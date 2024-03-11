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Семья

Сыночки и лапочки-дочки. Семья из села воспитала 35 приемных детей — посмотрите, как они живут

У Азаматовых уже больше дюжины внуков, старшая из которых закончила школу

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Тюменка Лариса Азаматова с детства мечтала о большой дружной семье. В первом браке на свет появились трое детей, во втором по ряду причин вновь познать радость материнства не получилось. Но в 2007 году с нынешним супругом Румилем они усыновили мальчика Женю, после — двух девочек Вику и Настю. С тех пор семья воспитала и вырастила 35 приемных детей, и еще более 200 некоторое время были у них под опекой.

— Когда была еще маленькой, показывали фильм «Хозяйка детского дома». И вот я с самого детства хотела иметь большую семью. Но у меня так получилось в жизни, что своих-то детей только трое. А потом господь распорядился, что наша семья стала расти год от года. Дети — это счастье. Даже бывает, знаете, они уйдут все в школу, я остаюсь дома одна. Сразу же бегу телевизор включать: привыкла, что у нас дома вечно шумно. И тут о, одна пришла, вторая. А когда из города приезжаю и открываю дверь, они все бегут ко мне с радостными криками: «Мама! Мама!». От этого очень тепло на душе, — откровенничает Лариса Азаматова.

Как живут Азаматовы, ставшие самой большой семьей в Тюменской области — смотрите в этом коротком видео.

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