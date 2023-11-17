Следователи начали проверку реабилитационного центра под Искитимом — об итогах доложат Бастрыкину

Накануне НГС писал о том, что пациенты центра, расположенного в селе под Искитимом, заявили, что были похищены. По их словам, сотрудники применяли к ним физическое и психологическое насилие. При этом руководство реабилитационного центра утверждает, что недолечившаяся зависимая пациентка фактически вымогает у них деньги, а параллельно угрожает консультантам и ломает имущество организации

