Тайна рехаба в Михайловке. Кто владеет скандальным ребцентром, где годами держат пациентов, и причем тут искитимский депутат

Депутат и благотворительность

Ситуацию, когда по одному и тому же адресу зарегистрирована не одна организация, а две или даже больше, уникальной назвать нельзя. Но то, что произошло с реабилитационным центром в поселке Михайловка Искитимского района Новосибирской области, все же выглядит довольно странно. Там по одному и тому же адресу (улица Нижняя, дом 26/1) числятся два очень похожих реабилитационных центра — благотворительный фонд «Орион» и благотворительный фонд «Социально-реабилитационный центр «Горизонт надежды».



И если первый ничем особенно неизвестен, то название последнего встречается не только в рассказах героев первой публикации НГС, которые пожаловались на физическое и психологическое насилие в стенах рехаба, но и на официальном сайте совета депутатов Искитимского района. Там указано, что депутат по 24 округу Александр Астахов работает в «Горизонте надежды» начальником отдела развития. С момента открытия в 2014 году и до декабря 2021 года он также являлся одним из учредителей благотворительного фонда.