«Мне было всего 19 лет»: история Кристины, которая заменила родителей шестерым братьям и сестре

Источник: Сеть городских порталов

Кристина Евтушенко из небольшого села в Челябинской области после смерти родителей взяла под опеку шестерых братьев и сестру. Самому младшему в тот момент было всего четыре года, а самой Кристине — 19.



— Я окончила 11 классов и уехала учиться в Челябинск, в октябре 2016 года умер отец, — вспоминает она. — Мама не дожила четыре дня до годин отца.



Кристина твердо решила, что не отдаст детей — бросила учебу и с головой окунулась в заботы. Но в опеке еще долго не верили, что такая молодая девушка справится с разновозрастной ребятней. О том, как удалось сохранить, а потом и приумножить большую дружную семью, смотрите в видео чуть выше.