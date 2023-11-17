Следователи начали проверку реабилитационного центра под Искитимом — об итогах доложат Бастрыкину

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе проверки из-за возможных нарушений в частном реабилитационном центре. Организация находится в Новосибирской области.
Накануне НГС писал о том, что пациенты центра, расположенного в селе под Искитимом, заявили, что были похищены. По их словам, сотрудники применяли к ним физическое и психологическое насилие. При этом руководство реабилитационного центра утверждает, что недолечившаяся зависимая пациентка фактически вымогает у них деньги, а параллельно угрожает консультантам и ломает имущество организации
— С целью объективной и тщательной проверки всех озвученных в публичном пространстве доводов следственными органами СК России по Новосибирской области по данному факту организована доследственная проверка по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — сообщили в пресс-службе СУ СК России.
Исполняющий обязанности руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области Антон Бадулин должен представить доклад о ходе проверки.
На этой неделе Александр Бастрыкин потребовал доложить о снижении зарплат сотрудников Новосибирской районной больницы, которая находится в Верх-Туле. Медики рассказали на видео об условиях работы и просили защиты у главы СК.