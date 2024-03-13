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Семья истории

«Мне было всего 19 лет»: история Кристины, которая заменила родителей шестерым братьям и сестре

Посмотрите, как живет необычная семья

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Кристина Евтушенко из небольшого села в Челябинской области после смерти родителей взяла под опеку шестерых братьев и сестру. Самому младшему в тот момент было всего четыре года, а самой Кристине — 19.

— Я окончила 11 классов и уехала учиться в Челябинск, в октябре 2016 года умер отец, — вспоминает она. — Мама не дожила четыре дня до годин отца.

Кристина твердо решила, что не отдаст детей — бросила учебу и с головой окунулась в заботы. Но в опеке еще долго не верили, что такая молодая девушка справится с разновозрастной ребятней. О том, как удалось сохранить, а потом и приумножить большую дружную семью, смотрите в видео чуть выше.

Подробнее о том, что пришлось пережить ребятам, и как они справлялись с трудностями, — читайте в большом репортаже наших коллег из 74.RU.

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Многодетная семья
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