабилитанты пекут хлеб, что является подспорьем для жителей Михайловки, ведь сельский магазин закрылся. На том, что также в селе закрылась и школа (и центр находится в ее бывшем здании) Искитимская газета акцент не делала, хотя и упоминала этот факт вскользь.
Последний раз открытую, а не обобщенную декларацию Александр Астахов опубликовал в 2021 году. Согласно ей, депутату-благотворителю в тот момент принадлежали на праве собственности по ¼ небольшого земельного участка площадью 2589 квадратных метров и домика на нем площадью 30,9 квадратных метров, квартира площадью 30 квадратных метров (на праве общей совместной собственности), две квартиры площадями 68 и 72 квадратных метра… а также еще две индивидуальные квартиры (28,9 и 41,6 квадратных метров) — итого пять квартир, не считая домика.
Кроме того, депутат владел четырьмя автомобилями. Грузовик САЗ 3508 сегодня вряд ли может числиться активом, Toyota Vista в 2023 году была продана под восстановление в городе Заринске Алтайского края (согласно базам данных страховщиков, Александр Астахов был владельцем только одного автомобиля такой марки, и скорее всего, декларация содержит ошибки), но еще две машины до сих пор в тех же базах страховщиков числятся собственностью Александра Викторовича.
Первая — серебристая Toyota Corolla Filder, имеющая по данным сервиса profi.avtocod.ru рыночную стоимость 385 тысяч рублей. Вторая — серебристая Toyota Land Cruiser 200 2012 года, средняя стоимость такого автомобиля, по данным сервиса drom.ru, 3,5 миллиона рублей.
Также, согласно декларации, в 2021 году Александр Астахов указал доход в 765 тысяч 281 рубль 38 копеек (это немного, порядка 63 тысяч рублей в месяц), еще 665 тысяч 256 рублей 51 копейку выплатили за год его супруге (около 55,5 тысяч рублей в месяц).
Сколько стоит молчание
Тем не менее, бывшая пациентка ребцентра в поселке Михайловка Екатерина Боброва утверждает: искитимский депутат Александр Астахов по-прежнему связан с рехабом, как бы он ни назывался, и кто бы формально не являлся в центре главным.
Впервые она упомянула некоего народного избранника, который якобы являлся фактическим владельцем центра, еще в интервью 14 ноября. Но понять, правда это, или именем депутата просто запугивали особенно дерзких реабилитантов, было совершенно непонятно:
— В первый раз я про депутата услышала непосредственно от Дмитрия Васильевича [Арнольда], — утверждает девушка. — Когда я находилась в центре, когда говорила, что я напишу (в Следственный комитет), мне было сказано: «пиши, что хочешь, куда ты против депутата попрешь»...
Однако затем, по словам Екатерины, Астахова она увидела лично. А ее друг, сотрудник Росгвардии, который приезжал вместе с ней в Михайловку уже после освобождения женщины, и вовсе имел с ним неприятный разговор:
— Когда я приезжала с Алексеем из Росгвардии, Астахов туда тоже приехал, на «Крузаке» серебристом. Он его (Астахов Алексея — Прим.ред.) посадил в машину и угрожал, что Алексей вылетит с работы. Мол, куда ты прешь. Это было дней 10 назад, перед тем, как с вами поговорить.
— То есть в ноябре 2023 года Александр Астахов все еще занимался проблемами реабилитационного центра?
— Да, он подъехал сразу же. Подъехал Дмитрий Васильевич [Арнольд], подъехал Терин Сергей, он тоже руководитель, и подъехал он, — утверждает девушка.
Сегодня Екатерина боится, что, пытаясь дать огласку ситуации, она лишь нажила серьезных проблем, а таинственный рехаб о двух юридических лицах так и останется на старом месте. Даже несмотря на то, что проверить центр потребовал глава СК России Александр Бастрыкин.
Еще один герой первой публикации о «Горизонте надежды» или «Орионе», Тимур, после разговора с журналистом НГС отправился в Михайловку, чтобы забрать свои документы, а затем резко расхотел давать показания следователям.
Чтобы не быть голословной, называя возможную причину этого загадочного факта, Екатерина Боброва записала телефонный разговор с ним и предоставила его в распоряжение редакции.
— Сколько они тебе заплатили, сотку? — спрашивает она после долгого обсуждения возможного подкупа участников дела.
— Да, — отвечает Тимур.
Ранее НГС писал о том, какой приговор вынесли директору реабилитационного центра, где насильно удерживали 25 человек.