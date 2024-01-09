«Вместо поорать, что он уроки не сделал, я уделю время себе»: многодетная красотка — о секретах воспитания четверых сыновей

Все сыновья Виктории — спортсмены. Кто-то занимается хоккеем, кто-то волейболом и мини-футболом. Как отмечает их мама, каждый ребенок самостоятельно выбирал, на какие дополнительные занятия пойти.



— У меня лишь со временем пришло понимание, сколько я ошибок совершила со старшим сыном. Я его сама отводила на спортивные тренировки, хотя он говорил, что ему это неинтересно, — признаётся организатор конкурсов красоты для мам в Кузбассе.



Как объясняет Виктория, с кружками и секциями она поступила в итоге точно так же, как с уроками: прислушалась к мнению детей и дала им свободу в выборе. К примеру, недавно средний сын неожиданно решил заняться музыкой. Тогда семья Виктории купила ему барабанную установку, и теперь он параллельно со спортом играет на инструменте.



— Бывают, конечно, у всех периоды, когда лень ходить на тренировки. Но нужно не забирать из секции, а просто дать ребенку отдохнуть, пропустить пару занятий. У нас вся семья, считай, в спорте сейчас. Тем более мы за городом живем, а это постоянно игры на улице, движение, — говорит Московская.

