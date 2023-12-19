«Отправят убирать заснеженные улицы»: сибиряка заставили подметать Краснообск из-за алиментов

Житель Краснообска погасил часть долга по алиментам, чтобы не остаться без машины. С него взыскали 150 тысяч рублей. Также сибиряка отправили на обязательные работы.



Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП по Новосибирской области. Суд обязал 42-летнего мужчину выплачивать алименты на содержание бывшей супруги в размере 0,5 от прожиточного минимума и алименты на ребенка. Сибиряк прекратил перечислять деньги, за это его привлекли к ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей (5.35.1 КоАП РФ).

